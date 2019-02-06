Çin'in uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü

Cin Ulusal Uzay İdaresi'nin geçtiğimiz yıl Ay'ın yörüngesine yerleştirdiği Longjiang-2 uydusu, Yeryüzü'ne çok güzel fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Longjiang-2 bu sefer de Ay'ın uzak yüzü ve Dünya'yı aynı karede görebildiğimiz muhteşem bir fotoğraf yakaladı.

https://twitter.com/radiotelescoop/status/1092393796787208192

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Longjiang-2, 2018'in Haziran ayında Queqiao uydusuyla birlikte Ay'ın yörüngesine yerleştirilmişti. Bu uydular Chang'e 4 görevinin bir parçası. Ay-Dünya arasındaki bir Lagrange noktasına yerleşen Queqiao, şu anda Ay'ın uzak yüzünü direkt olarak görebildiği bir bölgede yer alıyor. Queqiao burada Chang'e 4 uzay aracıyla Dünya arasında bir köprü görevi görüyor.Longjiang-2 ise Queqiao'dan farklı olarak daha çok Ay'ı gözlemlemekle görevli. Yukarıdaki gibi fotoğraflar çekip bazı gözlemler gerçekleştiriyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda Chang'e 4 görevinin inişi sırasında uydunun yaklaşık 1 ay boyunca uyku moduna alındığı söylenmişti. 13 Ocak'ta tekrar aktif hale gelen uydu Ay ve Dünya fotoğrafını ise 3 Şubat'ta yakalamış.Orijinal fotoğrafın 640x480 piksel çözünürlüğünde ve 16 kilobayt boyutunda olduğu belirtiliyor. Fotoğrafı Hollanda'daki Dwingeloo Radyo Teleskobu ekibi indirmiş. Burada görev yapan Tammo Jan Dijkema, 16 kilobaytlık verinin indirilmesi için 20 dakika beklediklerini söylüyor. Yani dakikada 1 kilobayttan daha yavaş bir bağlantı var.