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Çin, Bitcoin madencilerinin elektriğini kesmeye hazırlanıyor [Güncellendi]

Bitcoin işinin tüm adımlarının döndüğü öncelikli yer olan Çin, bu kez çok konuşulacak bir karara daha imza atmaya hazırlanıyor. Madencilerin elektriğini kesecek olan Çin’in şaşırtıcı hamlesi yazımızda
1 yıl
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Çin, Bitcoin madencilerinin elektriğini kesmeye hazırlanıyor [Güncellendi]
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Dünyanın en büyük ve en geniş hacimli Bitcoin borsalarına ev sahipliği yapan Çin, aynı zamanda Bitcoin madenciliğinin de yoğunlaştığı ülkelerin başında geliyor. Son dönemde sürekli olarak Bitcoin işi ile uğraşanlara zorluklar çıkaran Çin Hükumeti, bu kez elektrik tüketimi konusunda madencilere çağ dışı bir yaptırım uygulama hazırlığında.


Bazı bölgelerdeki aşırı elektrik tüketimi hükumetin de dikkatini çekmişe benziyor. Özellikle elektrik tüketiminin yoğunluk kazandığı saat dilimlerinde elektrik tedarikini sınırlamaya hazırlanan Çin, Danba bölgesindeki Sichuan kentinde elektrik kesintilerine ilişkin çeşitli uyarılar yayınlamaya da başlamış durumda.


9 küçük hidroelektrik santralinden elektrik ihtiyacını karşılayan söz konusu kentin elektrik şirketi temsilcisi, kapasitenin yetmemesi nedeni ile bu kısıtlamaya gidileceğini ifade etmiş. Özellikle geceleri, insanların uyuduğu saatlerde eskisine nazaran elektrik tüketiminin düşmeden devam etmesi ile farklı bir boyut kazanan bu duruma karşı geceleri elektrik temininde bir kesinti planlanıyormuş.


Tibet, Moğolistan gibi bölgelerde büyük ölçekli madenciler kendi sistemlerini kurmak için deyim yerindeyse hiç bir masraftan kaçınmıyor. Birçok büyük ölçekli madencinin rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve depolama sistemleri ile kendi elektrik alt yapılarını kurduğu ifade ediliyor.


Güncelleme:
Söz konusu elektrik şirketinin yetkilileri kesinti haberlerinin doğru olduğunu ancak yorumların tam anlamıyla bir gerçeklik ifade etmediğini belirtiyor. İç yazışmaların sızdırıldığını ifade eden şirket yöneticileri, yasa dışı State Grid jeneratörünün engelleneceğinin gündemde olduğunu ifade ederken, Bitcoin'in engellenmesinin kendilerinde olan bir durum olmadığını bunun kararını hükumet yetkilerinin vereceğini belirtiyor.

https://www.coindesk.com/state-owned-power-provider-denies-chinese-bitcoin-mining-ban-rumors/ Yorum Yaz
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VESRAP 1 yıl en beğenilen İsen Buga
Teoman Yabgu

Balon elbet patlayacak.

Balon patlayana kadar atı alan üsküdarı geçiyor.
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OsbourneReynolds 1 yıl
Konu madencilerle alakalı olmayabilir. Yerleşkelerin günün tüm saatlerinde yaptığı enerji tüketim planı kabaca belirlidir ve generatörler (evet generatör, jeneratör değil) bu plana uygun şekilde tahrik edilir. Dolayısıyla güç üretimi her saat değişmektedir. En azından bir enerji santrali bu mentalite ile işlemektedir. Fakat haberde yazdığına göre bu şehrin enerji tüketimi gece gündüz demeden hiçbir değişiklik göstermiyormuş. Bu beklenen bir durum değildir. Santral yüke cevap veremeyebilir ve elektrik kesilebilir.
Dolayısıyla haberin özeti: "Santral şehrin yükünü kaldıramayabilir, bu da bitcoincilere koyabilir."
Konu madencilerle alakalı olmayabilir. Yerleşkelerin günün tüm saatlerinde yaptığı enerji tüketim planı kabaca belirlidir ve generatörler (evet generatör, jener...
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Tugrul_512bit 1 yıl
bisiklet çevirip dinamoyla üretsinler, güneş paneliyle de desteklesinler.
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wolfestein 1 yıl
Doğru söylüyorsunuz hocam.
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black_flood 1 yıl
Siyasetin TÜM DÜNYADA YASAKLANMASI gereklidir. Siyasi dediğimiz kişiler buna kendimi de dahil ederek söğleyim fırsatı yakalayıp siyasi unvanını alıp yukarıya çıkınca kendimiz bir bok sanıp herkesi dışlayıp tek ben güçlü olabilirim hiçbir kimse güçlü olamaz mantığı ile saçma sapan yaptırımlara imza atıyoruz. Bütün herkesin kendisine ait evi olsa rahat yaşasa kıçlarında CÜZZAMLI SİİL mi çıkacak çok merak ediyorum siyasilerin. Saçma salak bir düzen var herkes köle Siyasiler kral.
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GkhnTpe81 1 yıl
Şu saçmalık ile uğraşanların hepsinin elektriğini değil,toptan hayatla bağını kesmek lazım.Zaten patlayıp gidecek bir balon.Ekonomi bölümlerinde ibretlik bir hikayeden öteye gidemeyecek.
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gingerboy 1 yıl
Arkadaşlar her geçen gün değeri artıyor bitcoinin ve 2018 yılının sonunda o kadar değerli olacak ki elinde bitcoin olanlar çok zengin olacak.siz neden olmayasınız.Merak edenler yazabilir
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Halilowich 1 yıl
Çin salak değil, madenciler milyonlarca dolar kazandırıyor ülkeye.
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programmer_onur 1 yıl Halilowich
Halilowich
Çin salak değil, madenciler milyonlarca dolar kazandırıyor ülkeye.

Kesin bir tur daha değer düşürme hamlesi için çıkarılmış bir haber ve dip fiyattan BTC alacakların işi bu.
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erkurt02 1 yıl
Elektrik bahane bitcoin borsaları Amerika ve Japonya'da adamlar ortaya yeni para birimi atıyor Çin ve Rusya bunu kabullenemedikleri için hertürlü engeli getiriyorlar
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denizbay1 1 yıl erkurt02
erkurt02
Elektrik bahane bitcoin borsaları Amerika ve Japonya'da adamlar ortaya yeni para birimi atıyor Çin ve Rusya bunu kabullenemedikleri için hertürlü engeli getiriyorlar

Japonya'nın ne halde olduğunu biliyor musun? Japonya'nın ekonomik olarak uzatmaları oynadığını biliyor musun? Vallahi de bilmiyorsun arkadaş kusura bakma, alınma ve kızma ama lütfen bir araştır kendin gör. Ve sonra Japonya'yı baz almazsın...
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ugacomtr 1 yıl
valla başka biryerini kesmek lazım. zaten fiyatlar el yakıyor bi de karaborsa gibi yüksek fiyattan alıyoruz...
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Tugrul_512bit 1 yıl
bisiklet çevirip dinamoyla üretsinler, güneş paneliyle de desteklesinler.
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İsen Buga 1 yıl
Balon elbet patlayacak.
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VESRAP 1 yıl İsen Buga
Teoman Yabgu

Balon elbet patlayacak.

Balon patlayana kadar atı alan üsküdarı geçiyor.
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OsbourneReynolds 1 yıl
Konu madencilerle alakalı olmayabilir. Yerleşkelerin günün tüm saatlerinde yaptığı enerji tüketim planı kabaca belirlidir ve generatörler (evet generatör, jeneratör değil) bu plana uygun şekilde tahrik edilir. Dolayısıyla güç üretimi her saat değişmektedir. En azından bir enerji santrali bu mentalite ile işlemektedir. Fakat haberde yazdığına göre bu şehrin enerji tüketimi gece gündüz demeden hiçbir değişiklik göstermiyormuş. Bu beklenen bir durum değildir. Santral yüke cevap veremeyebilir ve elektrik kesilebilir.
Dolayısıyla haberin özeti: "Santral şehrin yükünü kaldıramayabilir, bu da bitcoincilere koyabilir."
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