Tesla'nın kârı radikal bir şekilde düşüş gösterdi: Peki ama neden?

Tesla, ikinci çeyrekte yüzde 2 artışla 25,5 milyar dolar gelir elde etti. Ancak otomotiv gelirleri bir önceki yılın aynı çeyreğindeki 21,27 milyar dolardan yüzde 7 düşüşle 19,9 milyar dolara geriledi. Bu çeyrekte ayrıca 890 milyon dolarlık düzenleyici kredileri de bulunuyordu. Bu kredi, firmanın emisyon gerekliliklerini güçlü şekilde karşıladığı için veriliyor. Tesla’nın net geliri ise bir önceki yıl 2,7 milyar dolar iken ikinci çeyrekte yüzde 45azalarak 1,48 milyar dolara geriledi.
Ayrıca firmanın enerji üretimi ve depolama işindeki geliri bir yıl önceki aynı çeyreğe göre neredeyse iki katına çıkarak 3 milyar doları aştı. Şirket, Megapack ve Powerwall'un bu dönemde 9.4 GW ile rekor dağıtım gerçekleştirdiğini söyledi.
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.