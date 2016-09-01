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Huawei Nova serisi ile tanışın

Bu yıl 120 milyon akıllı telefon satışı hedefine emin adımlarla yürüyen Huawei, genç tüketicilere yönelik olarak yeni bir seriye başladı. Huawei Nova serisi üst seviye donanımlar kullanıyor.
2 yıl
10,6b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar belli başlı akıllı telefon serileri ile pazarda rekabet eden Çinli Huawei, bu yıl ki hedeflerine ulaşabilmek adına yeni seriler geliştirmeye başladı. Daha çok genç kesime hitap eden üst seviye Huawei Nova serisi bunların ilki.

İki farklı model barındıran Huawei Nova serisi orta seviye olarak tanımlansa da fiyat konusunda üst seviye içerisine sahil olmuş durumda. Modeller boyut ve donanım olarak birbirinden ayrılıyor. Elbette fiyatlar da buna göre değişiyor.

Huawei Nova

Huawei Nova modelinde 5 inçlik Full HD ekran kullanıldığını görüyoruz. Metal kasa ile kombine edilen 2.5D kavisli ekran Premium hissiyatı arttırmış. Arka kısma ise hızlı bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. 2GHz saat hızında 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 625 yonga setinin güç verdiği modele 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir hafıza eşlik ediyor.

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Modelin arka kısmında f/2.2 aralıklı 12MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde f/2.0 aralıklı bir özçekim kamerası yer alıyor. 3020mAh kapasiteli batarya USB Tip-C girişi üzerinden hızlı şarj imkanı sunuyor ve Android 6.0 işletim sistemi üzerinde EMUI 4.1 kullanıcı arayüzü çalıştırıyor. Modelin fiyatı 399 Avro olarak belirlenmiş.

Huawei Nova Plus

Huawei Nova Plus ise 5.5 inçlik ekran boyutuna sahip. Donanım tarafında benzerlik sunan modelin bazı farkları var. Öncelikle arka kamera 16MP çözünürlüğünde ve OIS desteğine sahip. Bu sayede daha kaliteli ve daha az bulanık çekimler yapabilmek mümkün oluyor.

Diğer taraftan batarya da güçlenmiş. 3340mAh kapasiteli batarya ile cihaz iki güne kadar kullanım süresi sunuyor. Modelin fiyatı 429 Avro olarak belirlenmiş. Her iki model de 4 farklı renk seçeneği ile Avrupa’da gelecek ay satışa sunulacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Huawei-unveils-Nova-and-Nova-Plus-mid-range-Android-smartphones_id84819 Yorum Yaz
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theARSLANN 2 yıl en beğenilen
500 euro ve orta seviye
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XPerience 2 yıl
Huawei çok şık ve sağlam telefonlar üretiyor. Tabi fiyatlar da ona göre 😃
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huseyincarnege 2 yıl
illa iphone kasasına benzicek :S
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mavizaman 2 yıl
anasayfa haber girdisindeki daha güzelmiş.
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mavizaman 2 yıl
gene sanal tuş sanırım + arka kamera barı sırıtıyor + sd625 400avro olmamış huavey.
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kadirirdem 2 yıl
xperia xz den daha başarılı tasarımı...
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teknokaptan 2 yıl
ebayda gorecegin fiyatini.
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kule_genclik 2 yıl
sahil olmus

Aslında bi kere okusan yazdıktan sonra yeticek.
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mkyb 2 yıl
Duvar kağıdı Samsung'un duvar kağıdını andırıyor.

Telefonun tasarımı güzel uygun fiyatla gelirse alınır.
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theARSLANN 2 yıl en beğenilen
500 euro ve orta seviye
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matmuhendisi 2 yıl
Huawei nasıl çinde 1. Bu fiyatlarla anlamış değilim acaba operatörlerle anlaşmalı çok ucuza falan mı satılıyor
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Elsa 2 yıl matmuhendisi
matmuhendisi
Huawei nasıl çinde 1. Bu fiyatlarla anlamış değilim acaba operatörlerle anlaşmalı çok ucuza falan mı satılıyor

Ben letonya da yaşıyorum, burada çoğu kişi huawei telefonları tarifeye ek ucuza geliyor diye tercih ediyor. Büyük ihtimal çinde de öyledir
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fuujitsu 2 yıl
Huawei nin bi tarafları kalktı ucuz telefon göremez olduk bu markadan.
Bir de en soldaki telefonun duvar kağıdı aynı S6 nın ki gibi.
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