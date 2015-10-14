Çin, 2013 yılından beri Ay üzerindeki teleskobu ile gözlem yaptığını açıkladı

Geçtiğimiz günlerde NASA hem Mars, hem de Plüton gezegenlerinde su izine rastladığını düzenlediği bir basın toplantısıyla açıklamıştı. ABD uzay konusundaki araştırmalarını tüm dünya ile paylaşmayı seçse de Çin için aynı durum söz konusu değil. Çinli araştırmacılar kısa bir süre önce 2013 yılından beri Ay üzerinde bulunan teleskoptan dünyayı ve uzayı izlediklerini açıkladı.





Teleskop özellikle dünyadan görülmesi mümkün olmayan ultraviyole ışıkların izlenmesi için kullanılıyordu. Çin Astronomi bakanı Jing Wang ise Ay'da atmosfer bulunmamasının ve dünyadan 27 kez daha yavaş dönmesinin gözlem yapmak için uygun koşulları oluşturduğunu belirtti. Ay'ın daha yavaş bir dönüş hızına sahip olması herhangi bir ışık veya yıldız kümesinin daha rahat incelenmesine imkan sunuyordu.



Toplamda 2000 saat gözlem yapan ve 40 yıldızı izleyen teleskobun ulaştırdığı ham bir görüntü de açıklamayla birlikte yayınlandı. Açıklamaya göre Aralık 2013 tarihinde Ay yüzeyine iniş yapan uzay aracı (Fotoğrafta görebilirsiniz) üzerinde 15 santimetrelik çapı bulunan bir teleskop taşıyordu. Aradan geçen süre boyunca Ay'ın zorlu gece koşullarında hayatta kalmayı başaran teleskop bu yılın Mart ayında ise daha fazla dayanamayarak işlevsiz hale geldi. Teleskobun ve iniş takımının hala yerini koruduğu belirtiliyor.Teleskop özellikle dünyadan görülmesi mümkün olmayan ultraviyole ışıkların izlenmesi için kullanılıyordu. Çin Astronomi bakanı Jing Wang ise Ay'da atmosfer bulunmamasının ve dünyadan 27 kez daha yavaş dönmesinin gözlem yapmak için uygun koşulları oluşturduğunu belirtti. Ay'ın daha yavaş bir dönüş hızına sahip olması herhangi bir ışık veya yıldız kümesinin daha rahat incelenmesine imkan sunuyordu.