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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, 2013 yılından beri Ay üzerindeki teleskobu ile gözlem yaptığını açıkladı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Çin, 2013 yılından beri Ay üzerindeki teleskobu ile gözlem yaptığını açıkladı
 
Geçtiğimiz günlerde NASA hem Mars, hem de Plüton gezegenlerinde su izine rastladığını düzenlediği bir basın toplantısıyla açıklamıştı. ABD uzay konusundaki araştırmalarını tüm dünya ile paylaşmayı seçse de Çin için aynı durum söz konusu değil. Çinli araştırmacılar kısa bir süre önce 2013 yılından beri Ay üzerinde bulunan teleskoptan dünyayı ve uzayı izlediklerini açıkladı.

Açıklamaya göre Aralık 2013 tarihinde Ay yüzeyine iniş yapan uzay aracı (Fotoğrafta görebilirsiniz) üzerinde 15 santimetrelik çapı bulunan bir teleskop taşıyordu. Aradan geçen süre boyunca Ay'ın zorlu gece koşullarında hayatta kalmayı başaran teleskop bu yılın Mart ayında ise daha fazla dayanamayarak işlevsiz hale geldi. Teleskobun ve iniş takımının hala yerini koruduğu belirtiliyor.

Teleskop özellikle dünyadan görülmesi mümkün olmayan ultraviyole ışıkların izlenmesi için kullanılıyordu. Çin Astronomi bakanı Jing Wang ise Ay'da atmosfer bulunmamasının ve dünyadan 27 kez daha yavaş dönmesinin gözlem yapmak için uygun koşulları oluşturduğunu belirtti. Ay'ın daha yavaş bir dönüş hızına sahip olması herhangi bir ışık veya yıldız kümesinin daha rahat incelenmesine imkan sunuyordu.

Toplamda 2000 saat gözlem yapan ve 40 yıldızı izleyen teleskobun ulaştırdığı ham bir görüntü de açıklamayla birlikte yayınlandı.
Çin, 2013 yılından beri Ay üzerindeki teleskobu ile gözlem yaptığını açıkladı
 

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itachi237 4 yıl en beğenilen
saruman_me
Oda bişi mi bizde 90 yıldır demir ağlar la ördük türküsünü çağırıp duruyoruz... O olmasaydı bugün pliton dahi keşfedilemicekti

10. Yıl Marşına "türkü" diyebilecek bir birey yetiştirmişiz. Cidden ülkeden birşey ummamak lazım. Hiçbir alakası olmadığı halde seni 10. Yıl Marşına böyle saldırmayı itenin ne olduğunu merak ediyorum.
saruman_meOda bişi mi bizde 90 yıldır demir ağlar la ördük türküsünü çağırıp duruyoruz... O olmasaydı bugün pliton dahi keşfedilemicekti
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Yanıtla +28
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Man Of Earth 4 yıl tural.i
tural.i

mesele 10. yıl marşına saldırmak değil, mesele cumhuriyetin 90. yılını bile geçmemize rağmen aynı marşı söylemek, ve dahi mesele onlarca yıl boyunca Atatürk dönemindeki demir yollarına 1 metre bile eklemeden onuncu yıl marşını söylemenin arkasına saklanma

cahillikte bir yere kadar fesli soytarıdanmı öğreniyorsun bunları. Tabi sizin reisinizde küçük görmüşdü değilmi savaştan çıkmış heryeri yara bere içinde olan bir ülkede 10 yılda nasıl demir ağlarla örerler diye aklı basmamışdı normal sizinde aklınız almaması.

24 Mayıs 1924 tarihinde çıkarılan 506 sayılı Kanun ile devletleştirilmeye başlanmış ve Anadolu - Bağdat Demiryolları Müdüriyet-i Umumiyesi adı ile yapılandırılmıştır. Daha sonra demiryollarının yapımı ve işletilmesinin bir arada yürütülmesi ve daha geniş çalışma imkânları verilmesini sağlamak amacıyla çıkarılan 31 Mayıs 1927 tarih ve 1042 Sayılı Kanun'la Devlet Demiryolları ve Limanları İdare-i Umumiyesi adını almıştır.

Anadolu topraklarında 1923 yılı itibarı ile 4559 km olan demiryolu hattı 1940 yılına kadar gerçekleştirilen çalışmalarla 8637 km'ye ulaşmıştır. Üstüne devletleştirilmiştir bu demir yolları.

1927'de Kayseri, 1930'da Sivas, 1931'de Malatya, 1933'de Niğde, 1934 Elazığ, 1935 Diyarbakır, 1939'da Erzurum demiryolu ağına bağlanmıştır.

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra tüm olanaksızlıklar içinde yılda ortalama 240 km uzunluğunda demiryolu yapılırken, 1960 yılından sonra gelişen teknoloji ve maddi olanaklara rağmen yılda sadece 39 km'lik demiryolu yapılabilmiştir.

Gerçi Atatürkün o zamanlar yapılanlardan haberi yokmuş bir takım Osmanlı sevdalıları biz bu demiryollarını genişletiriz diyip yardırmışlar he tamam o zaman k.b kardeş.
tural.imesele 10. yıl marşına saldırmak değil, mesele cumhuriyetin 90. yılını bile geçmemize rağmen aynı marşı söylemek, ve dahi mesele ...
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2 Yanıt Yanıtla +14
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cntrl 4 yıl
biz böyle şeylere bütçe ayıramayız uzayla ilgili çogu şeyin geri dönüşü yoktur boşa masrafdır.
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Blitz 4 yıl
SERDARbdrm
Iyi de atmosfer ince, donusu az ne sacma sebep ya :) hubble uzay teleskobu 1990dan beri uzaydan gozlem yapiyor. Hic atmosfer de yok, yorungede takiliyor. Sonucta ay da yorungesinde hareket ediyor bir de ustune kendi etrafinda donuyor. Ne karistiriyorlar bunlar anlayamadim.

Hubble yörüngede olduğu için dünyanın manyetik kalkanının koruması altında. Sonuçta ay böyle bir manyetik alana sahip olmadığı için teleskop dış uzaydan gelen radyasyona karşı savunmasız kalmış olabilir.
Selamlar.
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SERDARbdrm 4 yıl
Iyi de atmosfer ince, donusu az ne sacma sebep ya :) hubble uzay teleskobu 1990dan beri uzaydan gozlem yapiyor. Hic atmosfer de yok, yorungede takiliyor. Sonucta ay da yorungesinde hareket ediyor bir de ustune kendi etrafinda donuyor. Ne karistiriyorlar bunlar anlayamadim.
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itachi237 4 yıl en beğenilen
saruman_me
Oda bişi mi bizde 90 yıldır demir ağlar la ördük türküsünü çağırıp duruyoruz... O olmasaydı bugün pliton dahi keşfedilemicekti

10. Yıl Marşına "türkü" diyebilecek bir birey yetiştirmişiz. Cidden ülkeden birşey ummamak lazım. Hiçbir alakası olmadığı halde seni 10. Yıl Marşına böyle saldırmayı itenin ne olduğunu merak ediyorum.
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saruman_me 4 yıl
Oda bişi mi bizde 90 yıldır demir ağlar la ördük türküsünü çağırıp duruyoruz... O olmasaydı bugün pliton dahi keşfedilemicekti
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