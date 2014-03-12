Çin, hava kirliliğinin azaltılması için geliştirilen insansız hava aracının testlerini gerçekleştirdi

Dünyanın en büyük ve kalabalık ülkelerinden Çin Halk Cumhuriyeti, enerjisinin %70'inden fazlasını kömür üzerinden elde etmesi, sanayi tesislerinin artması ve düşük rüzgar seviyesi gibi nedenlerden dolayı zaman zaman hava kirliliği açısından çok önemli sorunlar yaşıyor . Çoğu zaman artan sis düzeyi nedeniyle uçaklar inemez hale geliyor, büyük gökdelenler dahi ortadan kayboluyor ve en önemlisi insan sağlığı ciddi oranlarda tehlikeye giriyor. İşte bu sorun için Çin merkezli olarak özel bir insansız hava aracı üzerinde çalışmalar yapılıyor.

Özellikle ülkenin kuzey şehirlerinde görülen hava kirliği sorununun çözümü için hazırlanan insansız hava aracı, tasarımsal olarak çağa ayak uyduramıyor olsa da yapılan testler sonucu belirtildiği kadarıyla görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Önceden belirlenen rotalarda otonom şekilde uçabildiği ve üzerinde yer alan paraşüt ile havada oluşabilecek kötü durumlara karşı hazır olduğu belirtilen araç, hava kirliliğinin çözümü için bünyesinde hava katalizörleri taşıyor ve bu şekilde oluşan birikmiş havayı dağıtarak yapay rüzgar akımları oluşturabiliyor.

İlk testlerini başarıyla geçen insansız hava aracının tam olarak kullanıma geçip geçmeyeceği hakkında şimdilik çok fazla ayrıntılı bulunmuyor. Tam olarak kullanıma geçmesi durumunda yoğun sis bulunan bölgelere yönlendirileceği belirtilen aracın test sürecinden çekilen videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.

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http://mashable.com/2014/03/11/china-tests-autonomous-smog-busting-drone/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss