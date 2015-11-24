Çin hükümeti VPN'e başvuran kullanıcıların internet bağlantısını kesmeye başladı

Geçtiğimiz yılın verilerine göre nüfusu 1.4 Milyara dayanan Çin'de dolayısıyla internet kullanımı da inanılmaz seviyelerde. Vatandaşların %46.03'lük bölümü düzenli olarak internet erişimi sağlıyor, bu rakam da ülke içerisinde 650 milyona yakın insanın internette sörf yaptığını gösteriyor.

Bu devasa kalabalığı kontrol altına almak isteyen hükumet ise çareyi zaman zaman bazı kısıtlamalar yapmakta buluyor. Özellikle Googler servisler ve popüler sosyal medya ağları ülkede yasaklanmış durumda. Çinli kullanıcılar ise çareyi benzer amaçlara hizmet eden yerli servislerde buluyor. Yine de bu kısıtlamalara rağmen dış dünyaya açılmak isteyen kullanıcıların ise ilk tercihi VPN (Sanal Özel Ağlar). VPN ağları sayesinde kullanıcılar sanal olarak farklı ağlara bağlanıp Çin dışındaki bir ülkedeymiş gibi internette özgürce gezinebiliyorlar. Hükümet ise son hamlesiyle birlikte bunun da önüne geçmek için bir adım atmış durumda.

The New York Times'da yer alan habere göre yeni yasak ile birlikte akıllı telefonunda VPN uygulaması yüklü olan kullanıcıların internet bağlantıları kesiliyor. Kesintilerin ilk olarak Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanmasına dikkat çekilirken özerk bölgenin başkenti Urumqi'de çok sayıda kullanıcının anonim kimlik ile internete bağlandığı söyleniyor. Hükümetin ise geçtiğimiz haftalarda yaşanan Paris saldırısının ardından böyle bir adım atmış olabileceği belirtiliyor.

http://thenextweb.com/asia/2015/11/24/china-will-block-your-mobile-service-if-you-use-a-vpn-there/