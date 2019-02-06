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Çin'in uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü

Chang'e 4 göreviyle Ay'ı yüzeyden keşfeden Çin, Longjiang-2 uydusuyla da yörüngeden gözlemlerine devam ediyor. Longjiang-2, Dünya ve Ay'ı aynı karede görüntüledi.
3 ay
15,7b
1
39
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Çin'in uzay aracından inanılmaz Dünya ve Ay görüntüsü
 
Cin Ulusal Uzay İdaresi'nin geçtiğimiz yıl Ay'ın yörüngesine yerleştirdiği Longjiang-2 uydusu, Yeryüzü'ne çok güzel fotoğraflar göndermeye devam ediyor. Longjiang-2 bu sefer de Ay'ın uzak yüzü ve Dünya'yı aynı karede görebildiğimiz muhteşem bir fotoğraf yakaladı.

Longjiang-2, 2018'in Haziran ayında Queqiao uydusuyla birlikte Ay'ın yörüngesine yerleştirilmişti. Bu uydular Chang'e 4 görevinin bir parçası. Ay-Dünya arasındaki bir Lagrange noktasına yerleşen Queqiao, şu anda Ay'ın uzak yüzünü direkt olarak görebildiği bir bölgede yer alıyor. Queqiao burada Chang'e 4 uzay aracıyla Dünya arasında bir köprü görevi görüyor.

Longjiang-2 ise Queqiao'dan farklı olarak daha çok Ay'ı gözlemlemekle görevli. Yukarıdaki gibi fotoğraflar çekip bazı gözlemler gerçekleştiriyor. Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından yapılan açıklamalarda Chang'e 4 görevinin inişi sırasında uydunun yaklaşık 1 ay boyunca uyku moduna alındığı söylenmişti. 13 Ocak'ta tekrar aktif hale gelen uydu Ay ve Dünya fotoğrafını ise 3 Şubat'ta yakalamış.

Orijinal fotoğrafın 640x480 piksel çözünürlüğünde ve 16 kilobayt boyutunda olduğu belirtiliyor. Fotoğrafı Hollanda'daki Dwingeloo Radyo Teleskobu ekibi indirmiş. Burada görev yapan Tammo Jan Dijkema, 16 kilobaytlık verinin indirilmesi için 20 dakika beklediklerini söylüyor. Yani dakikada 1 kilobayttan daha yavaş bir bağlantı var.

 

https://twitter.com/radiotelescoop/status/1092393796787208192 Yorum Yaz
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GetSomeRest 3 ay en beğenilen
Düz dünyacılar yetmezmiş gibi bu fotoğraftan sonra "dünya ayın uydusudur" diyenler türemese bari.
2 Yanıt Yanıtla +42
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alfa-x 3 ay
Şimdiii 640x480 bir resim günümüz teknolojisi ile 20dk da alınabiliyorsa ,Üstelik uydu aydan dünyaya çok daha yakın.
1964 de Ay dan nasıl canlı yayın yapıldı ??? Yani şayet Ay'a gittiyse uzay aracı uydudan çok daha uzakta olan noktadan nasıl canlı yayın yaptı :))) Kablosuzdan bilirsiniz mesafe uzadıkça veri aktarım hızı ve bağlantı kalitesi düşer.
Yoksa Ay'a gidilmedimi ??
Şimdi bilimsel bir soru soruyorum :)
Günümüz teknolojisi, 100Gbps hızların olduğu ,4G kablosuz bağlantının kullanıldığı zamanda
640x480 16Kb resim 20 dk sürüyor ki mesafe bağlantı hızının düşüklüğü tamam da taaa 1969 da Aydan,yaani daha uzak noktadan bundan 50-100 kat belki daha da yavaş hızla nasıl canlı yayın yapıldı ?? Houston we have a problem ?? canlı yayındaydı..
Şimdiii 640x480 bir resim günümüz teknolojisi ile 20dk da alınabiliyorsa ,Üstelik uydu aydan dünyaya çok daha yakın.1964 de Ay dan nasıl canlı yayın ya...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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MustafaC53 3 ay
640x480 pixel İNANILMAZ bir fotoğraf.
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mcebi001 3 ay
La millet harbiden dünyanın düz olmadığını anlatıyor yıl 2019 tartışma bu.....dünya düzdür diyeni direk vurun bence gereksiz oksijen israfı ne ciddiye alıp tartisiyorsunuz.....lafım tüm gezegene!!
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DH Misafiri 3 ay
nvidia+adobe : uzay
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sericik 3 ay
Bu ne saçma bir fotoğraf kim kimin uydusu
artık bu tür uydurma fotolar ile ülke propagandaları yapmak sizi
küçük düşürüyor çünkü yemiyoruz
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No Smoking 3 ay
16 kilobayt ne ki? gibabayttan büyük sanırsam.
Ama şu görüntü karşısında oturacaksın alacaksın eline teleskobu dünyadaki malları izleyeceksin.
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Red Wheelbarrow 3 ay
Arkadaşlar yıllardır ben ve benim gibi islami astronomi önderlerinin söylediği gibi ay, dünyanın 50 katıdır. Ay yuce bir gezegendir. Bu fotografda da gördüğünüz gibi ay devasa bir tepsi dünya ise yavru tepsi gibi diyebiliriz. Yıllardır nasa bizi kandırır durur alın size gerçekler çokşükür.
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Onurmsq 3 ay
resimde bir tuaflık var gibi. ay çok keskin hatlı yuvarlak
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DH Misafiri 3 ay
Dünyadan gökyüzüne bakınca binlerce yıldız görüyorsun ama uzaydan bakınca uzayda hiç yıldız yok. Sizce de normal mi?
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alfa-x 3 ay
Şimdiii 640x480 bir resim günümüz teknolojisi ile 20dk da alınabiliyorsa ,Üstelik uydu aydan dünyaya çok daha yakın.
1964 de Ay dan nasıl canlı yayın yapıldı ??? Yani şayet Ay'a gittiyse uzay aracı uydudan çok daha uzakta olan noktadan nasıl canlı yayın yaptı :))) Kablosuzdan bilirsiniz mesafe uzadıkça veri aktarım hızı ve bağlantı kalitesi düşer.
Yoksa Ay'a gidilmedimi ??
Şimdi bilimsel bir soru soruyorum :)
Günümüz teknolojisi, 100Gbps hızların olduğu ,4G kablosuz bağlantının kullanıldığı zamanda
640x480 16Kb resim 20 dk sürüyor ki mesafe bağlantı hızının düşüklüğü tamam da taaa 1969 da Aydan,yaani daha uzak noktadan bundan 50-100 kat belki daha da yavaş hızla nasıl canlı yayın yapıldı ?? Houston we have a problem ?? canlı yayındaydı..
1 Yanıt Yanıtla +16
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smart1978 3 ay alfa-x
Aya gidilirken ayak basilirkenki video yayinlarin canli yayinda TV lerde sunuldugunu yani o anlarda TV lerde izletildigina dair kanit var midir ?
Bir kesimden de olsa rahatsiz edici onyargilariniz da belki olabilir ama su yazida bircok seyi aciklamaktadir :
yenisafak.com/...
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ceo-tr 3 ay
orjinal fotoğrafın 640 x 480 olduğu yazılmış. haberdeki foto 720 x 540. iyileştirme mi yapılmış yoksa bu foto o foto değilmi?
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LKLC 3 ay ceo-tr
orijinal görseli haberin en altındaki twitter penceresinde bulabilirsiniz. o görsel üzerinde yalnızca renk düzeltmeleri yapılmış. benim habere eklediğim fotoğraf da 640x480 pikseldi ama sistem otomatik olarak 720x540'a büyütüyor.
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general42420 3 ay
Dibimizdeki aydan bu çözünurlukde ve düşük boyutda 20 dakikada veri geliyor da marsdan ve gunes sisteminin dışına çıkan araçtan nasil veri aliyorlar ?
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