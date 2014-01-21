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Çin çevrimiçi oyun endüstrisi 13.5 milyar dolara dayandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin çevrimiçi oyun endüstrisi 13.5 milyar dolara dayandı

 Eskiden beri MMO tarzındaki oyunları oynayanlar, altın hasadı veya power leveling gibi hizmetlerin Çinli firmalar tarafından yoğun bir şekilde verildiğini hatırlayacaktır. Bu hizmetlerin dışında Çin'de büyük bir çevrimiçi oyun potansiyeli mevcut.

Tencent, NetEase ve Changyou gibi devlerin faaliyet gösterdiği çevrimiçi oyun sektörü geçen yıl Çin'de 13.5 milyar dolar civarında bir gelire ulaşmış durumda. 2014 yılı sonunda ise bu rakam 16.1 milyar dolar olacak. 

Gelir olarak Tencent 8.2 milyar dolar ile başı çekerken, NetEase 2.1 milyar dolar ve Changyou 980 milyon dolar ile onu takip ediyor. 2012 yılında 40 Çinli firma 177 çevrimiçi oyun geliştirdi ve bunların ihracatından 570 milyon dolar gelir elde etti. 

Çin'de toplam internet kullanıcılarının yüzde 60'ı, mobil internet kullanıcılarının yüzde 33'ü çevrimiçi oyun oynuyor. Günde en az 2 saat oyun oynayan kullanıcıların sayısı ise 200 milyonu geçmiş durumda. En çok oyun oynayan yaş grubu 19-25 arasında. Çinli oyuncuların yüzde 60'ı her ay mutlaka oyun içi alışveriş yapıyor.

Çin'deki çevrimiçi oyun sektörünün daha da fazla büyümesi öngörülüyor. 2017 yılında tahminler 27 milyar dolarlık bir gelir elde edileceği yönünde. Bu da elbette daha fazla Çinli kullanıcının oyunlara kendini kaptıracağı anlamına geliyor.


http://www.gamesinasia.com/china-online-mobile-and-pc-gaming-industry-infographic/ Yorum Yaz
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Miyamoto Musashi 5 yıl
Haberdeki resimde ne öyle? online oyun (çevrim içi)-Çin ve resim; ben bir bağlantı kuramadım resimde...
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tenghis 5 yıl Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi

Haberdeki resimde ne öyle? online oyun (çevrim içi)-Çin ve resim; ben bir bağlantı kuramadım resimde...

Resimdeki karakterler, bilgisayar oyunlarının kitlesel bağımlılık yaratabileceğini ilk kanıtlayan efsanevi Space Invaders oyunundan. Ortadaki Çin haritasını da oyunun grafiklerine benzetmişler. Gayet manalı bir resim, ama yeni kuşağa anlamsız gelmesi normal.
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tropik17 5 yıl
Ekonomiden sonra online oyun dünyasını da işgal edecekler. Hadi hayırlısıyla!
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