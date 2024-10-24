Tesla, 2025’te uygun fiyatlı elektrikli araçları piyasaya sürecek

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Tam Boyutta Gör Elektrikli araç sektörünün dev ismi Tesla, kullanıcılarına heyecan verici haberler verdi. Şirket, 2025'in ilk yarısında daha uygun fiyatlı elektrikli araçlarını piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu. Tesla’nın üçüncü çeyrek finansal raporuna göre, yeni modeller, hem mevcut platformlardan hem de gelecek nesil platformlardan faydalanacak ve mevcut üretim hatlarında üretilebilecek.

Tesla’lar 2025’te uculayacak

Tesla'nın CEO'su Elon Musk, uzun süredir şirketin elektrikli araçlarının fiyatlarını düşürmeye yönelik adımlar atmak istediğini belirtiyordu. Halihazırda şirketin en uygun fiyatlı modeli 42.490 dolar gibi yüksek bir başlangıç fiyatına sahip. Ancak Tesla, bu durumu değiştirmek için ciddi hazırlıklar yapıyor. Üçüncü çeyrek raporunda, araç başına üretim maliyetinin şirket tarihindeki en düşük seviyeye, yani 35.100 dolara gerilediği açıklandı.

Tesla'nın yeni, daha uygun fiyatlı modelleri ile ilgili planlarının, üretime 2025'in ilk yarısında başlanacağı belirtildi. Ancak, her ne kadar üretimin başlayacağı kesin olsa da, bu araçların aynı yıl içinde satışa sunulup sunulmayacağı konusunda belirsizlik sürüyor.

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Bu yılın başlarında Tesla, 25.000 dolar civarında olacağı söylenen daha uygun fiyatlı “Model 2”yi üretme planından vazgeçmişti. Ancak yatırımcılardan gelen tepkilerin ardından Tesla CEO'su Elon Musk, bu planın masada olduğunu söylemişti. Ancak bu planın tamamen yeni bir araç mı yoksa sadece daha uygun fiyatlı bir Model 3 mü olacağı hala belirsiz. Tesla ayrıca iki koltuklu Cybercab'in 2026'dan itibaren 30.000 dolara satın alınabileceğini söyledi.

Öte yandan Cybertruck modelinin beşinci geri çağrılması ve Tesla’nın Full Self-Driving (Tam Otonom Sürüş) özelliğine yönelik federal soruşturmalar, şirketin başını ağrıtan gelişmeler arasında. Buna rağmen Tesla, üçüncü çeyrek net gelirini yüzde 8 artırarak 2,51 milyar dolara ulaştı. Yıllık satış rakamları ise yüzde 2'lik bir artış gösterdi. Bu gelişmeler, Tesla’nın son dört çeyrektir hedeflediği kazançları tutturamaması sürecine de son vermiş oldu.

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Tesla, 2025’te uygun fiyatlı elektrikli araçları piyasaya sürecek