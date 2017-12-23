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Avrupa'nın ilk halka açık ultra hızlı şarj istasyonu faaliyete geçti

Elektrikli otomobiller için şarj istasyonları kuran Allego, Avrupa'nın ilk halka açık ultra hızlı şarj istasyonunun açılışını yaptı. İstasyonda araçlar 175kW gücüyle şarj edilebilecek.
1 yıl
2,7b
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Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Avrupa'nın ilk halka açık ultra hızlı şarj istasyonu faaliyete geçti
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Elektrikli otomobillerin giderek yaygın hale gelmesiyle birlikte bu otomobillere güç veren şarj istasyonlarının da araçları daha kısa sürede şarj edecek şekilde yenilendiğini görüyoruz. Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuran Allego şirketi de ultra hızlı şarj istasyonları ile bu alanda öncü isimlerden. BMW, Audi ve Reanult başta olmak üzere pek çok şirket ile iş birliği yapan ve şarj istasyonları için ekipmanlar üreten Ultra-E şirketinin çatı şirketi olan Allego, Avrupa'nın ilk halka açık ultra hızlı şarj istasyonunu kurduğunu duyurdu.


Herkese Açık 

Almanya'nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Kleinostheim bölgesinde açılan ultra hızlı şarj istasyonu aslında Avrupa'daki tek ultra hızlı şarj istasyonu değil. Tamamen elektrikle çalışan ilk otomobili Mission E'yi geliştiren Porsche daha önce Almanya'da ultra hızlı şarj istasyonunu açmıştı ancak bu istasyonun kullanımını kısıtlamıştı. Allego'nun ultra hızlı şarj istasyonu ise elektrikli aracı olan herkese hizmet verebilecek. 


Şirketin kurduğu ultra hızlı şarj istasyonunda otomobillerin 350kW gücüyle şarj edilmesi planlanıyor ancak şu an için istasyondan faydalanan kullanıcılar araçlarını en fazla 175kW gücüyle şarj edebiliyor. Avusturya, Almanya ve Belçika'da toplam 21 adet şarj istasyonu kurmak için Avrupa Birliği ile iş birliği yapan Allego, şu an için 4 adet aracın 175kW ile şarj edilebildiği istasyonun, 2018'in ilk yarısında 350kW gücüyle araçları şarj edebileceğini belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre istasyona yakın zamanda 50kW'lık çoklu standart şarj desteği de sunacak.


https://electrek.co/2017/12/21/first-ultra-fast-electric-car-charging-station-europe/ Yorum Yaz
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Panthér 1 yıl
Çok iyi olmuş, sevindim...
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esmerbuyucu 1 yıl
Önemli olan araba şarj olurken bu insanlara ne tür hizmetler sunulduğu.
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Amd64x2 1 yıl
Bizdeki akaryakıt istasyonların hepsi halka açık
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FreudeAmFahren 1 yıl
Şimdi mesela ben batarya ışığı yanmış BMW i3 ü getirdim buraya taktım prize ne kadar sürede fullenir bataryalar ?
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faniseyler 1 yıl
Türkiyede de hızlı yaygınlaşması lazım
Hatta şimdiden 2019 da yerli elektirkli araba yollara çıkmadan alt yapısını hzırlamamız lazım
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qooqie 1 yıl
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