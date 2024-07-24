Tesla'nın kârı radikal bir şekilde düşüş gösterdi: Peki ama neden?

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Tam Boyutta Gör Tesla, otomotiv satışlarının üst üste ikinci kez düşmesiyle ikinci çeyrek için beklenenden daha zayıf bir kazanç bildirdi. Finansal durumunu açıklayan Tesla, yüzde 8’den fazla değer kaybederken firmanın kâr marjı ise üç yılın en düşük seviyesine geriledi. Tesla’ya göre kâr marjı bir yıl önceki yüzde 18,7′den yüzde 14,4′e düştü. Firmanın bu çeyrekte gelirleri hafif artsa da net kâr ise ciddi oranda düştü.

Tesla için felaket çeyrek

Tesla, ikinci çeyrekte yüzde 2 artışla 25,5 milyar dolar gelir elde etti. Ancak otomotiv gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 21,27 milyar dolardan yüzde 7 düşüşle 19,9 milyar dolara geriledi. Bu çeyrekte ayrıca 890 milyon dolarlık düzenleyici kredileri de bulunuyordu. Bu kredi, firmanın emisyon gerekliliklerini güçlü şekilde karşıladığı için veriliyor. Tesla’nın net geliri ise bir önceki yıl 2,7 milyar dolar iken ikinci çeyrekte yüzde 45 azalarak 1,48 milyar dolara geriledi.

Tam Boyutta Gör Tesla, bu ayın başlarında ikinci çeyrek için beklenenden daha yüksek araç teslimatları bildirdi. Ancak teslimatlar bir yıl öncesine kıyasla üst üste ikinci kez düşüş gösterdi. CEO Elon Musk, 8 Ağustos'ta gerçekleşeceğini söylediği robotaksi (CyberCab) tanıtım etkinliğinin ise 10 Ekim’e ertelendiğini duyurdu.

Tam Boyutta Gör Tesla’nın kârındaki düşüşlerin bir nedeni de bu yeni araç projesi. Öte yandan şirket FSD hizmetini gerçekten otonom hale getirmek için yapay zeka alanında da harcamamalar yapıyor. Ek olarak Tesla, talebi canlandırmak için Çin ve ABD'de sübvansiyonlu finansman anlaşmaları da dahil olmak üzere indirimler ve teşvikler sundu. Tüm bunlar şirketin kâr marjını etkiledi.

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Ayrıca firmanın enerji üretimi ve depolama işindeki geliri bir yıl önceki aynı çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar doları aştı. Şirket, Megapack ve Powerwall'un bu dönemde 9.4 GW ile rekor dağıtım gerçekleştirdiğini söyledi.

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Tesla’nın net geliri radikal şekilde düştü: Peki ama neden?