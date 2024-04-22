ABD’nin Çin’e ambargosu Meksika’ya yaradı

Meksika detayı
Son yıllarda özellikle Çinli tekstil, mobilya ve elektronik markaları ambargo ve yüksek vergilerden kaçınarak ABD’ye ürün ihraç etmenin bir yolunu buldu. Markalar Meksika’ya yatırım yaparak üretimi buraya kaydırıyor. Haliyle etikette Meksika üretimi yazdığı için sıkıntısız ABD’ye ihraç ediyor. Ayrıca nakliyat maliyeti de düşüyor.
Meksika’nın sanayi bölgelerinde yer kapma yarışına giren Çinli yatırımcıların 2027 yılına kadar satışa çıkarılacak tüm alanları satın aldığı ifade ediliyor. Binlerce kişiye istihdam sağlayan Çinli markalar ülkenin ihracat rakamlarını da arttırıyor.
Geçen yıl Haziran ayı itibariyle ülkenin ihracat rakamı 52.9 milyar dolar oldu ve yüzde 6 civarında artış gösterdi. Yılın ilk iki ayında yapılan tesis yatırımları ise 2020 yılı rakamlarının yarısına ulaştı. ABD’nin en önemli ticaret ortağı olarak Çin’in yerine artık Meksika’yı tercih ettiği ifade ediliyor. Demografi tarafında Meksika vatandaşlarını rahatsız eden gelişmeler yaşansa da şimdilik bu sürecin ülkeye ne kadar menfaat sağlayabileceği en önemli gündem maddesi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.