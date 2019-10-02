Çift ekranlı Surface Neo karşınızda

Çift ekranlı dizüstü bilgisayarlar için Windows 10X işletim sistemini tanıtan Microsoft’un bir de sürprizi vardı. İşletim sistemi ile çalışan ilk çift ekranlı dizüstü bilgisayar yine Microsoft’tan geliyor.

Microsoft Surface Neo özellikleri

Microsoft Surface Neo firmanın ilk çift ekranlı dizüstü bilgisayarı. Ayrıca on birinci nesil 10nm Lakefield yongasını barındıran ilk dizüstü bilgisayar olma özelliğine de sahip. Foveros 3D istifleme teknolojisi ile üretilen yongada 1 adet performans odaklı Sunny Cove çekirdeği ve 4 adet verimlilik odaklı Atom çekirdeği yer alıyor. Böylece üst seviye bir enerji verimliliği ve uzun kullanım süreleri elde ediliyor.

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Microsoft bu yonganın çift ekranlı dizüstüler için özel olarak tasarlandığını ifade ediyor. Yani yeni modellerde bu işlemciyi sıklıkla görebiliriz. Daha az zar alanı kapladığı için ultra ince modellere de imkân tanıyor.

655 gram ağırlığındaki tabletin ekranlarında Gorilla Glass korumaya yer verilmiş. İki ekranı açtığınızda 9 inçlik bir tablet ortaya çıkıyor. Arkaya doğru katlanarak çadır şeklinde de kullanabileceğiniz tablette uygulamalar da buna göre optimize edilmiş. Microsoft Surface Neo gelecek yılın ortalarında piyasada olacak.