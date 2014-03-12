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Çin, hava kirliliğinin azaltılması için geliştirilen insansız hava aracının testlerini gerçekleştirdi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çin, hava kirliliğinin azaltılması için geliştirilen insansız hava aracının testlerini gerçekleştirdi
Dünyanın en büyük ve kalabalık ülkelerinden Çin Halk Cumhuriyeti, enerjisinin %70'inden fazlasını kömür üzerinden elde etmesi, sanayi tesislerinin artması ve düşük rüzgar seviyesi gibi nedenlerden dolayı zaman zaman hava kirliliği açısından çok önemli sorunlar yaşıyor. Çoğu zaman artan sis düzeyi nedeniyle uçaklar inemez hale geliyor, büyük gökdelenler dahi ortadan kayboluyor ve en önemlisi insan sağlığı ciddi oranlarda tehlikeye giriyor. İşte bu sorun için Çin merkezli olarak özel bir insansız hava aracı üzerinde çalışmalar yapılıyor.
Özellikle ülkenin kuzey şehirlerinde görülen hava kirliği sorununun çözümü için hazırlanan insansız hava aracı, tasarımsal olarak çağa ayak uyduramıyor olsa da yapılan testler sonucu belirtildiği kadarıyla görevini başarıyla yerine getirebiliyor. Önceden belirlenen rotalarda otonom şekilde uçabildiği ve üzerinde yer alan paraşüt ile havada oluşabilecek kötü durumlara karşı hazır olduğu belirtilen araç, hava kirliliğinin çözümü için bünyesinde hava katalizörleri taşıyor ve bu şekilde oluşan birikmiş havayı dağıtarak yapay rüzgar akımları oluşturabiliyor.
İlk testlerini başarıyla geçen insansız hava aracının tam olarak kullanıma geçip geçmeyeceği hakkında şimdilik çok fazla ayrıntılı bulunmuyor. Tam olarak kullanıma geçmesi durumunda yoğun sis bulunan bölgelere yönlendirileceği belirtilen aracın test sürecinden çekilen videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.
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http://mashable.com/2014/03/11/china-tests-autonomous-smog-busting-drone/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss Yorum Yaz
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Guaire 5 yıl en beğenilen
Hava kirliliğini azaltmak için değil, şehirlerden çevreye dağıtmak için geliştirilmiş
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12 Angry Men 5 yıl
fosil yakıt ne zaman tükenir o zaman havalar temizlenir.
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Glorfindel1907 5 yıl
bu ülkedeki hava kirliliği gerçekten inanılmaz derece geçenlerde bir haber vardı gün doğumunu meydanlara yerleştirilen dev panellerden izliyor millet aksi takdirde güneş dahi görünmüyor
bu ülkedeki hava kirliliği gerçekten inanılmaz derece geçenlerde bir haber vardı gün doğumunu meydanlara yerleştirilen dev panellerden izliyor millet aksi takd...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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Sucuklu Pizza 5 yıl
Kyoto'nun amacı dediğiniz gibi ama dolaylı yönden. Kendileri zarar verecek ama gelişmekte olan ülkelere zarar bedeli verecekler. Yani korumak diye bir şey söz konusu değil sadece bedeli neyse o veriliyor. Mesela ormanı bol bir yer düşünün hemen yanında da duman içinde gelişmiş bir ülke. Gelişmiş ülke yanındaki ülkeyi korumak zorunda yoksa daha da kirlenir. Maddi anlamda destek oluyor fabrika kurma ben temin ederim sana diyor.
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Sucuklu Pizza 5 yıl
Bakınız efendim dünya genelinde kabul gören Rio Sözleşmeleri ve Kyoto Protokolü ile aslında çevre kirliliğine karşı bir savaş açıldı fakat yaptırım olmadığı için devletler kanunları değiştirmiyor. Hollanda, İsviçre gibi ülkeler deli gibi bağırıyorlar çünkü suların yükselmesi ile kara parçaları su altında kalacak. ABD, Çin madem çok seviyor korumayı; ABD'de devam eden 21 nükleer santral inşaatı var onları kapatsın.
Küresel ısınma denilen olay bugün 5 yarın 25 derece ile olacak bir şey değildir. Son 100 yılda dünya sıcaklığı sadece 0,4-0,7 santigrat derece arttı. İklim denilen kavramda yüzyılların geçmesi gerekmektedir. Bu derece artışına insan ırkı adaptasyon gösterebilir ama gen çeşitliliği sağlayan bitki türleri sağlayamaz. Yani bitki türünün cinsi içerisindeki gen havuzu azalır. Bu da olası üçüncü dünya savaşı sonrasında hangi bölgelerde hangi bitkinin yetişeceğini gösterir. Sağlam gen demek gen havuzunda dayanıklılık aktivitesi fazla olan bitki için geçerlidir.
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CihanDAR 5 yıl
Garsamba deniyor bu biçimsiz ama işe yarayan aletlere :D
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aspirin_00 5 yıl
kyotoko protokolini imzalamayan ülkelerden biri
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General. 5 yıl aspirin_00
aspirin_00
kyotoko protokolini imzalamayan ülkelerden biri

Kyoto protokolü küresel güçlerin bizim gibi ülkelere dayattığı yeni bir sömürü yöntemi sadece.Yani ben üreteyim sen tüket mantığı.
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haymatloshan 5 yıl
Para uğruna bu kadar doğaya zarar verilmemeli, insanlar doğanın dengesini çok fazla bozuyor, 10 binlerce yıllık periyotları hızlandırıyorlar. Sürdürülebilir enerji kaynakları yaygınlaşmalı lakin az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelerin zamanındaki vurdumduymazlıklarını yapıyorlar,gelişirken bizde doğayı hor kullanacağız diyorlar.
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MxFxOx 5 yıl
bıraksınlar bu işleri yok eksoz yok sigara dumanı havayı kirletiyormuş sıkıysa sanayi üretimi azaltsınlar.Fabrikaların verdiği zararı hiçbirisi veremez
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12 Angry Men 5 yıl
fosil yakıt ne zaman tükenir o zaman havalar temizlenir.
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kubrasafak 5 yıl
Dünya'da en çok oksijen tüketen ülke sonuçta bir çözüm bulmalılardı..
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Glorfindel1907 5 yıl
bu ülkedeki hava kirliliği gerçekten inanılmaz derece geçenlerde bir haber vardı gün doğumunu meydanlara yerleştirilen dev panellerden izliyor millet aksi takdirde güneş dahi görünmüyor
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Guaire 5 yıl
Hava kirliliğini azaltmak için değil, şehirlerden çevreye dağıtmak için geliştirilmiş
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