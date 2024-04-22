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    ABD’nin Çin’e ambargosu Meksika’ya yaradı

    ABD’nin ağı ambargosuna maruz kalan Çinli markalar çareyi offshore yerine nearshore yapmakta buldu. ABD sınır komşusu Meksika’ya adeta Çinli yatırımcı yağıyor.  
    Çin Tam Boyutta Gör
    Özellikle yonga teknolojileri ve yapay zekâ ekipmanları konusunda Çin’i kıskaca alan ABD hükümeti, tekstilden elektrikli araçlara kadar pek çok alanda daha Çinlileri köşeye sıkıştırmaya çalışıyor. Çinliler ise pes edecek gibi görünmüyor.

    Meksika detayı

    Son yıllarda özellikle Çinli tekstil, mobilya ve elektronik markaları ambargo ve yüksek vergilerden kaçınarak ABD’ye ürün ihraç etmenin bir yolunu buldu. Markalar Meksika’ya yatırım yaparak üretimi buraya kaydırıyor. Haliyle etikette Meksika üretimi yazdığı için sıkıntısız ABD’ye ihraç ediyor. Ayrıca nakliyat maliyeti de düşüyor.

    Meksika’nın sanayi bölgelerinde yer kapma yarışına giren Çinli yatırımcıların 2027 yılına kadar satışa çıkarılacak tüm alanları satın aldığı ifade ediliyor. Binlerce kişiye istihdam sağlayan Çinli markalar ülkenin ihracat rakamlarını da arttırıyor.

    Geçen yıl Haziran ayı itibariyle ülkenin ihracat rakamı 52.9 milyar dolar oldu ve yüzde 6 civarında artış gösterdi. Yılın ilk iki ayında yapılan tesis yatırımları ise 2020 yılı rakamlarının yarısına ulaştı. ABD’nin en önemli ticaret ortağı olarak Çin’in yerine artık Meksika’yı tercih ettiği ifade ediliyor. Demografi tarafında Meksika vatandaşlarını rahatsız eden gelişmeler yaşansa da şimdilik bu sürecin ülkeye ne kadar menfaat sağlayabileceği en önemli gündem maddesi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Seto-Kaiba 4 saat önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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