Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün fiyatı açıklandı

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Son günlerde sıkça karşılaştığımız fiyat tahminlerinin ardından bugün Tesla’dan resmi açıklama geldi. Çin’de üreteceği Tesla Model 3 için bugünden itibaren rezervasyon almaya başladıklarını belirten ABD’li üretici, popüler elektrikli otomobilinin başlangıç fiyatını da açıkladı.

Tesla’nın verdiği bilgiye göre, Çin’de üretilecek ve sadece bu bölgede satışa sunulacak Tesla Model 3’lerin başlangıç fiyatı 328 bin yuan, yani güncel kurla 47 bin 500 dolar olacak. Bu rakam ilk etapta kulağa fazla geliyor olabilir, fakat ABD’den ithal edilen araçlardan 7 bin dolar daha ucuz olduğu düşünüldüğünde Tesla’nın Çin pazarındaki iddiasını arttırmaya fazlasıyla yetecek gibi görünüyor.

Çin'de satılacak Model Y'ler de bu fabrikada üretilecek

Çin, son yıllarda dünyanın en büyük otomobil pazarı haline gelmiş durumda. Tesla’nın ABD’de üretip Çin’e gönderdiği araçlar ekstra gümrük vergisi yüzünden yerel rakiplerine göre daha pahalı durumdaydı. Bunun önüne geçmek isteyen Tesla, Şanghay yakınlarında dev bir fabrikanın yapımına başladı. Söz konusu fabrikanın Eylül 2019’da tamamlanıp üretime başlaması planlanıyor. Bu fabrikada Model 3’ün dışında bir de Model Y’nin Çinli versiyonları üretilecek.

Çin’de üreteceği Tesla Model 3’leri ön siparişe açan elektrikli araç üreticisi, rezervasyon sahiplerinin araçlarını 6 ila 10 ay içerisinde almaya başlayacağını belirtti. Çin’de üretilecek Model 3’lerin ABD’dekilerle arasında bir fark bulunmayacağı da verilen bilgiler arasında.