Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'in uzaya gönderdiği roket paramparça oldu: İşte o anlar

Çin'in Taiyuan şehrinden kalkışa geçen Long March 4C roketi, havada patlayarak paramparça oldu. Uzak doğu ülkesi, Yaogan-33 isimli bir casus uydusunu yörüngeye taşımaya çalışıyordu.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
6,6b
1
19
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Çin'in geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir uzay görevi başarısızlıkla sonuçlandı. Yerel haber ajansı Xinhua tarafından verilen bilgilere göre; Taiyuan şehrinden kalkışa geçen Long-March 4C isimli roket, uzaya ulaşamadan önce havada patladı ve paramparça oldu.

Long-March 4C roketinin amacı Yaogan-33 isimli bir uyduyu yörüngeye taşımaktı. Kalkışın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından uydu da harap oldu. Xinhua'nın verdiği bilgilerde roket ve uydu parçalarının yüzeye düştüğü ifade edilmiş. Herhangi bir can kaybının olmadığı söyleniyor. Çinli yetkililer problemin kaynağını araştırmak için çalışmalara başlamış durumda.


Çin, Yaogan-33 uydusuyla ilgili detay vermekten kaçınıyor. Ancak Yaogan serisinin daha önce gönderilen uydularının askeri amaçlar doğrultusunda kullanıldığı biliniyordu. Yaogan-33'ün de bir casus uydusu olduğuna inanılıyor. Şangay Uzay Bilimleri Teknolojisi Akademisi (SAST) tarafından geliştirilen uydu, alçak Dünya yörüngesinde yaklaşık 600 kilometrelik bir yükseklikte görev yapacaktı.

Çin, Long-March serisi roketlerini uzun yıllardır aktif bir şekilde kullanıyor. Uzak doğu ülkesi, kendi roket kalkış sistemine sahip olan dünyadaki birkaç ülkeden birisi. Long March roketleri hemen her boyutta yükleri farklı yörüngelere taşıyabilecek kapasiteye sahip. Ancak elbette söz konusu uzay araştırmaları olunca zaman zaman bazı problemler ortaya çıkabiliyor. En son Temmuz 2017'de yine benzer bir başarısızlık yaşanmıştı.

 

https://spacenews.com/china-appears-to-have-suffered-a-long-march-launch-failure/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
grupima 2 hf. en beğenilen TetraYazilim
Yapma hocam, NASA'nın SpaceX'in roketleri tek seferde mi gitti? Kaç tane Falcon roketi havaya uçmuştu. Hepsini geçtim, adamlar sanki daha önce hiç mekik kaldıramamış gibi düşünmeyin, uzay istasyonları var, Ay'da geçen ay yolladıkları robotları var, bir sürü şey var.
Yapma hocam, NASA'nın SpaceX'in roketleri tek seferde mi gitti? Kaç tane Falcon roketi havaya uçmuştu. Hepsini geçtim, adamlar sanki daha önce hiç mekik kaldıra...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 hf.
Uzaya rokey gönderecek teknoloji var ama patlarkenki videosunu çekecek teknoloji yok mu....
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
WaylandIZMIR 1 hf.
Roket çakmaydı herhalde :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 hf.
abartmayın, amerikanın kaç tane bu şekilde fiyaskosu var, daha geçen sene spacex teki roketlerden biri suya düşmüştü, normal yani.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lawyerzzz 1 hf.
Merdiven altı Çin üretimi zannedersem :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jon SNOW 37 1 hf.
Hahaha
İyi olmuş komünistlere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 hf.
Araklaya arkaklaya boyle olmasi enteresan ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 1 hf.
Çin işi de sabır ister. Japon pazarları da ucuzluk pazarıydı ama bugün kaliteli pahalılık yaşatıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 hf.
türkiyedeki gibi uzay ajansı kapatılsın diyen muhalefet var mı çinde?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gecem1903 2 hf.
Ee bu işler öyle tekrer tekrar deneye deneye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 2 hf.
Meşhur bir elde patlayan roket videosu vardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 2 hf.
Bu çinlilerde bi cenabetlik var bu aralar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6628 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Çin Ulusal Uzay İdaresi, uzay araştırmaları ve
6 etiket daha çin ulusal uzay dairesi Uzay Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. Microsoft, Hollanda ile rüzgar enerjisi anlaşması yaptı 1 hf. Yeni nesil Audi A8 tamamen elektrikli olabilir 1 hf. Bu kulaklık sizi dünyadan koparacak "Razer Hammerhead ANC incelemesi" 1 hf. OPPO Reno Z tanıtıldı! 1 hf. Kızamık: Semptomları, Tedavisi ve Aşılama 1 hf. İngiliz Hava Kuvvetleri BriteCloud füze aldatma sistemini Typhoon jetleriyle test etti 1 hf. Çinliler Huawei'ye sahip çıkıyor: Satışlar %130 arttı 2 hf. Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine sızıyor 2 hf. Mac güvenlik açığı, saldırganların uygulama korumasını kaldırmasına imkan sağlıyor 2 hf. Huawei’nin mobil işletim sistemi ‘Hongmeng’ tescillendi 2 hf. Google'ın "Mesajlar" uygulaması Play Store'da 500 milyon indirmeye ulaştı 2 hf. Huawei, telefon satışlarında en kötü senaryoya hazırlanıyor 2 hf. GM 9 Go satışa çıktı 2 hf. Snapchat çalışanı kullanıcıları gizlice takip etti 2 hf. OLED ekranlı MacBook Pro iddiaları 2 hf. Hem elektrikli hem de akıllı diş fırçası | Oral B Genius 10000N kutu açılışı 2 hf. Redmi K20 afişi, açılır kapanır mekanizmayı ve mavi renkli modeli ortaya çıkardı 2 hf. Samsung Galaxy Xcover serisi geri dönüyor 2 hf. Elon Musk'ın tünel projesi trafik sorununu çözebilecek mi? İşte videolu kanıtı 2 hf. Asus Zenfone Max Pro (M1)'in global Android Pie güncellemesi dağıtılıyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Çin'in uzaya gönderdiği roket paramparça oldu: İşte o anlar Sonraki The Boring Company, inşa edeceği Las Vegas tüneli detaylarını paylaştı 2 hf. Ateşli silah üretmek için 3D yazıcı kullananların sayısı hızla artıyor 2 hf. Süper iletkenlerin sıcaklık rekoru kırıldı 2 hf. Amatör astronom, yörüngedeki Starlink uydularını görüntüledi 2 hf. Facebook gelecek yıl kendi kripto para birimini başlatacak 2 hf. Samsung iki yeni katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor 2 hf. Google Stadia'nın fiyatlandırması, oyun seçenekleri ve lansman tarihi bu yaz açıklanacak 2 hf. Snapdragon 855'li Redmi K20 Pro'nun fiyat etiketi açığa çıktı 2 hf. Google hizmetleri üzerinden yemek siparişi verilebilecek 2 hf. Delikli ekrana sahip Vivo Z5x resmen tanıtıldı 2 hf. AMD Ryzen işlemcilerde ve ekran kartlarında 50. yıl kapsamında indirime gitti 2 hf. DH Thronos PUBG Turnuvası sona erdi 2 hf. Çocuklarda astım takip uygulaması üreticisi, Apple tarafından satın alındı 2 hf. Sızıntılar Microsoft’un mor renkli Xbox One S Fortnite versiyonunu ortaya çıkardı 2 hf. Keşfedilen asteroitin kendi uydusu bulunuyor 2 hf. Apple, web reklamlarını tamamen özel hâle getirmeye çalışıyor 2 hf. Snapchat, gönderilerde şarkıların kullanılması için lisans anlaşmaları yapacak 2 hf. OnePlus 7 Pro kullanıcılarından bir kısmı, "hayalet dokunuş" sorunu yaşamaya başladı 2 hf. Önemli tedarikçilerden Pegatron, Çin’i terk ediyor 2 hf. Haftaya A101 marketlerde daha uygun fiyata Honor 8A var Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim