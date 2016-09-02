Çift Snapdragon 830 yonga setli ve 12GB RAM’li telefonlar geliyor

Kullandığı özel alaşımlarla pazarın en sağlam akıllı telefonunu ürettiğini iddia eden ve dikkatleri üzerine çeken Turing Robotics Industries, kulağa imkansız gibi gelen yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor.

Firmanın ortaklarına gönderdiği destek mailinde, Turing Phone Cadenza adında yeni bir model geliştirdiği görülüyor. Mobil cihazları bırakın masaüstü cihazlarda bile göremeyeceğimiz derecede yazılım ve donanım bileşenlerini bir araya getirecek Cadenza, şimdiden gündeme bomba gibi düşmeyi başardı.

Turing Phone Cadenza

Cadenza, son kullanıcıya yönelik bir cihaz olmaktan ziyade yapay zeka çalışmalarına ev sahipliği yapacak şekilde geliştiriliyor. Sailfish işletim sisteminin derin öğrenme ve nöral ağ üzerine odaklanan Swordfish sürümü, yeni telefonun iskeletini oluşturacak. Bu açıdan baktığımızda aslında kullanılan donanımın çok da abartı olmadığını söyleyebiliriz.

Turing Phone Cadenza modelinde 5.8 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ekran yer aldığını görüyoruz. Gerekli gücü ise iki adet Snapdragon 830 yonga seti sağlıyor. Henüz resmiyet kazanmamış olmasına rağmen, Snapdragon 830 yonga setinin Qualcomm’un 10nm sürecinde tasarladığı yeni ürünü olduğunu biliyoruz.

4+4 şeklinde 8 adet Kryo çekirdeğine sahip olacak Snapdragon 830, daha gelişmiş bir Adreno grafik birimi barındıracak. Toplamda 16 çekirdek ile Cadenza modeli derin öğrenme operasyonlarını kolay bir şekilde halledebilecek.

İki adet Snapdragon yonga seti sayesinde iki adet çok hızlı 6GB LPDDR4X RAM kullanmak da mümkün olmuş. 2 adet 256GB bellek ile toplamda 512GB kapasiteye erişilebiliyor. İki adet microSD yuvası sayesinde de 2x256GB daha kapasite eklenebiliyor.

Kamera ve Tasarım

Yukarıda saydıklarımız henüz başlangıç. Şimdi daha ilginç bileşenlere sıra geliyor. Arka kamera tam 60MP çözünürlüğünde. Evet yazılımla arttırılan bir sistemden bahsetmiyoruz. Sinema sektörüne yönelik kameralarda karşımıza çıkan 6K çözünürlüğünde 4 adet IMAX sensör ile toplamda 60MP seviyesine çıkılıyor. Ayrıca üçlü bir lens sistemi kullanılmış. Ön kamera ise çift sensörlü ve 20MP çözünürlüğünde.

Tasarım tarafında da ilk defa duyacağımız yenilikler. Dayanıklılığı ile dikkat çeken sıvı metal alaşımı ve grafen oksit maddesini kullanan telefon, pazarın en sağlam telefonu olarak karşımıza çıkıyor. Bu birleşimi bugüne kadar kullanan hiçbir marka olmamıştı. Yeni bir madde olan grafen de burada önemli bir rol oynuyor.

1Gpbs indirme hızlarına ulaşan WiGig kablosuz bağlantısının tercih edildiği modelde 3 farklı teknolojinin birleşimi ile bir süper batarya oluşturulmuş. 1600mAh kapasiteli Li-Ion batarya yanında 2400mAh kapasiteli grafen süperiletken batarya ve bir de hidrojen yakıt hücreleri toplamda 100Wh değerinde bir birikim değeri ortaya çıkarıyor. Bu da yaklaşık 27 000 mAh kapasiteye tekabül ediyor.

Her zaman açık sesli komut sistemi, doğal dil algılama yöntemi ile anlık olarak kullanıcıyı algılıyor ve derin öğrenme yöntemiyle de komutları yerine getiriyor. 4 SIM kart yuvası barındıran modelde Marshall imzalı bir ekolayzır kullanılıyor.

Ayrıca Bkz.

"Huawei Nova serisi ile tanışın"

Adeta say say bitmez tarzında özelliklere sahip olan Turing Phone Cadenza için firma patronu gelecek yılı işaret ediyor. Bunun için elbette büyük bir destek gerekiyor. Ortakların sunacağı destek ile birlikte Cadenza modelinin nihai sürüme ulaşıp ulaşmayacağı da belirlenmiş olacak.