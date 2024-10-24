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    Anlık Bildirim

    Tesla’nın net geliri beklentileri aştı: Yüzde 20 büyüme bekleniyor

    Tesla hisseleri kâr artışı ve Musk'ın gelecek yıl en az %20 'araç büyümesi' öngörüsü ile sıçradı. Firmanın üçüncü çeyrek raporuna göre Tesla’nın net geliri de beklentileri aştı.
    Kara bulutlar dağıldı: Tesla’nın net geliri beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Tesla, üçüncü çeyrek kazançlarını kısa bir süre önce açıkladı ve şirketin kârı beklentilerin üzerinde çıkarken gelir ise tahminlerin biraz gerisinde kaldı. Elon Musk ise gelecek yıl için en az yüzde 20 araç büyümesi öngördü. Yatırımcıların olumlu tepkisiyle Tesla hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 12 yükseldi.

    Tesla, 4 çeyrek sonra hedefleri tutturdu

    Tesla’nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 23,35 milyar dolardan 25,18 milyar dolara yükseldi. Şirketin net geliri ise 2,17 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1,85 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.

    Tesla’nın otomotiv geliri, yıllık bazda yüzde 2 artışla 20 milyar dolara yükselirken, enerji üretimi ve depolama geliri yüzde 52'lik bir sıçrama ile 2,38 milyar dolara ulaştı. Şirketin hizmetler ve diğer gelirleri ise yüzde 29 artış göstererek 2,79 milyar doları buldu. Bu gelir kalemi, Tesla araçlarının garanti dışı onarımlarından elde edilen kazançları da içeriyor. Tesla böylece dört çeyrek sonra hedeflediği kazançları tutturmuş oldu.

    Kara bulutlar dağıldı: Tesla’nın net geliri beklentileri aştı Tam Boyutta Gör
    Şirketin CEO’su Elon Musk, kazanç çağrısında yaptığı açıklamalarda, 2025 yılına kadar araç büyümesinin yüzde 20 ile yüzde 30 arasında olabileceğini öngördü. Bu büyümenin, "daha düşük maliyetli araçlar" ve "otonom araçların" yaygınlaşmasıyla gerçekleşeceğini belirtti.

    Musk, Tesla’nın gelecekte (Cybercab hariç) daha düşük maliyetli bir elektrikli araç üretip üretmeyeceği sorulduğunda, tüm Tesla araçlarının otonom olacağını söyledi. Bugüne kadar üretilen 7 milyon Tesla aracının "büyük çoğunluğunun" otonomiye uygun olduğunu belirtti ve haftada yaklaşık 35.000 otonom araç üretildiğini ekledi. Musk’ın otonomdan tam olarak kastı nedir bilinmez ancak halihazırda Tesla, insan müdahalesine ihtiyaç duymayan araçlar üretmiyor veya satmıyor.

    Musk, Tesla’nın yıllık 2 milyon adet "Cybercab" üretmeyi ve 2025 yılı itibarıyla Teksas ve muhtemelen Kaliforniya’da sürücüsüz araçlarla taksi hizmeti sunmayı hedeflediğini söyledi. Şirketin geliştirdiği bir robotaksi uygulamasının, bu yıl Kaliforniya’daki bazı çalışanlar tarafından kullanılabildiğini belirtti.

    Cybertruck için yüzler ilk kez güldü

    Tesla, hissedarlara sunduğu bir raporda Cybertruck'ın Model 3 ve Model Y'nin ardından ABD'de en çok satan üçüncü tamamen elektrikli araç olduğunu açıkladı. Şirket üçüncü çeyrekte ABD'de 16.000'den fazla Cybertruck sattığını ve aracın ilk kez pozitif brüt kar marjı elde ettiğini söyledi.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/10/23/tesla-tsla-q3-2024-earnings-report.html https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2024-Update.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 10 saat önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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