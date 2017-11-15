Çin, Bitcoin madencilerinin elektriğini kesmeye hazırlanıyor [Güncellendi]

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Dünyanın en büyük ve en geniş hacimli Bitcoin borsalarına ev sahipliği yapan Çin, aynı zamanda Bitcoin madenciliğinin de yoğunlaştığı ülkelerin başında geliyor. Son dönemde sürekli olarak Bitcoin işi ile uğraşanlara zorluklar çıkaran Çin Hükumeti, bu kez elektrik tüketimi konusunda madencilere çağ dışı bir yaptırım uygulama hazırlığında.





Bazı bölgelerdeki aşırı elektrik tüketimi hükumetin de dikkatini çekmişe benziyor. Özellikle elektrik tüketiminin yoğunluk kazandığı saat dilimlerinde elektrik tedarikini sınırlamaya hazırlanan Çin, Danba bölgesindeki Sichuan kentinde elektrik kesintilerine ilişkin çeşitli uyarılar yayınlamaya da başlamış durumda.





9 küçük hidroelektrik santralinden elektrik ihtiyacını karşılayan söz konusu kentin elektrik şirketi temsilcisi, kapasitenin yetmemesi nedeni ile bu kısıtlamaya gidileceğini ifade etmiş. Özellikle geceleri, insanların uyuduğu saatlerde eskisine nazaran elektrik tüketiminin düşmeden devam etmesi ile farklı bir boyut kazanan bu duruma karşı geceleri elektrik temininde bir kesinti planlanıyormuş.





Tibet, Moğolistan gibi bölgelerde büyük ölçekli madenciler kendi sistemlerini kurmak için deyim yerindeyse hiç bir masraftan kaçınmıyor. Birçok büyük ölçekli madencinin rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve depolama sistemleri ile kendi elektrik alt yapılarını kurduğu ifade ediliyor.





Güncelleme:

Söz konusu elektrik şirketinin yetkilileri kesinti haberlerinin doğru olduğunu ancak yorumların tam anlamıyla bir gerçeklik ifade etmediğini belirtiyor. İç yazışmaların sızdırıldığını ifade eden şirket yöneticileri, yasa dışı State Grid jeneratörünün engelleneceğinin gündemde olduğunu ifade ederken, Bitcoin'in engellenmesinin kendilerinde olan bir durum olmadığını bunun kararını hükumet yetkilerinin vereceğini belirtiyor.

https://www.coindesk.com/state-owned-power-provider-denies-chinese-bitcoin-mining-ban-rumors/