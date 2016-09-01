Huawei Nova serisi ile tanışın

Bugüne kadar belli başlı akıllı telefon serileri ile pazarda rekabet eden Çinli Huawei, bu yıl ki hedeflerine ulaşabilmek adına yeni seriler geliştirmeye başladı. Daha çok genç kesime hitap eden üst seviye Huawei Nova serisi bunların ilki.

İki farklı model barındıran Huawei Nova serisi orta seviye olarak tanımlansa da fiyat konusunda üst seviye içerisine sahil olmuş durumda. Modeller boyut ve donanım olarak birbirinden ayrılıyor. Elbette fiyatlar da buna göre değişiyor.

Huawei Nova

Huawei Nova modelinde 5 inçlik Full HD ekran kullanıldığını görüyoruz. Metal kasa ile kombine edilen 2.5D kavisli ekran Premium hissiyatı arttırmış. Arka kısma ise hızlı bir parmak izi okuyucu yerleştirilmiş. 2GHz saat hızında 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Snapdragon 625 yonga setinin güç verdiği modele 3GB LPDDR3 RAM ve 32GB arttırılabilir hafıza eşlik ediyor.

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Modelin arka kısmında f/2.2 aralıklı 12MP çözünürlüğünde bir kamera yer alırken ön kısımda ise 8MP çözünürlüğünde f/2.0 aralıklı bir özçekim kamerası yer alıyor. 3020mAh kapasiteli batarya USB Tip-C girişi üzerinden hızlı şarj imkanı sunuyor ve Android 6.0 işletim sistemi üzerinde EMUI 4.1 kullanıcı arayüzü çalıştırıyor. Modelin fiyatı 399 Avro olarak belirlenmiş.

Huawei Nova Plus

Huawei Nova Plus ise 5.5 inçlik ekran boyutuna sahip. Donanım tarafında benzerlik sunan modelin bazı farkları var. Öncelikle arka kamera 16MP çözünürlüğünde ve OIS desteğine sahip. Bu sayede daha kaliteli ve daha az bulanık çekimler yapabilmek mümkün oluyor.

Diğer taraftan batarya da güçlenmiş. 3340mAh kapasiteli batarya ile cihaz iki güne kadar kullanım süresi sunuyor. Modelin fiyatı 429 Avro olarak belirlenmiş. Her iki model de 4 farklı renk seçeneği ile Avrupa’da gelecek ay satışa sunulacak.