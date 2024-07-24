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    Anlık Bildirim

    Tesla'nın kârı radikal bir şekilde düşüş gösterdi: Peki ama neden?

    Tesla’nın 2024’ün ikinci çeyreğinde toplam gelirleri yüzde 2 oranında artarken firmanın bu dönemdeki kârı ise yüzde 45 gibi radikal bir oranda düşüş gösterdi. Peki bunun nedeni ne?
    Tesla’nın net geliri radikal şekilde düştü: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Tesla, otomotiv satışlarının üst üste ikinci kez düşmesiyle ikinci çeyrek için beklenenden daha zayıf bir kazanç bildirdi. Finansal durumunu açıklayan Tesla, yüzde 8’den fazla değer kaybederken firmanın kâr marjı ise üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Tesla’ya göre kâr marjı bir yıl önceki yüzde 18,7′den yüzde 14,4′e düştü. Firmanın bu çeyrekte gelirleri hafif artsa da net kâr ise ciddi oranda düştü.

    Tesla için felaket çeyrek

    Tesla, ikinci çeyrekte yüzde 2 artışla 25,5 milyar dolar gelir elde etti. Ancak otomotiv gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 21,27 milyar dolardan yüzde 7 düşüşle 19,9 milyar dolara geriledi. Bu çeyrekte ayrıca 890 milyon dolarlık düzenleyici kredileri de bulunuyordu. Bu kredi, firmanın emisyon gerekliliklerini güçlü şekilde karşıladığı için veriliyor. Tesla’nın net geliri ise bir önceki yıl 2,7 milyar dolar iken ikinci çeyrekte yüzde 45 azalarak 1,48 milyar dolara geriledi.

    Tesla’nın net geliri radikal şekilde düştü: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Tesla, bu ayın başlarında ikinci çeyrek için beklenenden daha yüksek araç teslimatları bildirdi. Ancak teslimatlar bir yıl öncesine kıyasla üst üste ikinci kez düşüş gösterdi. CEO Elon Musk, 8 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söylediği robotaksi (CyberCab) tanıtım etkinliğinin ise 10 Ekim’e ertelendiğini duyurdu.
    Tesla’nın net geliri radikal şekilde düştü: Peki ama neden? Tam Boyutta Gör
    Tesla’nın kârındaki düşüşlerin bir nedeni de bu yeni araç projesi. Öte yandan şirket FSD hizmetini gerçekten otonom hale getirmek için yapay zeka alanında da harcamamalar yapıyor. Ek olarak Tesla, talebi canlandırmak için Çin ve ABD'de sübvansiyonlu finansman anlaşmaları da dahil olmak üzere indirimler ve teşvikler sundu. Tüm bunlar şirketin kâr marjını etkiledi.

    Ayrıca firmanın enerji üretimi ve depolama işindeki geliri bir yıl önceki aynı çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar doları aştı. Şirket, Megapack ve Powerwall'un bu dönemde 9.4 GW ile rekor dağıtım gerçekleştirdiğini söyledi.

    Kaynakça https://ir.tesla.com/#quarterly-disclosure https://www.theverge.com/2024/7/23/24201234/tesla-q2-2024-earnings-robotaxi-ai-cybertruck https://www.cnbc.com/2024/07/23/tesla-tsla-earnings-q2-2024.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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