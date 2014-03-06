iOS 6.1 üstü iPhone ile iPod Touch için geliştirilen çift pozlama temelli fotoğraf uygulaması Diana Photo artık ücretsiz.





iOS 7'ye uygun bir tasarımla gelen Diana Photo, temel olarak çekilen ya da cihazlardan eklenen iki farklı fotoğrafı birleştirerek ortaya tek bir sonuç çıkartabiliyor. Oluşturulan kompozisyonlar için bünyesinde birçok farklı filtre de barındıran uygulama, diğer benzerleri gibi hazırlanan içerikleri Facebook, Twitter ve Instagram ile paylaşabiliyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan Diana Photo uygulaması, an itibariyle kısa bir süre için buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id694075857?mt=8