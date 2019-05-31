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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Jaguar XJ üretimi Temmuz'da sona eriyor, elektrikli versiyon 2020'de gelecek

Jaguar, Temmuz ayında mevcut XJ sedan otomobilinin üretimine son verecek. Şirket önümüzdeki yıl otomobili Tesla Model S'e rakip bir elektrikli sedan olarak yollara sürecek.
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Autocar adlı internet sitesinin haberine göre Jaguar, 5 Temmuz tarihinde XJ sedan modelinin üretimini sonlandıracak. İngiliz otomobil üreticisi henüz aracın devam modeli hakkında bir açıklama yapmasa da XJ'yi Porsche Taycan ve Tesla Model S'e rakip bir elektrikli otomobil haline getireceği söyleniyor.
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Autocar'a göre bahsi geçen elektrikli XJ'yi 2020 yılı içerisinde yollarda göreceğiz. Değişecek şey sadece aracın güç aktarma organı olmayacak. Yeni XJ, geleneksel sedandan çok bir hatch olarak karşımıza çıkacak. Porsche Panamera ve yukarıda bahsi geçen Model S'e benzemesi bekleniyor.

Yeni nesil XJ'nin detayları netleşiyor

Jaguar tasarım patronu Ian Callum geçtiğimiz Mart ayında yeni nesil XJ’nin klasik üç kutu şekline sahip bir sedan olmayacağını söylemiş ve otomobilin mevcut modele göre daha küçük boyutlarla gelebileceğini belirtmişti. Görünüşe bakılırsa şirket coupe benzeri bir tasarıma odaklanacak.

https://www.autocar.co.uk/car-news/industry/jaguar-end-production-current-xj-saloon-july Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
RickSanchezlol 1 hf. yeni yorumcu
Bence süper haber bu teknoloji ve verimlilik olarak (ki I-Pace verimlilik olarak çöp idi) Model S ve Taycan gibi olursa (Taycan teknolojik olacağı kesin ama verimliliğnden haberimiz yok yeni Model S verimlilik olarak çok daha iyi oldu) bu piyasada kendine yer ayırabilir.
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insanikamil 1 hf.
s90 daha uygun fiyatlı daha çok tercih ediliyor
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DH Misafiri 1 hf.
Mercedes, bile S'in elektrikli modeli EQS üzerinde çalışırken jaguar bu aracın elektriklisini üretemiyor mu? Mercedesteki güç potansiyel sende yok mu jaguar. Sende xj'nin elektriklisini üret hemde normal versiyonunu üretmeye devam et. Jaguar, Mercedes'i izlemeye devam et
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DH Misafiri 1 hf.
Jaguar xj'yi kaldırıp ne yapacak yerine xf'yi mi yerleştirecek yoksa sıfırdan yepyeni bir araba mı çıkaracak. S, 7, A8 karşısında tutulamamış olabilir ama bu xj'nin kötü bir araba olduğu anlamına asla gelmemeli. O zaman RR, Bentley'nin satışı ülkemizde bir elin parmağı geçmiyor ne yani onlarda mı kötü oluyor. xj çok asaletli ve karizmatik bir araba bir o kadarda konforlu jaguar bu aracın üretimini durdurarak bence çok büyük hata yapar
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haberelectro 1 hf.
Zaten zarar ediyorlar bence komple kaldırmaları lazım bu sınıfı.
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Fiat S.p.A. 1 hf.
Vay be, 70-80 modellerini Jason Statham filmlerinde görürdük iyi arabaydı
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Abdülhak Hamit Tarhan 1 hf.
Çok asil duruyor. F segmenti olmasına rağmen belli etmiyor pek :)
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