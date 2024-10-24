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    Tesla, 2025’te uygun fiyatlı elektrikli araçları piyasaya sürecek

    Tesla, önümüzdeki yıl yeni ve daha uygun fiyatlı elektrikli araçları 'piyasaya sürmeye başlayacağını' söyledi. Firma, bu açıklamayı ise beklentileri aşan üçüncü çeyrek raporunda belirtti.
    Tesla, 2025’te uygun fiyatlı elektrikli araçları piyasaya sürecek Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araç sektörünün dev ismi Tesla, kullanıcılarına heyecan verici haberler verdi. Şirket, 2025'in ilk yarısında daha uygun fiyatlı elektrikli araçlarını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Tesla’nın üçüncü çeyrek finansal raporuna göre, yeni modeller, hem mevcut platformlardan hem de gelecek nesil platformlardan faydalanacak ve mevcut üretim hatlarında üretilebilecek.

    Tesla’lar 2025’te uculayacak

    Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uzun süredir şirketin elektrikli araçlarının fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar atmak istediğini belirtiyordu. Halihazırda şirketin en uygun fiyatlı modeli 42.490 dolar gibi yüksek bir başlangıç fiyatına sahip. Ancak Tesla, bu durumu değiştirmek için ciddi hazırlıklar yapıyor. Üçüncü çeyrek raporunda, araç başına üretim maliyetinin şirket tarihindeki en düşük seviyeye, yani 35.100 dolara gerilediği açıklandı.

    Tesla'nın yeni, daha uygun fiyatlı modelleri ile ilgili planlarının, üretime 2025'in ilk yarısında başlanacağı belirtildi. Ancak, her ne kadar üretimin başlayacağı kesin olsa da, bu araçların aynı yıl içinde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

    Bu yılın başlarında Tesla, 25.000 dolar civarında olacağı söylenen daha uygun fiyatlı “Model 2”yi üretme planından vazgeçmişti. Ancak yatırımcılardan gelen tepkilerin ardından Tesla CEO'su Elon Musk, bu planın masada olduğunu söylemişti. Ancak bu planın tamamen yeni bir araç mı yoksa sadece daha uygun fiyatlı bir Model 3 mü olacağı hala belirsiz. Tesla ayrıca iki koltuklu Cybercab'in 2026'dan itibaren 30.000 dolara satın alınabileceğini söyledi.

    Öte yandan Cybertruck modelinin beşinci geri çağrılması ve Tesla’nın Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) özelliğine yönelik federal soruşturmalar, şirketin başını ağrıtan gelişmeler arasında. Buna rağmen Tesla, üçüncü çeyrek net gelirini yüzde 8 artırarak 2,51 milyar dolara ulaştı. Yıllık satış rakamları ise yüzde 2'lik bir artış gösterdi. Bu gelişmeler, Tesla’nın son dört çeyrektir hedeflediği kazançları tutturamaması sürecine de son vermiş oldu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 5 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 6 gün önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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