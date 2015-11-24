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Çin hükümeti VPN'e başvuran kullanıcıların internet bağlantısını kesmeye başladı

Çin, internet kullanımına ilişkin kısıtlamalar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Dev popülasyonlu ülkede bu kez VPN kullanan kişilerin internetine sınırlama getiriliyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Çin hükümeti VPN'e başvuran kullanıcıların internet bağlantısını kesmeye başladı
 
Geçtiğimiz yılın verilerine göre nüfusu 1.4 Milyara dayanan Çin'de dolayısıyla internet kullanımı da inanılmaz seviyelerde. Vatandaşların %46.03'lük bölümü düzenli olarak internet erişimi sağlıyor, bu rakam da ülke içerisinde 650 milyona yakın insanın internette sörf yaptığını gösteriyor.
Bu devasa kalabalığı kontrol altına almak isteyen hükumet ise çareyi zaman zaman bazı kısıtlamalar yapmakta buluyor. Özellikle Googler servisler ve popüler sosyal medya ağları ülkede yasaklanmış durumda. Çinli kullanıcılar ise çareyi benzer amaçlara hizmet eden yerli servislerde buluyor. Yine de bu kısıtlamalara rağmen dış dünyaya açılmak isteyen kullanıcıların ise ilk tercihi VPN (Sanal Özel Ağlar). VPN ağları sayesinde kullanıcılar sanal olarak farklı ağlara bağlanıp Çin dışındaki bir ülkedeymiş gibi internette özgürce gezinebiliyorlar. Hükümet ise son hamlesiyle birlikte bunun da önüne geçmek için bir adım atmış durumda.
The New York Times'da yer alan habere göre yeni yasak ile birlikte akıllı telefonunda VPN uygulaması yüklü olan kullanıcıların internet bağlantıları kesiliyor. Kesintilerin ilk olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanmasına dikkat çekilirken özerk bölgenin başkenti Urumqi'de çok sayıda kullanıcının anonim kimlik ile internete bağlandığı söyleniyor. Hükümetin ise geçtiğimiz haftalarda yaşanan Paris saldırısının ardından böyle bir adım atmış olabileceği belirtiliyor. 

http://thenextweb.com/asia/2015/11/24/china-will-block-your-mobile-service-if-you-use-a-vpn-there/ Yorum Yaz
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Myxo 4 yıl en beğenilen Bukalemun
Bukalemun
esmerbuyucu
Neden gideyim ki bizim ülkemizde de gayet yasaklar oluyor.

Gitmen gerek ,

Sen bu haber üzerinden hiç bir bilgi/tecrüben olmadan TÜRKİYE CUMHURİYETİ hakkında olumsuz düşüncelerini yazamazsın...

Terörist insanlar her ülke de YASAKlarla karşı karşı kalırlar ve halk bundan etkilenir.

Belçika ve fransa ilk örnek ....

ABD ' nim orta doğuda işine ne ? Veya İŞİD/DAEŞ neden israil için tehdit değil ?

Madem terör kötü !!! 35 yıldır PKK için neden avrupa bize destek vermiyor ?

Sömürgeci devletler bugün zengin yeraltı kaynakları için topraklarını işgal ettikleri halkın göç etmesini istemiyor ve sonrada ölüme terkediyorlar!!!

2 milyon suriyeli şimdi bu yazıyı okuyup ülkemizi kötülüyorlar mı? Kendi ülkesini yanlı eleştirenler ÇİN 'de rahat edeceklerdir.

Demek olumsuz eleştiri yapamaz? Müthiş sığ bir zihniyet tebrik ederim. Olumsuz eleştiri yapanları eze eze koyun sürüsü yetiştiriyorsunuz.
BukalemunesmerbuyucuNeden gideyim ki bizim ülkemizde de gayet yasaklar oluyor.Gitmen gerek ,...
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1 Yanıt Yanıtla +19
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Sirkadyen 4 yıl Bukalemun
Bukalemun


esmerbuyucu

Çin yerine Türkiye yazılsa hiç sırıtmaz, cuk diye otururdu.

ÇİN 'e gitsene o zaman !!!


Ne alaka ?
BukalemunesmerbuyucuÇin yerine Türkiye yazılsa hiç sırıtmaz, cuk diye otururdu.ÇİN 'e...
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Yanıtla +12
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mcrew 4 yıl
hurriyet.com.tr/...

Türkiye'de ilk yasakları başlatan youtube ilk neden kapandı herkes biliyor

nufusu 1,4 milyar olan bir ülkede facebook un yasaklanması da mantıklı kim ne derse desin

1,4 milyar insanın bir anda facebook u kullanması dünyanın parasının çinden amerikaya akması demek

bizde de birilerinin yerli bir sosyal paylaşım platformu oluşturup insanları oraya yönlendirmesi gerekiyor

ispanya tuenti kullanıyor, rusya vk kullanıyor, çinliler başka bir platform kullanıyor, biz de facebook u twitter ı zengin ediyoruz.

ama çindeki saçma şeylerden biri android markete de ulaşamıyor olmak

sonuç olarak çin dünyaya akıllı telefon satıyor ve çinde dünyanın android telefonu kullanılıyor

lenovo, xiamoi, zte, huawei, one plus one, meuzi en azından android marketin açması lazım
hurriyet.com.tr/...Türkiye'de ilk yasakları başlatan youtube ilk neden kapandı herkes biliyornufusu 1,4 milyar olan bir ülkede ...
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4 Yanıt Yanıtla +11
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Engin.OK 3 yıl
Kesinlikle süpersiniz! Türkiye'mizde kendi ülkesine bile yalan dolan haber yapan iftira atan gazeteci epey var sizlerde onların savunucularısınız şu anki yaptığınız gibi. Buyrun bu yazdıklarıma da bi savunma yapınız. İyi günler
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Ares 3 yıl
bayılıyorum böyle konulara, bahar temizliği gibi birşey oluyor
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Nf 3 yıl
Ampul kafalar basmış konuyu.
Korkma titre ??.
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mu5tafa 4 yıl
Çin de google play Bile yüklü değil telefonlarda. Neyi tartışıyoruz ki..
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Kartal Göz 4 yıl
Eleştiri yapmak suç olmuş, hatta vatan hainliği olmuş, vay anasını. Tek tek cevap verilemeyecek kadar çok sayıda örümcek kafalı insanlar var şu forumda. Ne diyim ki başka.
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al-ozaria 4 yıl
Haber Çinle, (ingilizce China ) büyük harflede yazayım anlamayanlara ÇİN ile ilgili!
Altındaki yorumlara bak ya, bu haber bir X yada Y ülkede misal ABD olsun bir forum-haber sitesinde paylaşılmış olsa: Kimsede çıkıp demez (ABD vatandaşına empati yaparaktan) bizde de şu şekildeyken Çin'de de böyle diye tartışmaya girmezler.
Cacık olmaz arkadaş...
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Mephalay 4 yıl
Bizimkilerin aklina gelmesin de. Vpn i tamamen yasaklayamazlar tabi, teknik olarak mumkun degil. Interneti kesmeleri gerekiyor. Twitter mvitter hepsinin kokunu kaziyacağiz diyen bir dünya lideri vardi hatirlayanlar vardir. Turkiye bilişim yasaklarindan geçilmiyor. Secim zamani twitter ve youtube yasaklanmisti, kimse bana ozgurluk demesin :) çin de vpn yapan adam senden benden daha hizli baglantiyi ( vpn uzerinden bile ) daha ucuza aliyordur merak etme sen.
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asdfzxcv12 4 yıl Mephalay
Mephalay
Bizimkilerin aklina gelmesin de. Vpn i tamamen yasaklayamazlar tabi, teknik olarak mumkun degil. Interneti kesmeleri gerekiyor. Twitter mvitter hepsinin kokunu kaziyacağiz diyen bir dünya lideri vardi hatirlayanlar vardir. Turkiye bilişim yasaklarindan geçilmiyor. Secim zamani twitter ve youtube yasaklanmisti, kimse bana ozgurluk demesin :) çin de vpn yapan adam senden benden daha hizli baglantiyi ( vpn uzerinden bile ) daha ucuza aliyordur merak etme sen.

Ya ne kuyruk acınız var be
ölümüne hükümet düşmanlığı. Bak adamlar dünyaya açılamıyor vpnsiz sende yalanın dibine vurup özgürlük yok muhabbetleri yap . Yok seçimden önce hepsi kapatılıyor filan . Bi bitmediniz ya defolun gidin şu memleketten de insanların kanını sömürmek ten kurtulun .
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alemburda34 4 yıl
Bizim insanimiz yasaklama gormemis ibret olsun.
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Rajeesh 4 yıl
her ülkenin kendi sosyal ağını kullanmasını savunanlar internet denen kavramı hiç anlamamışlar. lütfen siz mektupa geri dönsenize boşuna internet kirliliği yaratmayın
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teramit 4 yıl
Gitmen gerek , Sen bu haber üzerinden hiç bir bilgi/tecrüben olmadan TÜRKİYE CUMHURİYETİ hakkında olumsuz düşüncelerini yazamazsın... Terörist insanlar her ülke de YASAKlarla karşı karşı kalırlar ve halk bundan etkilenir. Belçika ve fransa ilk örnek .... ABD nim orta doğuda işine ne ? Veya İŞİD/DAEŞ neden israil için tehdit değil ? Madem terör kötü !!! 35 yıldır PKK için neden avrupa bize destek vermiyor ? Sömürgeci devletler bugün zengin yeraltı kaynakları için topraklarını işgal ettikleri halkın göç etmesini istemiyor ve sonrada ölüme terkediyorlar!!! 2 milyon suriyeli şimdi bu yazıyı okuyup ülkemizi kötülüyorlar mı? Kendi ülkesini yanlı eleştirenler ÇİN de rahat edeceklerdir.

ne embesil bir yorum bu , ülkeyi eleştireni terörist ilan ediyorsun.
insanlar ülkesini seviyor hükümetini sevmiyor.
tabi sizi zombiye çeviren adamın dili bu...
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mementopolis 4 yıl
4'üncü Dünya Ülkesi = Cin.
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