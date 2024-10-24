Tesla’nın net geliri beklentileri aştı: Yüzde 20 büyüme bekleniyor

Tesla, 4 çeyrek sonra hedefleri tutturdu
Tesla’nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artış göstererek 23,35 milyar dolardan 25,18 milyar dolara yükseldi. Şirketin net geliri ise 2,17 milyar dolara ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 1,85 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.
Tesla’nın otomotiv geliri, yıllık bazda yüzde 2 artışla 20 milyar dolara yükselirken, enerji üretimi ve depolama geliri yüzde 52'lik bir sıçrama ile 2,38 milyar dolara ulaştı. Şirketin hizmetler ve diğer gelirleri ise yüzde 29 artış göstererek 2,79 milyar doları buldu. Bu gelir kalemi, Tesla araçlarının garanti dışı onarımlarından elde edilen kazançları da içeriyor. Tesla böylece dört çeyrek sonra hedeflediği kazançları tutturmuş oldu.
Musk, Tesla’nın gelecekte (Cybercab hariç) daha düşük maliyetli bir elektrikli araç üretip üretmeyeceği sorulduğunda, tüm Tesla araçlarının otonom olacağını söyledi. Bugüne kadar üretilen 7 milyon Tesla aracının "büyük çoğunluğunun" otonomiye uygun olduğunu belirtti ve haftada yaklaşık 35.000 otonom araç üretildiğini ekledi. Musk’ın otonomdan tam olarak kastı nedir bilinmez ancak halihazırda Tesla, insan müdahalesine ihtiyaç duymayan araçlar üretmiyor veya satmıyor.
Musk, Tesla’nın yıllık 2 milyon adet "Cybercab" üretmeyi ve 2025 yılı itibarıyla Teksas ve muhtemelen Kaliforniya’da sürücüsüz araçlarla taksi hizmeti sunmayı hedeflediğini söyledi. Şirketin geliştirdiği bir robotaksi uygulamasının, bu yıl Kaliforniya’daki bazı çalışanlar tarafından kullanılabildiğini belirtti.
Cybertruck için yüzler ilk kez güldü
Tesla, hissedarlara sunduğu bir raporda Cybertruck'ın Model 3 ve Model Y'nin ardından ABD'de en çok satan üçüncü tamamen elektrikli araç olduğunu açıkladı. Şirket üçüncü çeyrekte ABD'de 16.000'den fazla Cybertruck sattığını ve aracın ilk kez pozitif brüt kar marjı elde ettiğini söyledi.Kaynakça https://www.cnbc.com/2024/10/23/tesla-tsla-q3-2024-earnings-report.html https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA-Q3-2024-Update.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu