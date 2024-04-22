ABD’nin Çin’e ambargosu Meksika’ya yaradı

Tam Boyutta Gör Özellikle yonga teknolojileri ve yapay zekâ ekipmanları konusunda Çin’i kıskaca alan ABD hükümeti, tekstilden elektrikli araçlara kadar pek çok alanda daha Çinlileri köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Çinliler ise pes edecek gibi görünmüyor.

Meksika detayı

Son yıllarda özellikle Çinli tekstil, mobilya ve elektronik markaları ambargo ve yüksek vergilerden kaçınarak ABD’ye ürün ihraç etmenin bir yolunu buldu. Markalar Meksika’ya yatırım yaparak üretimi buraya kaydırıyor. Haliyle etikette Meksika üretimi yazdığı için sıkıntısız ABD’ye ihraç ediyor. Ayrıca nakliyat maliyeti de düşüyor.

Çin’de yonga sektörünün perde arkası 5 gün önce eklendi

Meksika’nın sanayi bölgelerinde yer kapma yarışına giren Çinli yatırımcıların 2027 yılına kadar satışa çıkarılacak tüm alanları satın aldığı ifade ediliyor. Binlerce kişiye istihdam sağlayan Çinli markalar ülkenin ihracat rakamlarını da arttırıyor.

Geçen yıl Haziran ayı itibariyle ülkenin ihracat rakamı 52.9 milyar dolar oldu ve yüzde 6 civarında artış gösterdi. Yılın ilk iki ayında yapılan tesis yatırımları ise 2020 yılı rakamlarının yarısına ulaştı. ABD’nin en önemli ticaret ortağı olarak Çin’in yerine artık Meksika’yı tercih ettiği ifade ediliyor. Demografi tarafında Meksika vatandaşlarını rahatsız eden gelişmeler yaşansa da şimdilik bu sürecin ülkeye ne kadar menfaat sağlayabileceği en önemli gündem maddesi.

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