Tesla’nın net geliri beklentileri aştı: Yüzde 20 büyüme bekleniyor

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Tam Boyutta Gör Tesla, üçüncü çeyrek kazançlarını kısa bir süre önce açıkladı ve şirketin kârı beklentilerin üzerinde çıkarken gelir ise tahminlerin biraz gerisinde kaldı. Elon Musk ise gelecek yıl için en az yüzde 20 araç büyümesi öngördü. Yatırımcıların olumlu tepkisiyle Tesla hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 12 yükseldi.

Tesla, 4 çeyrek sonra hedefleri tutturdu

Tesla’nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 23,35 milyar dolardan 25,18 milyar dolara yükseldi. Şirketin net geliri ise 2,17 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1,85 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

Tesla’nın otomotiv geliri, yıllık bazda yüzde 2 artışla 20 milyar dolara yükselirken, enerji üretimi ve depolama geliri yüzde 52'lik bir sıçrama ile 2,38 milyar dolara ulaştı. Şirketin hizmetler ve diğer gelirleri ise yüzde 29 artış göstererek 2,79 milyar doları buldu. Bu gelir kalemi, Tesla araçlarının garanti dışı onarımlarından elde edilen kazançları da içeriyor. Tesla böylece dört çeyrek sonra hedeflediği kazançları tutturmuş oldu.

Tam Boyutta Gör Şirketin CEO’su Elon Musk, kazanç çağrısında yaptığı açıklamalarda, 2025 yılına kadar araç büyümesinin yüzde 20 ile yüzde 30 arasında olabileceğini öngördü. Bu büyümenin, "daha düşük maliyetli araçlar" ve "otonom araçların" yaygınlaşmasıyla gerçekleşeceğini belirtti.

Tesla, 2025’te uygun fiyatlı elektrikli araçları piyasaya sürecek 6 sa. önce eklendi

Musk, Tesla’nın gelecekte (Cybercab hariç) daha düşük maliyetli bir elektrikli araç üretip üretmeyeceği sorulduğunda, tüm Tesla araçlarının otonom olacağını söyledi. Bugüne kadar üretilen 7 milyon Tesla aracının "büyük çoğunluğunun" otonomiye uygun olduğunu belirtti ve haftada yaklaşık 35.000 otonom araç üretildiğini ekledi. Musk’ın otonomdan tam olarak kastı nedir bilinmez ancak halihazırda Tesla, insan müdahalesine ihtiyaç duymayan araçlar üretmiyor veya satmıyor.

Musk, Tesla’nın yıllık 2 milyon adet "Cybercab" üretmeyi ve 2025 yılı itibarıyla Teksas ve muhtemelen Kaliforniya’da sürücüsüz araçlarla taksi hizmeti sunmayı hedeflediğini söyledi. Şirketin geliştirdiği bir robotaksi uygulamasının, bu yıl Kaliforniya’daki bazı çalışanlar tarafından kullanılabildiğini belirtti.

Cybertruck için yüzler ilk kez güldü

Tesla, hissedarlara sunduğu bir raporda Cybertruck'ın Model 3 ve Model Y'nin ardından ABD'de en çok satan üçüncü tamamen elektrikli araç olduğunu açıkladı. Şirket üçüncü çeyrekte ABD'de 16.000'den fazla Cybertruck sattığını ve aracın ilk kez pozitif brüt kar marjı elde ettiğini söyledi.

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