Çin, kendi konumlama sistemini mobil telefonların kullanımına sunacak









İlk etapta askeri amaçlar için ABD tarafından geliştirilen konumlama sistemi GPS, bir süre sonra ticari kullanım için de erişime açılmıştı. Ancak sadece ABD'ye bağımlı olmak istemeyen Rusya GLONASS konumlama sistemini hayata geçirirken, Avrua Birliği de Galileo projesini hayata geçirme sürecinde.





Çin de kendi uydu konumlama sistemini geliştiren ülkelerden birisi. Beidou adı verilen sistem test sürecine devam ediyor ve yetkililerin verdiği bilgilere göre bir süre sonra ülkedeki mobil cihazların kullanımına sunulacak. Test sürecinde sistem Asya Pasifik bölgesindeki bazı hizmetlerin erişimine de açılmıştı.





Beidou sisteminde 16 adet uydu bulunuyor ve 4 tanesi de test aşamasında. Sistemin çalışmaları 2000 yılından bu yana devam ediyor. Beidou, ulaşımdan, meteoroloji ve askeri amaçlar için lisanslanmaya başlamıştı.





Konumlama sistemleri belirli sayıda uyduya yer verdiği için tek başına etkili olsa da birden fazla sistem desteklendiğinde çok daha hassas ölçümler yapılabiliyor. Apple son iPhone modellerinde GPS/GLONASS ikilisini kullanıyor ve Samsung'da pek çok modelinde aynı kombinasyona yer veriyor.

http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-04/02/c_132280171.htm