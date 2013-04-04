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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin, kendi konumlama sistemini mobil telefonların kullanımına sunacak

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Çin, kendi konumlama sistemini mobil telefonların kullanımına sunacak


İlk etapta askeri amaçlar için ABD tarafından geliştirilen konumlama sistemi GPS, bir süre sonra ticari kullanım için de erişime açılmıştı. Ancak sadece ABD'ye bağımlı olmak istemeyen Rusya GLONASS konumlama sistemini hayata geçirirken, Avrua Birliği de Galileo projesini hayata geçirme sürecinde.

Çin de kendi uydu konumlama sistemini geliştiren ülkelerden birisi. Beidou adı verilen sistem test sürecine devam ediyor ve yetkililerin verdiği bilgilere göre bir süre sonra ülkedeki mobil cihazların kullanımına sunulacak. Test sürecinde sistem Asya Pasifik bölgesindeki bazı hizmetlerin erişimine de açılmıştı.

Beidou sisteminde 16 adet uydu bulunuyor ve 4 tanesi de test aşamasında. Sistemin çalışmaları 2000 yılından bu yana devam ediyor. Beidou, ulaşımdan, meteoroloji ve askeri amaçlar için lisanslanmaya başlamıştı.

Konumlama sistemleri belirli sayıda uyduya yer verdiği için tek başına etkili olsa da birden fazla sistem desteklendiğinde çok daha hassas ölçümler yapılabiliyor. Apple son iPhone modellerinde GPS/GLONASS ikilisini kullanıyor ve Samsung'da pek çok modelinde aynı kombinasyona yer veriyor.

http://news.xinhuanet.com/english/sci/2013-04/02/c_132280171.htm Yorum Yaz
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umutarslan.com 6 yıl en beğenilen
xconnect
Bizim arkamızda aslanlar gibi ABD var, luzumu yok böyle gereksiz harcamalara. Bizim konumlamamız olmasa da olur!

biz kaliteli plastik dökemeyip saklama kabını ithal eden milletiz sen konumlama diyorsun :D
xconnectBizim arkamızda aslanlar gibi ABD var, luzumu yok böyle gereksiz harcamalara. Bizim konumlamamız olmasa da olur!biz kaliteli ...
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Erkansins 6 yıl
xconnect
-N4N0 xconnect yorumunda neyi imha etmeye çalışmışsın anlaşılmıyor.
Hocam sonunda ünlem olan bir yazı neyi ima edebilir. Biz arkasında bütün devlet ricalinin desteği olduğu halde bir yerli araba yapabilememiş ülkeyiz :) Not: Bu yorumun politik hiç bir yönü yoktur, genel bir durum tespitidir.

toyota, ford, fiat, renault, hyundai, honda bunlar tr de araba üreten şirketler. bilip bilmeden yorum yapmayın. üstüne türkçe marka yazıncamı yerli araba olunuyor? yani tofaş ürettikleri arabalara fiat logosu kullandığı içinmi yerli araba üreticisi olamıyor. bu çapulcu nesil ne zaman adam olucak çok merak ediyorum..
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xconnect 6 yıl Erkansins
erkank53
xconnect
Orijinalden alıntı: -N4N0 xconnect yorumunda neyi imha etmeye çalışmışsın anlaşılmıyor.
Hocam sonunda ünlem olan bir yazı neyi ima edebilir. Biz arkasında bütün devlet ricalinin desteği olduğu halde bir yerli araba yapabilememiş ülkeyiz :) Not: Bu yorumun politik hiç bir yönü yoktur, genel bir durum tespitidir.

toyota, ford, fiat, renault, hyundai, honda bunlar tr de araba üreten şirketler. bilip bilmeden yorum yapmayın. üstüne türkçe marka yazıncamı yerli araba olunuyor? yani tofaş ürettikleri arabalara fiat logosu kullandığı içinmi yerli araba üreticisi olamıyor. bu çapulcu nesil ne zaman adam olucak çok merak ediyorum..

Yaşımız 40 çapulculuk bize ters hocam. Üsküdar dayız buyrun gelin misafirimiz olun bir çay ikramımız olsun, yerli üretim ile yerli markanın inceliklerini ve grurunu konuşuruz. Üzerine birde yemek yedik mi değme keyfimize
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I am Egemen 6 yıl
xconnect yorumunda neyi imha etmeye çalışmışsın anlaşılmıyor.
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xconnect 6 yıl I am Egemen
-N4N0

xconnect yorumunda neyi imha etmeye çalışmışsın anlaşılmıyor.

Hocam sonunda ünlem olan bir yazı neyi ima edebilir. Biz arkasında bütün devlet ricalinin desteği olduğu halde bir yerli araba yapabilememiş ülkeyiz :)
Not: Bu yorumun politik hiç bir yönü yoktur, genel bir durum tespitidir.
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umutarslan.com 6 yıl en beğenilen
xconnect
Bizim arkamızda aslanlar gibi ABD var, luzumu yok böyle gereksiz harcamalara. Bizim konumlamamız olmasa da olur!

biz kaliteli plastik dökemeyip saklama kabını ithal eden milletiz sen konumlama diyorsun :D
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xconnect 6 yıl
Bizim arkamızda aslanlar gibi ABD var, luzumu yok böyle gereksiz harcamalara. Bizim konumlamamız olmasa da olur!
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