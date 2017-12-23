Çin güneş enerjili yolu kullanıma sunuyor

Yenilenebilir enerjiye yönelik yatırımlarının büyük bir kısmını güneş enerjisi üzerinden gerçekleştiren Çin, bir süredir üzerinde çalıştığı güneş enerjili yolu birkaç gün içinde kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 7 milyona yakın insanın yaşadığı ve Çin'in ulaşım ağı için önemli bir noktada yer alan Jinan şehrinde inşa edilen 2 kilometre uzunluğundaki yol, Çin medyasının haberlerine göre 2017'nin son günlerinde açılacak. İlk etapta çevresindeki konutlar için elektrik üretecek olan güneş enerjili yol, ilerleyen dönemlerde elektrikli araçlar için kablosuz şarj teknolojisinin gelişmesiyle birlikte üzerinde seyahat eden araçları doğrudan şarj edebilecek.





Şeffaf Beton Kullanıldı

Aslında Çin'in geliştirdiği güneş enerjili yol, güneş enerjisinden elektrik üretebilen fotovoltaik yollarla aynı işlevi görecek. Jinan şehrindeki yolun halihazırda Hollanda ve Fransa'da hazırlanan fotovoltaik yollardan en büyük farkı ise sahip olduğu üç katmanlı yapı. Güneş enerjili yolun en üstteki katmanında asfalt ile yapısal açıdan benzer özelliklere sahip olan şeffaf beton yer alıyor. Güneş ışınlarının alt katmana geçmesine izin veren şeffaf betonun altında ise güneş panelleri bulunuyor. En alt katmanda da güneş panellerinin altındaki toprağın panellere zarar vermemesi için izolasyon şeridine yer verilmiş.





Çinli mühendisler veya medya organları güneş panellerinin verimliliği ve güneş enerjili yolun üretebileceği elektrik miktarı hakkında açıklama yapmış değil ancak şeffaf beton sayesinde güneş enerjili yolun orta büyüklükte bir kamyonun geçmesi için uygun olduğu belirtiliyor. Çin'in en kirli şehirlerinden biri olan Jinan'da, hava kalitesinin kötü olması nedeniyle ölüm oranının yüzde 6 arttığı tespit edilmiş ve sonrasında şehirde güneş enerjisine yönelik çalışmalar hız kazanmıştı. Yeni güneş enerjili yolu inşa eden Çin hükümetine bağlı Quilu Ulaştırma Geliştirme Grubu eylül ayında Jinan'da fotovoltaik bir yolu da inşa edip testlere başlamıştı.

https://electrek.co/2017/12/21/china-solar-roadways-transparent-concrete-solar-cells-charge-cars/