Jaguar XJ üretimi Temmuz'da sona eriyor, elektrikli versiyon 2020'de gelecek

Autocar adlı internet sitesinin haberine göre Jaguar, 5 Temmuz tarihinde XJ sedan modelinin üretimini sonlandıracak. İngiliz otomobil üreticisi henüz aracın devam modeli hakkında bir açıklama yapmasa da XJ'yi Porsche Taycan ve Tesla Model S'e rakip bir elektrikli otomobil haline getireceği söyleniyor.

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Autocar'a göre bahsi geçen elektrikli XJ'yi 2020 yılı içerisinde yollarda göreceğiz. Değişecek şey sadece aracın güç aktarma organı olmayacak. Yeni XJ, geleneksel sedandan çok bir hatch olarak karşımıza çıkacak. Porsche Panamera ve yukarıda bahsi geçen Model S'e benzemesi bekleniyor.

Yeni nesil XJ'nin detayları netleşiyor

Jaguar tasarım patronu Ian Callum geçtiğimiz Mart ayında yeni nesil XJ’nin klasik üç kutu şekline sahip bir sedan olmayacağını söylemiş ve otomobilin mevcut modele göre daha küçük boyutlarla gelebileceğini belirtmişti. Görünüşe bakılırsa şirket coupe benzeri bir tasarıma odaklanacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/jaguar-end-production-current-xj-saloon-july