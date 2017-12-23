Avrupa'nın ilk halka açık ultra hızlı şarj istasyonu faaliyete geçti

Herkese Açık
Almanya'nın Frankfurt şehri yakınlarındaki Kleinostheim bölgesinde açılan ultra hızlı şarj istasyonu aslında Avrupa'daki tek ultra hızlı şarj istasyonu değil. Tamamen elektrikle çalışan ilk otomobili Mission E'yi geliştiren Porsche daha önce Almanya'da ultra hızlı şarj istasyonunu açmıştı ancak bu istasyonun kullanımını kısıtlamıştı. Allego'nun ultra hızlı şarj istasyonu ise elektrikli aracı olan herkese hizmet verebilecek.
Şirketin kurduğu ultra hızlı şarj istasyonunda otomobillerin 350kW gücüyle şarj edilmesi planlanıyor ancak şu an için istasyondan faydalanan kullanıcılar araçlarını en fazla 175kW gücüyle şarj edebiliyor. Avusturya, Almanya ve Belçika'da toplam 21 adet şarj istasyonu kurmak için Avrupa Birliği ile iş birliği yapan Allego, şu an için 4 adet aracın 175kW ile şarj edilebildiği istasyonun, 2018'in ilk yarısında 350kW gücüyle araçları şarj edebileceğini belirtiyor. Şirketin açıklamasına göre istasyona yakın zamanda 50kW'lık çoklu standart şarj desteği de sunacak.
https://electrek.co/2017/12/21/first-ultra-fast-electric-car-charging-station-europe/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatta şimdiden 2019 da yerli elektirkli araba yollara çıkmadan alt yapısını hzırlamamız lazım
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