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Çin "ucuz emek" avantajını kaybediyor

7 yıl
13,5b
1
105
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Maliyetleri düşürmek ve rekabette avantaj sağlamak isteyen firmalar için Çin, günümüzde global üretimin merkez üssü olmuş durumda. Dünyanın en kalabalık ülkesi olmasının doğal sonucu olarak ucuz işçilikte rakip tanımayan Çin, ülke ekonomisinin büyümesi ve buna bağlı olarak çalışanların yıllık ücretlerinin artması nedeniyle sahip olduğu bu avantajı kaybediyor. Yapılan son araştırmalara göre ülkedeki bazı büyük üretim tesisleri için işçi maliyetlerinin daha düşük olduğu yeni yerlere taşınma konusunda arayışlar başlamış durumda. 
Çin
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On yıllar önce oyuncak, ayakkabı ve tekstil üretiminin kaymaya başladığı Çin, bugün başta teknoloji olmak üretime dönük pek çok endüstri kolu için tercihten çok zorunluluk haline  gelen bir lokasyon. Sadece "1 kuruşun" bile fark yaratabildiği rekabete dayalı ekonomik düzende, global üretiminin çok büyük bir kısmını kendisine çeken Çin, özellikle son 20 yıldır ciddi bir büyüme trendi yakalamış durumda. Ekonomisi her yıl yaklaşık %12 büyüyen ülkede hükümet, en fazla üretimin gerçekleştiği 5 ilde, asgari ücreti artış oranını  %14'den %21'e yükseltti.
 
Çin
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Amerika'daki en büyük sağlık şirketlerinin bazıları için ürün tedarik eden Guangzhou Fortunique firmasından Charles Hubbs'un konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekici.  "Son iki yılda Çin'deki işçi maliyetlerimizin %50 arttığını gördük. Çalışanları elde tutmak artık daha zor, yenilerini etkilemek ise bir hayli pahalı. Alternatif yerler bakmaya başladım bile. Sanırım birkaç yıl içerisinde buradan tamamiyle çıkmış olacağım" dedi. Çin son dönemde daha çok kötü çalışma koşulları nedeniyle intihar eden fabrika işçileriyle gündeme geliyor olsa bile ekomomideki hızlı büyümenin ülke nüfusu üzerindeki etkileri de açıkça görülebiliyor. Daha önce hiç olmadığı kadar fazla sayıda konut inşaatının olduğu ülke, dünya devi otomobil üreticileri için de satışların artmasını sağlayacak öncelik pazar olarak belirlenmiş durumda ki Şangay Otomobil Fuarı'nda çok sayıda yeni otomobilin dünya lansmanının yapılıyor olması da bunun bir göstergesi. 
Çin
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Çin'de işçi maliyetlerinin arttığı açıkça görülen bir gerçek. Peki Çin'den çıkmak isteyen üreticiler için yeni adres neresi olabilir ? Şu anki mevcut tabloya göre Çin'e alternatif olarak Hindistan, Vietnam, Kamboçya ve Laos ucuz işçilik açısından yeni üretim merkezi olmaya adya ülkeler. Boston Consulting Group tarafından yapılan bir çalışmaya göre, 2000 yılında Çin'deki ortalama işçi maliyeti Amerika'daki ortalama işçi maliyetinin %36'sı kaderken, 2010 sonu itibariyle bunun %48'e yükseldiği ve 2015 yılında %69'a ulaşacağı öngörülüyor. Tabi işçi maliyetlerindeki bu artış, firmaların Çin'den çıkmaya başlamasına neden oluyor. Örneğin oyuncak firması Wham-O geçtiğimiz yıl üretiminin önemli bir kısmını yeniden Amerika'ya kaydırdı.
Tüm bu gelişmelere rağmen Çin'in üretimdeki maliyet avantajını tam anlamıyla kaybetmesi yakın zamanda pek olası görünmüyor. Amerika'da üretimin bir saatlik maliyeti 22.30 dolar seviyesinde iken Çin'de 3.10 dolara kadar düşüyor sadece ülkenin daha doğu taraflarında ortalama maliyet 4.5$ bandının üzerine çıkabiliyor. Özellikle Foxconn'da yaşanan işçi intihalarından sonra dünya kamuoyunun baskısını üzerinde hissetmeye başlayan Çin'de, çalışanların sosyal şartlarına ilişkin ufak ufak da olsa yeni adımlar atılmaya başlandı. İşçileri yurtta barındırmak yerine evlerine yakın olan üretim tesislerine kaydırmaya başlayan firmaların bu adımı olumlu sonuçlar verecek gibi görünüyor.  24 yaşındaki Wu Dingli, yeni işini anlatırken "Bu işi tercih ettim çünkü hayat benim için artık daha kolay çünkü evime daha yakınım." diyor.
Çin
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Çalışanların kazançlarındaki artış ülkedeki tüketimi de arttırıyor. Uzun yıllar boyunca dünya devi firmaların sadece üretim için odaklandığı Çin pazarı, bundan böyle artan tüketime bağlı olarak  satış için de öncelikli pazarlardan biri olacak gibi görünüyor. Merkez bankasında trilyonlarca dolar nakit varlığı olduğu tahmin edilen hatta kriz içerisindeki bazı Avrupa ülkelerine yardım edip etmeyeceği tartışılan Çin'in, bir yandan ülkedeki üretimi korumak diğer taraftan tüketimi arttırmak ve ülke içerisindeki pazarı canlı tutmak için neler yapacağını kestirmek ise şimdilik pek kolay değil.

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Xtracer 7 yıl en beğenilen
şuna bak,dünyanın en ucuz ülkesindeki en ucuz işçinin saatlik mesaisi 3.10 dolar..yani 5 tl.günlük 8 sat çalışma ile 40 tl yapar,aylık 1200 tl..ulan bizim memlekette asgari ücret 670 tl,biz çinlilerden bile zavallıyız.bu firmalar türkiyeye gelip tesisleri buraya açsa olmazmı
şuna bak,dünyanın en ucuz ülkesindeki en ucuz işçinin saatlik mesaisi 3.10 dolar..yani 5 tl.günlük 8 sat çalışma ile 40 tl yapar,aylık 1200 tl..ulan bizim memle...
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8 Yanıt Yanıtla +110
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murdocklawless 7 yıl
demek ki neymiş? büyük şirketler çalışacak eleman değil köle arıyorlarmış. bu düzenin yıkılması gerek artık.
2 Yanıt Yanıtla +56
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magicool 7 yıl
bizde ucuzuz net asgari ücretin 390 usd olduğu bir ülkeyiz bize gelsinler



1 Yanıt Yanıtla +53
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DH Misafiri 7 yıl
Çin`de tarım ürünleri et fiyatları muhtemelen ucuzdur buna göre Çin bile Türkiye`nin yanında daha iyi kalıyor!
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Guest 7 yıl
Akıllı kurt'u okumakta yarar var. Resim hiç te göründüğü gibi değil.


lupocattivoblog.wordpress.com/...

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lusyen 7 yıl
sirf benzindeki vergi yuku icin bile gelmez turkiye ye, birak isveren ve isci uzerindeki vergi yukunu.
isveren isciye net besyuz lira maas verebilmek icin yaklasik dortyuz lira devlete oduyor.
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DH Misafiri 7 yıl
ortalama maliyet 22 iş günü*8saat* 3,10 = 545 $ sen bunu muhensis müdür taşıma arge üretim maliyetleri olarak hesapla 545 =872 tl siğorta ödemeleri
muhasebe ödemeleri vergisi algısı net bürüt değil buna mühendisleri kat şefleri fabrikada ki müdürüde ekle. burada bir işci müdür ve şef ve mühendis ortalamasını tüm muhasebe dahil vergi siğorta 872 getir tamam..tazminatı unuttuk :) yolu unuttuk taşıma yapıyorsa. neyse ısınma giderleri dahilmi onada bakmak lazım...:)))
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alpa07 7 yıl
adamlar yemeğede para vermıyorlar çekirge hama böceği köpek kedi yiyolar.
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DH Misafiri 7 yıl
Tabiki bu ülkenin tarım sektöründe de,hizmet ve sanayi sektöründe de çalışacak insanlara ihtiyacı var,ama bazı arkadaşlar demişki iş beğenmiyorlar,bakın bu ülke serbest piyasa ekonomisinin,özelleştirmenin ve kapitalizmin acı yüzü ve gerçeğiyle karşı karşıya..örneğin bazılarının dediği gibi bu ülkenin çöpcüyede ihtiyacı var,haklı sokaklar pis mi kalsın? ama devlet aracı,taşeron firmaları kullanarak ve bu firmalarında belediyelerden trilyonluk ihalelerle zenginleşerek yolunu buldukları sistemde kimlerin kimin sırtından geçindiğini hanginiz biliyor? Altta kalanın canı cıksın diyor ya adam resmen..
insanları gece sabahlara kadar yada sabahtan geceye kadar çalıştıracaksın,asgari ücrete tamah ettireceksin,özel hayat denen bir kavramı dahi olmayacak ve köle olarak göreceksin,sonrada beğenmiyorlar(ve beğenmeyen gitsin) diyeceksin..oldu..
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Vampir Masquerade 7 yıl
Tabiki bu ülkenin tarım sektöründe de,hizmet ve sanayi sektöründe de çalışacak insanlara ihtiyacı var,ama bazı arkadaşlar demişki iş beğenmiyorlar,bakın bu ülke serbest piyasa ekonomisinin,özelleştirmenin ve kapitalizmin acı yüzü ve gerçeğiyle karşı karşıya..örneğin bazılarının dediği gibi bu ülkenin çöpcüyede ihtiyacı var,haklı sokaklar pis mi kalsın? ama devlet aracı,taşeron firmaları kullanarak ve bu firmalarında belediyelerden trilyonluk ihalelerle zenginleşerek yolunu buldukları sistemde kimlerin kimin sırtından geçindiğini hanginiz biliyor? Altta kalanın canı cıksın diyor ya adam resmen..
insanları gece sabahlara kadar yada sabahtan geceye kadar çalıştıracaksın,asgari ücrete tamah ettireceksin,özel hayat denen bir kavramı dahi olmayacak ve köle olarak göreceksin,sonrada beğenmiyorlar(ve beğenmeyen gitsin) diyeceksin..oldu..Vicdanı olan insan bunu söyleyemez..
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tobepeople 7 yıl
türkiyeye gelmezler işçi ucuz türkiyede doğru ama hammadde ve emlak pahalı o yüzden gelmezler :D
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uranus 7 yıl
neden bu ülkede gelir adaleti yok,neden hep gelir uçurumundan bahsedilir, işsizler teklif edilen ücretleri beğenmediği içinmi? beğenseler gelir adaleti sağlanacakmı? yoksa işveren patron kesimi elde edilen geliri samimi ve adil paylaşmaya yanaşmadığı hükümetlerinde buna çanak tuttuğu gerçeğindenmi..
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uranus 7 yıl
neden bu ülkede gelir adaleti yok,neden hep gelir uçurumundan bahsedilir, işsizler teklif edilen ücretleri beğenmediği içinmi? beğenseler gelir adaleti sağlanacakmı? yoksa işveren patron kesimi elde edilen geliri samimi ve adil paylaşmaya yanaşmadığı hükümetlerinde buna çanak tuttuğu gerçeğindenmi..
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fatihcanery 7 yıl
yorumları okuduğumda her iki tarafta haklı.Yani şöyle söyleyim işini beğenmeyen de var,iş yerlerine köle arayanlarda.konyada yaşıyorum burda gelin görün,asgari ücreti verir ssk yok.hadi diyelim onu yaptı,sabah 7de gelmesini ister yazın özellikle akşam 9-10 a kadar eşek gibi çalıştırır.sadece bir görev için alınmamıştır işe,yeri geldiğinde yerleri süpüren çayları demleyen yani her türlü angarya işi de yapmaya mahkumdur.şimdi düşündüm de köle arayan diyenleri haklı buldum.çok azı bunun aksi,zaten bundan değil mi devlete kapak atıyım diyenlerin sayısı gittikçe fazlalaşıyor? hangi firma sabah 8 akşam 5 diyebiliyor? çok büyük firmalar hariç maalesef hiç biri.2 ay bir yerde çalıştım yaşım 18di o zaman,adam bana tamam en sonunda maaşını vereceğim dedi parasını çıkarttı 20 lira verdi,böyle ahlaksız şerefsiz insanlar iş yapıyor bu ülkede.Ahımı aldı allah'tan battılar ...
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