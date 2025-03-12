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    Tesla, iki yıl içinde ABD’deki üretimini iki katına çıkaracak

    Elon Musk, Beyaz Saray’daki etkinlikte yaptığı açıklamada Tesla'nın önümüzdeki iki yıl içinde ABD'deki elektrikli araç üretimini iki katına çıkaracağını söyledi.
    Tesla, iki yıl içinde ABD’deki üretimini iki katına çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Tesla CEO’su Elon Musk, Beyaz Saray’da düzenlenen bir etkinlikte basına yaptığı açıklamada, şirketin önümüzdeki iki yıl içinde ABD’deki elektrikli araç üretimini iki katına çıkaracağını duyurdu. Musk’ın açıklaması Tesla hisselerinin çalkantılı olduğu, markaya yönelik tüketici algısının zayıfladığı ve satışların birçok bölgede düştüğü bir dönemde geliyor. Ancak bu iddia, pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor.

    Mevcut durum ne?

    Tesla’nın resmi olarak açıkladığı kurulu üretim kapasitesi ile gerçek üretim miktarı arasında büyük farklar bulunuyor. 2024 yılı itibarıyla şirketin ABD’de kurulu kapasitesi 1.025.000 araç/yıl olsa da, gerçek üretim bu seviyenin oldukça altında. Firmanın Model S/X özelinde 100.000 adetlik kurulu kapasiteye sahip olmasına rağmen yıllık üretim 50.000’in altında. Benzer şekilde Model 3/Y için 800.000 araçlık kapasiteye rağmen fiili üretim 600.000 civarında. Cybertruck modelinde ise 125.000 araç kapasitesine karşın üretim şu an 50.000’in altında.

    Musk’ın iddiası gerçekçi mi?

    Tesla, iki yıl içinde ABD’deki üretimini iki katına çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Tüm bu veriler ışığında, Tesla’nın 2024’te ABD’de ürettiği toplam araç sayısı yaklaşık 700.000 adet. Musk’ın açıklamasına göre sadece iki yıl içinde Tesla, üretimi ikiye katlayarak yıllık 1,4 milyon araca ulaşacak. Peki, bu gerçekten gerçekleşebilir mi?

    Tesla, 2025’te iki yeni, daha uygun fiyatlı modeli piyasaya sürecek. Bu modeller, mevcut Model 3/Y üretim hatlarında üretileceğinden, şirketin kapasitesini tam kullanmasını sağlayabilir. Bu da yaklaşık 200.000 ek araç demek. Nevada’daki yeni üretim tesisinde Tesla Semi üretimi başlıyor. Hedeflenen 50.000 adetlik üretim, bu kapasiteye katkı sağlayabilir. Ancak bu rakama ulaşmak zaman alacak.

    2026’da üretime başlaması beklenen Cybercab, Tesla’nın yeni nesil üretim sistemine dayanıyor. Musk, 2 milyon yıllık üretim kapasitesinden bahsetmiş olsa da, bunun sadece ABD’de mi gerçekleşeceği belirsiz. Yine de, Musk’ın iki yıl içinde iki kat üretim iddiasının gerçekleşebilmesi için Cybercab’in ABD üretimi 450.000 adet seviyesine çıkarmalı. Direksiyonsuz ve tam otonom olacağı söylenen bir aracın -FSD'nin tam olarak çözülmediği de göz önüne alındığında- iki yılda bu kapasiteye erişmesi oldukça iyimser görünüyor.

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