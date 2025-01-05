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    Maden tesisindeki dev kamyonlara değiştirilebilir batarya teknolojisi geliyor

    Çinli madencilik şirketi, maden sahasında kullandığı dev kamyonları değiştirilebilir bataryalı elektrikli kamyonlarla yeniliyor. Kamyonların bataryası sadece 7 dakikada değişecek.
    Maden tesislerinde dev elektrikli kamyonlara değiştirilebilir bat Tam Boyutta Gör
    Çin’in en büyük madencilik şirketlerinden Rio Tinto, Moğolistan’daki açık bakır madenindeki ağır yük kamyonlarını değiştirilebilir bataryalı elektrikli kamyonlara dönüştürmek için bir deneme programı başlattı. 

    Elektrikli araçların düşük bakım maliyetleri ve çevreyi kirletmemeleri onları maden sahası için iyi bir seçim kılarken, dev bataryaların şarj süreleri şimdiye kadar engel oluşturuyordu. Çözüm ise son zamanlarda binek otomobillerinde başarı kazanan otomatik batarya değişim istasyonları oldu.

    Dolu batarya 7 dakikada takılacak

    Madencilik şirketinin kullandığı 500 kamyonun 100 tanesi 100-200 ton arası kapasiteli orta ve küçük ağır yük sınıfında yer alıyor. Bu sınıfta yer alacak yeni tip elektrikli kamyonun taşıma kapasitesi 91 ton olacak. Kamyonun 800 kWs’lik bataryası 7 dakika gibi kısa bir sürede dolu bataryayla değiştirilebilecek.

    Maden tesislerinde dev elektrikli kamyonlara değiştirilebilir bat

    Toplamda 8 kamyon ve 13 batarya olacak, bu şekilde değiştirilen bataryalar şebekeye yük olmadan şarj edilirken kamyon vardiya değişimine kadar 8 saat boyunca durmadan çalışmaya devam edecek. Tüm bu operasyon Çin Devlet Güç Yatırım şirketi tarafından finanse edilecek. Kamyonlar ise Tonly tarafından üretilecek. DTE145 isimli ilk modelin ilk testlerine 2024'te başlandı. Geriye kalan 7 kamyon 2025 ortası gibi teslim edilecek.

    Her şey yolunda giderse batı Avustralya’daki Pilbara maden tesislerindeki 200 ton üstü, 320 tona kadar olan kamyonların elektrikli batarya değişim programı için önemli bir gelişim adımı olacak. Bu şekilde devlet desteği ile başlayan proje Çin için yeni bir ihracat kapısı olacak.

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