Çin, Bitcoin madencilerinin elektriğini kesmeye hazırlanıyor [Güncellendi]

Bazı bölgelerdeki aşırı elektrik tüketimi hükumetin de dikkatini çekmişe benziyor. Özellikle elektrik tüketiminin yoğunluk kazandığı saat dilimlerinde elektrik tedarikini sınırlamaya hazırlanan Çin, Danba bölgesindeki Sichuan kentinde elektrik kesintilerine ilişkin çeşitli uyarılar yayınlamaya da başlamış durumda.
9 küçük hidroelektrik santralinden elektrik ihtiyacını karşılayan söz konusu kentin elektrik şirketi temsilcisi, kapasitenin yetmemesi nedeni ile bu kısıtlamaya gidileceğini ifade etmiş. Özellikle geceleri, insanların uyuduğu saatlerde eskisine nazaran elektrik tüketiminin düşmeden devam etmesi ile farklı bir boyut kazanan bu duruma karşı geceleri elektrik temininde bir kesinti planlanıyormuş.
Tibet, Moğolistan gibi bölgelerde büyük ölçekli madenciler kendi sistemlerini kurmak için deyim yerindeyse hiç bir masraftan kaçınmıyor. Birçok büyük ölçekli madencinin rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve depolama sistemleri ile kendi elektrik alt yapılarını kurduğu ifade ediliyor.
https://www.coindesk.com/state-owned-power-provider-denies-chinese-bitcoin-mining-ban-rumors/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Balon patlayana kadar atı alan üsküdarı geçiyor.
Dolayısıyla haberin özeti: "Santral şehrin yükünü kaldıramayabilir, bu da bitcoincilere koyabilir."