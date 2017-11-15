SpaceX, yarın gizli bir göreve çıkıyor "Detaylarını kimse bilmiyor"

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"NASA, SpaceX'in kullanılmış Falcon 9 roketlerine talip oldu"

Ünlü girişimci Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, yarın "çok gizli" bir göreve çıkmaya hazırlanıyor. Kod adıolan görevde Falcon 9 roketi ABD devleti için bir uyduyu yörüngeye taşıyacak; ancak bu gizemli uydunun detaylarına dairSpaceX ve ABD hükümeti, Zuma uydusunun aslında yörüngeye bugün fırlatılması için anlaşmıştı. Ancak olumsuz hava şartları nedeniyle görevin Çarşamba gününden Perşembeye alınmasına karar verildi. Diğer taraftan ABD hükümeti, yineZuma uydusunun geliştirilmesi iseisimli uzay ve savunma teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren Kaliforniya merkezli bir şirket tarafından yapılmış. Northdrop Grumman yetkilileri konuyla ilgili gelen sorulara elbette beklendiği detaylı bir cevap vermekten kaçınıyor. Space.com'a konuşan şirket yetkililerinden Lon Rains, "Konuyla ilgili bir detay vermemiz mümkün değil. Zuma, gizli bir yük" ifadelerini kullanmakla yetiniyor. Rains'in görevle ilgili verdiği tek detay ise uydunun Uluslararası Uzay İstasyonu'nun da bulunduğu alçak Dünya yörüngesine fırlatılacağı olmuş.Zuma görevinin yerel saatle 16 Kasım 20.00-22.00 saatleri arasında başlaması bekleniyor. Türkiye saatiyle ise 17 Kasım 04.00-06.00 saatleri arasında olacak. Aynı zamanda SpaceX'in bu seneki 17. görevi olan Zuma'nın başarıyla sonlanması halinde uzay şirketi, Aralık 2015'ten bu yana 20. Falcon 9 roketini Yeryüzü'ne indirmiş olacak. 2015'te 1, 2016'da 5, 2017'de ise şu ana kadar 13 roket indiren SpaceX, her geçen gün başarılarını katlamaya devam ediyor.