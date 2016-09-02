Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çift Snapdragon 830 yonga setli ve 12GB RAM’li telefonlar geliyor

Çift Snapdragon 830 yonga seti, 12GB LPDDR4 RAM, 1TB depolama kapasitesi ve 27000mAh kapasiteli batarya. Evet bir akıllı telefondan söz ediyoruz. Detaylar yazımızda.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
11,4b
1
83
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Kullandığı özel alaşımlarla pazarın en sağlam akıllı telefonunu ürettiğini iddia eden ve dikkatleri üzerine çeken Turing Robotics Industries, kulağa imkansız gibi gelen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Firmanın ortaklarına gönderdiği destek mailinde, Turing Phone Cadenza adında yeni bir model geliştirdiği görülüyor. Mobil cihazları bırakın masaüstü cihazlarda bile göremeyeceğimiz derecede yazılım ve donanım bileşenlerini bir araya getirecek Cadenza, şimdiden gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.

Turing Phone Cadenza

Cadenza, son kullanıcıya yönelik bir cihaz olmaktan ziyade yapay zeka çalışmalarına ev sahipliği yapacak şekilde geliştiriliyor. Sailfish işletim sisteminin derin öğrenme ve nöral ağ üzerine odaklanan Swordfish sürümü, yeni telefonun iskeletini oluşturacak. Bu açıdan baktığımızda aslında kullanılan donanımın çok da abartı olmadığını söyleyebiliriz.

Turing Phone Cadenza modelinde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekran yer aldığını görüyoruz. Gerekli gücü ise iki adet Snapdragon 830 yonga seti sağlıyor. Henüz resmiyet kazanmamış olmasına rağmen, Snapdragon 830 yonga setinin Qualcomm’un 10nm sürecinde tasarladığı yeni ürünü olduğunu biliyoruz.

4+4 şeklinde 8 adet Kryo çekirdeğine sahip olacak Snapdragon 830, daha gelişmiş bir Adreno grafik birimi barındıracak. Toplamda 16 çekirdek ile Cadenza modeli derin öğrenme operasyonlarını kolay bir şekilde halledebilecek.

İki adet Snapdragon yonga seti sayesinde iki adet çok hızlı 6GB LPDDR4X RAM kullanmak da mümkün olmuş. 2 adet 256GB bellek ile toplamda 512GB kapasiteye erişilebiliyor. İki adet microSD yuvası sayesinde de 2x256GB daha kapasite eklenebiliyor.

Kamera ve Tasarım

Yukarıda saydıklarımız henüz başlangıç. Şimdi daha ilginç bileşenlere sıra geliyor. Arka kamera tam 60MP çözünürlüğünde. Evet yazılımla arttırılan bir sistemden bahsetmiyoruz. Sinema sektörüne yönelik kameralarda karşımıza çıkan 6K çözünürlüğünde 4 adet IMAX sensör ile toplamda 60MP seviyesine çıkılıyor. Ayrıca üçlü bir lens sistemi kullanılmış. Ön kamera ise çift sensörlü ve 20MP çözünürlüğünde.

Tasarım tarafında da ilk defa duyacağımız yenilikler. Dayanıklılığı ile dikkat çeken sıvı metal alaşımı ve grafen oksit maddesini kullanan telefon, pazarın en sağlam telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu birleşimi bugüne kadar kullanan hiçbir marka olmamıştı. Yeni bir madde olan grafen de burada önemli bir rol oynuyor.

1Gpbs indirme hızlarına ulaşan WiGig kablosuz bağlantısının tercih edildiği modelde 3 farklı teknolojinin birleşimi ile bir süper batarya oluşturulmuş. 1600mAh kapasiteli Li-Ion batarya yanında 2400mAh kapasiteli grafen süperiletken batarya ve bir de hidrojen yakıt hücreleri toplamda 100Wh değerinde bir birikim değeri ortaya çıkarıyor. Bu da yaklaşık 27 000 mAh kapasiteye tekabül ediyor.

Her zaman açık sesli komut sistemi, doğal dil algılama yöntemi ile anlık olarak kullanıcıyı algılıyor ve derin öğrenme yöntemiyle de komutları yerine getiriyor. 4 SIM kart yuvası barındıran modelde Marshall imzalı bir ekolayzır kullanılıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Nova serisi ile tanışın"

Adeta say say bitmez tarzında özelliklere sahip olan Turing Phone Cadenza için firma patronu gelecek yılı işaret ediyor. Bunun için elbette büyük bir destek gerekiyor. Ortakların sunacağı destek ile birlikte Cadenza modelinin nihai sürüme ulaşıp ulaşmayacağı da belirlenmiş olacak.

 

http://us11.campaign-archive2.com/?u=1d34480bd339567cb5c193ac8&id=5520945a2e&e=10b5acf899 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
GreyParrot 3 yıl en beğenilen
Sonra bi uyandım donda ıslaklık








Diğer bileşenlere göre Ucuz olan ram birimi her zaman pazarlama noktasında öne sürülen bir araç olmuştur, firma ram miktarını fazla göstererek cihaz çok güçlü imajı yaratmaya çalışır bilinçsiz kullanıcıyı bu yolla ürüne çeker, şimdi bu telefonu gören kullanıcının resmen fantazi hayal ürünü olmuştur 12gb ram nedir yahu, masaüstünde normal kullanıcıya 8gb yetiyorken neyin kafası yeni özellik ekledik diye abarttıkları rakama bak.
Sonra bi uyandım donda ıslaklıkDiğer bileşenlere göre Ucuz olan ram birimi her zaman pazarlama noktasında öne sürü...
Devamını Gör
Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anldrms34 3 yıl
Bunun yerine iPhone 7 alacak dünyada bir sürü insan var
6 Yanıt Yanıtla +32
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dokuzcanlicanavar 3 yıl
Telefonların voltranını yapıyorlar adamlar.
Yanıtla +28
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
bana bir adet gönderin...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DoNaNıMcı 3 yıl
27000 ne lan

eger cikarsa diger markalarda pil taktiği calip yaparlar ciks8n ciksin

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furyzer0 3 yıl
desert@eagle

Ram yukselteceklerine 1 gb ram ile yağ gibi akan işletim sistemi yapsınlar..

Suprémacy

12 gb ram nedir moruk pclerde 8 gb ram gayet yeterliyken akıllı telefonda ne işe yarayacak. O kadar ram gerektirecek bir faaliyeti yok ki telefonun bilgisayarın yerini tutamaz hiçbir şekilde.

_OlguN_

Çok ilginç. Kimse haberi okumamış galiba.


Cadenza, son kullanıcıya yönelik bir cihaz olmaktan ziyade yapay zeka çalışmalarına ev sahipliği yapacak şekilde geliştiriliyor. Sailfish işletim sisteminin derin öğrenme ve nöral ağ üzerine odaklanan Swordfish sürümü, yeni telefonun iskeletini oluşturacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestercan 3 yıl
Pazarlama stratejisi olarak bunları birden piyasaya sürmezler. Piyasada 4000 mha pil doğru dürüst yokken 27000 mha hiç göstermezler. Ram olayı da aynı şekilde. Sonuçta herkes para kazanma peşinde. Bazılarında yoktan var gibi harcama peşinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rosedaled3 3 yıl
Telefonda yapay zeka ilginç bir adım olmuş,epic bir fiyatla son kullanıcıyada verilse güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
psicik96 3 yıl
hey maşallah beyler lan kablosu getirin CS atalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Equris 3 yıl
2012 yılında Almanya'dan aldığım iphone 5'i hala 9.3.5 sürümü ile çatır çatrı sorunsuz kullanıyorum ama bundan sonra Türk Malı Telefonlara yönelme vakti yavaş yavaş geliyor sanırım..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iso227 3 yıl
daha pc de 8gb ye geçmedim henüz.hem bunu alsan ne olucak ki gta 4 falanmı oynucan.gereksiz bir lüks
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
öyleyse ben uygulamaya tıklamadan kendini açabilecek hıza da sahip olmalı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Silenforce 3 yıl
Render mı yapıcaz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barocker 3 yıl
"Bu uygulama durduruldu" yazısını daha hızlı göreceğiz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furyzer0 3 yıl barocker
barocker

"Bu uygulama durduruldu" yazısını daha hızlı göreceğiz

Bu cihaz android kullanmıyor. Fanlık yapmadan önce 1. sınıfı okumanı tavsiye ederim
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Mutlak.Sıfır +113 jin_paci +96 GoldPunch +86 Bay Robot +75 ercmaster +74 sepulturgay +71 Buffon The Legend +64 interwap +63 darkaura +60 WB +56
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11407 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
turing, turing phone cadenza ve
4 etiket daha Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl HP’den kurumlara yönelik modüler bilgisayar 3 yıl Apple, iPhone 7 için yıllardır kullanmadığı Twitter hesabını aktifleştirdi 3 yıl Warcraft'ın yönetmeni devam filmi fikrine sıcak bakıyor 3 yıl Yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile drone satın alanların kimlikleri bildirilecek 3 yıl Audi, Formula E'ye daha fazla ağırlık vereceğini duyurdu 3 yıl Vestel, Toshiba’nın Avrupa faaliyetlerini üzerine aldı 3 yıl Lenovo’dan K6 akıllı telefon serisi 3 yıl Juno Jüpiter'in kuzey kutbunu tarihte ilk kez görüntüledi "Jüpiter tanınmaz halde" 3 yıl Galaxy Note 7 için Samsung Türkiye’den açıklama 3 yıl 2si1 "Yanıcı" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Montblanc’dan zengin gerçeklik defteri ve akıllı kalem 3 yıl Kaby Lake işlemcili Acer Swift dizüstü bilgisayar serisi tanıtıldı 3 yıl TSK, Cobra Helikopterinden atılan UMTAS füzeli video yayınladı 3 yıl Alcatel, bağımsız çalışabilen sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu 3 yıl Project Ara modüler telefon projesi rafa kalktı 3 yıl Yeni elektronik kimliklerin dağıtılacağı tarih açıklandı 3 yıl DJI Osmo Mobile ile akıllı telefonunuz profesyonel kameraya dönüşüyor 3 yıl Tarlalarda sürücüsüz traktör dönemi başlıyor 3 yıl Beklenen oldu: Galaxy Note 7 satışları durdu! 3 yıl Sony Xperia XZ ön inceleme: "Yeni amiral gemi telefonun tüm detayları" 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Çift Snapdragon 830 yonga setli ve 12GB RAM’li telefonlar geliyor Sonraki Snapchat milyonlarca beğeni alan Facebook sayfasını kapattı 3 yıl Yeni Google telefonları 4 Ekim’de geliyor 3 yıl Dünya'nın en eski fosilleri Grönland'da keşfedildi 3 yıl Falcon 9 roketi işte böyle patladı (Yakın Çekim) 3 yıl Game of Thrones'un 7.sezonuna katılacak ilk isim belli oldu 3 yıl Steve Jobs CEO’luktan ayrıldıktan sonra televizyon projesi üzerinde çalışmış 3 yıl Lenovo Yoga 910: İnce çerçeveli ve 4K ekranlı dizüstü 3 yıl Huawei Nova serisi ile tanışın 3 yıl Vestel Venus V4’ten gizli bilgiler: sadece Donanımhaber’de! 3 yıl Falcon 9 roketi test sırasında patladı, Facebook'un uydusu harap oldu 3 yıl HTC One A9s resmiyet kazandı 3 yıl Samsung’da büyük şok: Note 7, milyar dolarlık zarara sebep olabilir 3 yıl Sony Xperia XZ: Yeni amiral gemisi ile tanışın 3 yıl Sony Xperia X Compact: Artık canavar değil 3 yıl USB Tip-C kablolara yerleşik HDMI desteği geliyor 3 yıl Türk Telekom CEO’u Rami Aslan beklenmedik hamle: görevi bırakıyor 3 yıl Instagram’a yakınlaştırma (zoom) özelliği geldi 3 yıl İrlanda kendini kurtarmak için Apple'ın cezasını temyize götürüyor 3 yıl Dropbox şifrenizi değiştirin: 68 milyon kişinin kullanıcı bilgisi çalındı 3 yıl HP’den hoparlör görünümlü masaüstü bilgisayar Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Letgo'da bir dolandırıcı
DH Forum
Google Stadia: İşte fiyatı, oyunları
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim