Çin'in uzaya gönderdiği roket paramparça oldu: İşte o anlar

Çin'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir uzay görevi başarısızlıkla sonuçlandı. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre; Taiyuan şehrinden kalkışa geçen Long-March 4C isimli roket, uzaya ulaşamadan önce havada patladı ve paramparça oldu.
Long-March 4C roketinin amacı Yaogan-33 isimli bir uyduyu yörüngeye taşımaktı. Kalkışın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından uydu da harap oldu. Xinhua'nın verdiği bilgilerde roket ve uydu parçalarının yüzeye düştüğü ifade edilmiş. Herhangi bir can kaybının olmadığı söyleniyor. Çinli yetkililer problemin kaynağını araştırmak için çalışmalara başlamış durumda.
Çin, Yaogan-33 uydusuyla ilgili detay vermekten kaçınıyor. Ancak Yaogan serisinin daha önce gönderilen uydularının askeri amaçlar doğrultusunda kullanıldığı biliniyordu. Yaogan-33'ün de bir casus uydusu olduğuna inanılıyor. Şangay Uzay Bilimleri Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 600 kilometrelik bir yükseklikte görev yapacaktı.
Çin, Long-March serisi roketlerini uzun yıllardır aktif bir şekilde kullanıyor. Uzak doğu ülkesi, kendi roket kalkış sistemine sahip olan dünyadaki birkaç ülkeden birisi. Long March roketleri hemen her boyutta yükleri farklı yörüngelere taşıyabilecek kapasiteye sahip. Ancak elbette söz konusu uzay araştırmaları olunca zaman zaman bazı problemler ortaya çıkabiliyor. En son Temmuz 2017'de yine benzer bir başarısızlık yaşanmıştı.
Long-March 4C roketinin amacı Yaogan-33 isimli bir uyduyu yörüngeye taşımaktı. Kalkışın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından uydu da harap oldu. Xinhua'nın verdiği bilgilerde roket ve uydu parçalarının yüzeye düştüğü ifade edilmiş. Herhangi bir can kaybının olmadığı söyleniyor. Çinli yetkililer problemin kaynağını araştırmak için çalışmalara başlamış durumda.
Çin, Yaogan-33 uydusuyla ilgili detay vermekten kaçınıyor. Ancak Yaogan serisinin daha önce gönderilen uydularının askeri amaçlar doğrultusunda kullanıldığı biliniyordu. Yaogan-33'ün de bir casus uydusu olduğuna inanılıyor. Şangay Uzay Bilimleri Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 600 kilometrelik bir yükseklikte görev yapacaktı.
Çin, Long-March serisi roketlerini uzun yıllardır aktif bir şekilde kullanıyor. Uzak doğu ülkesi, kendi roket kalkış sistemine sahip olan dünyadaki birkaç ülkeden birisi. Long March roketleri hemen her boyutta yükleri farklı yörüngelere taşıyabilecek kapasiteye sahip. Ancak elbette söz konusu uzay araştırmaları olunca zaman zaman bazı problemler ortaya çıkabiliyor. En son Temmuz 2017'de yine benzer bir başarısızlık yaşanmıştı.
https://spacenews.com/china-appears-to-have-suffered-a-long-march-launch-failure/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyi olmuş komünistlere
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