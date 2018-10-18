Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor

Çin'in Chengdu şehri iddialı bir aydınlatma planına sahip. Yapay Ay olarak isimlendirilen uydularla şehri aydınlatmayı planlayan yetkililer, sokak lambalarına ihtiyaç kalmayacağını düşünüyor.
7 ay
4,8b
1
13
Uzay
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son yıllarda havacılık ve uzay alanlarında agresif hamleler atan Çin, bu kez ilginç bir planla karşımızda. Çin'in güneybatısında bulunan Chengdu şehri, şehrin aydınlatılması için sokak lambaları yerine ''Yapay Ay'' kullanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta şehirde düzenlenen inovasyon ve girişimcilik etkinliğinde Chengdu Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Mikroelektronik Sistem Araştırma Enstitüsü(Casc) Başkanı Wu Chunfeng, projenin detaylarını paylaştı.


 

Wu Chunfeng yaptığı açıklamayla birlikte projeyi ilk kez kamuoyuyla paylaşsa da aslınca Casc'in projeyi hayata geçirmek için yıllar önce çalışmalara başladığını dile getirdi. Chengdu şehir yönetiminin veya Çin hükümetinin projeye destek verip vermediği şu an için belirsiz ancak Casc 2020 yılında Yapay Ay projesini hayata geçirmeyi planlıyor.


Ay'dan 8 kat daha parlak olacak 

Projede Yapay Ay olarak isimlendirilen bileşenler aslında aydınlatma görevini üstlenecek olan 3 adet uydu. Aynaya benzer yansıtıcı bir maddeden yapılacak olan 3 uydu, yeryüzünden 500 kilometre yükseklikte yörüngeye yerleştirilecek. Uyduların, Ay'dan 8 kat daha parlak olacağını belirten Wu Chunfeng, bu sayede 10 ila 80 kilometrekarelik bir alanın aydınlatılabileceğini tahmin ediyor. Uydular sayesinde Güneş battıktan sonra şehrin alacakaranlık benzeri bir görünüme sahip olacağını dile getiren Chunfeng, uydular kontrol edilerek parlaklığın ve aydınlatma süresinin farklı senaryolara göre değiştirilebileceğini de vurguluyor.


Wu Chunfeng'e göre projenin en büyük artısı tasarruf kısmında kendisini gösterecek. Şu anda Chengdu şehrinde 50 kilometrelik bir alanın aydınlatılması için ciddi bir meblağ harcandığını ifade eden Chunfeng, Yapay Ay projesiyle birlikte her ay yaklaşık 1.2 milyar yuan (240 milyon dolar) tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Ayrıca deprem gibi felaketler nedeniyle elektrik kesintisi yaşanması halinde uydular doğrudan felaket bölgesini aydınlatmak için de kullanılabilecek.


Wu Chunfeng, projenin elektrik masraflarını ne kadar kısacağını açıklasa da projenin toplam maliyetini paylaşmış değil. Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo'da kullanıcılar projenin maliyeti ve bu maliyetin kim tarafından karşılanacağı konusunu tartışmaya başlamış durumda. Ayrıca proje ile doğa yasalarının bozulabileceği ve uyduların görüntü kirliliğine neden olabileceği de Çinli internet kullanıcılarının endişeleri arasında. 


Benzer projeler test edilmişti 

Tabi Chunfeng'in Yapay Ay hayali ne zaman gerçeğe dönüşür bilinmez ancak şu bir gerçek ki benzeri projeler daha önce test edilmişti. 2013 yılında Norveç'in Rjukan kasabası Güneş ışığından faydalanabilmek adına kasabayı çevreleyen dağın en yüksek noktasına dev aynalar yerleştirmişti. Toplam maliyeti 835 bin dolar olan proje ile kasaba Güneş ışığından daha fazla faydalanır hale gelmişti.


Biraz daha geriye gittiğimizde ise Casc'in projesine çok daha benzer bir projenin Ruslar tarafından test edildiğini görüyoruz. 1990'lı yıllarda Rus bilim insanları Znamya deneyleri ile Güneş'ten gelen ışığı geceleri Dünya'ya yansıtmanın yollarını aramıştı. Znamya 2 misyonunda 20 metrelik bir aynadan oluşan uydu gökyüzüne fırlatılmış ve kısa bir süreliğine de olsa Dolunay parlaklığı elde edilmişti. 1999 yılında başlatılan ve Znamya 2'nin devamı niteliğinde olan Znamya 2.5 misyonu ise fırlatmadan kısa bir süre sonra yaşanan kaza nedeniyle başarısız olmuştu. 


https://www.theguardian.com/science/2018/oct/17/chinese-city-plans-to-launch-artificial-moon-to-replace-streetlights Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CoreXXX 7 ay en beğenilen
Ay ın da cakmasini yaptılarsa bu Çinlileri kimse tutamaz 😁
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceo-tr 7 ay
normal aydınlatma için değil belki ama "deprem gibi felaketler nedeniyle elektrik kesintisi yaşanması halinde uydular doğrudan felaket bölgesini aydınlatmak için de kullanılabilecek." kısmı iyi olabilir.
normal aydınlatma için değil belki ama "deprem gibi felaketler nedeniyle elektrik kesintisi yaşanması halinde uydular doğrudan felaket bölgesini aydınlatmak içi...
Devamını Gör
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MustafaC53 7 ay
Dünyaya ışık ne miktarda verir orası belli olmaz ama çok az bi ışık bile eko sistemi ciddi oranda etkiler...
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Merkur 6 ay
Yapay güneş yapmışlar!

hurriyet.com.tr/...
Çin yapay yıldız üretti
Çinli araştırmacılar Güneş'ten çok daha sıcak yapay bir yıldız ürettiklerini duyurdu.
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraflar:NASA/ESA/Çin Akademi Bilimleri15.11.2018 - 12:22 | Son Güncelleme: 15.11.2018 - 12:37
2 / 10
15 milyon C ısıya sahip Güneş'e nazaran yapay yıldızın ısısı 100 milyon C'ye ulaşıyor.
EAST adı verilen bir proje kapsamında hayata geçirilen yapay yıldız, temiz alternatif enerji kaynağı yaratmayı hedefliyor.
Yapay yıldızın ısı üretim süreci Güneş ile birebir benzerlik gösteriyor ve nükleer füzyon enerjisi kullanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MeraklıMann 7 ay
Çin dünya ekonomisini ele geçirmeyi bıraktı uzayı ele geçirmeye çalışacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brava 34 7 ay
Yakarsa dünyayı Çinliler yakar arkadaş..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 ay
[1] Çin dünyanın en büyük teleskobunu yaparken "oha adamlar bildiğin güneşi lazer olarak kullanabilecekler ama durun bir eksik var! Gök yüzünde yansıtabilecek aynaları yok ki!" demiştim. Şimdi o da oldu. Hayırlı olsun 3. dünya savaşı gümbür gümbür geliyor. Güneş enerjisiyle yakılan askeri üsler duyulduğunda kimse şaşırmasın. Gerçi bir şeyleri yakma isteği önceden beri vardı. Hatta bunu ilk [2]Amerika sonra [3]Rusya başlattı. [4]Türkiye de tabii ki geri kalmak istemiyor. Umarım siviller üzerinde kullanmazlar. Ancak Çin'in bu yaptığı ayrı bir boyut! Kaç megavat enerji topluyordur Allah bilir. Böylesine bir silahlanma hiç hayra alamet değil. [5] Ne yazık ki madenlerinde birçoğunun bitmesine 10-15 yıl gibi kısa bir zaman kaldığını göz önünde bulundurursak, insanoğlunun daha fazla zenginleşmesinin önünün kapanması demektir bu, başkalarının ellerindeki kaynakları sömürmeye başlamak için tam da olması gereken zamanlardayız. Gerçekte ne olur bilinmez ancak, kendi tahminlerime göre 2029 yılında savaş çoktan başlamış olacak gibime geliyor. [6]Dünya ülkelerinin geneline bakarsanız son 5-10 yıldır aşırı artan bir silahlanma yarışı var. Hepsinin bu an için hazırlık olduğunu düşünüyorum. Çok geç olmadan biz de bir şeyler başarabilsek bari ([7]bkz: TFX ve Muhafız ).
Kaynakça ;
[1] https://www.cnnturk.com/video/dunya/dev-teleskop-cinde-faaliyete-gecti
[2] https://tr.sputniknews.com/savunma/201707181029330950-cnn-abd-basra-korfezinde-lazer-silahi-test-etti/
[3] https://tr.euronews.com/2018/02/28/rusya-dan-amerikan-uydular-na-kars-lazer-silah
[4] https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/cozumlerimiz/silah-sistemleri/uzaktan-komutali-atis-sistemleri/30-mm-muhafiz-uzaktan-komutali-stabilize-top-sistemi
[5] https://www.youtube.com/watch?v=rurtJhnEkTE
[6] https://www.wsws.org/tr/2015/mai2015/arms-m07.shtml
[7] https://www.tai.com.tr/urun/milli-muharip-ucak https://www.aselsan.com.tr/tr-tr/cozumlerimiz/silah-sistemleri/uzaktan-komutali-atis-sistemleri/30-mm-muhafiz-uzaktan-komutali-stabilize-top-sistemi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 7 ay
Dünyanın da çakmasını yapar bunlar.. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozandemir- 7 ay
Bulutlu gecelerde nasıl olacak?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Omisis046 7 ay
Aga bunu yapacağına depremde kesilmeyen elektrik şebekesi yapsana ya.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxxx1 7 ay
Çin Dünya için bir şanstır,Çin olmasa basit bir pc hala Amerika ve Avrupa li kapitalist lere 5,10 bin dolar veriyordu özellikle üretmeyen teknoloji si olmayan TR gibi ülkeler!diger detaylara girmiyorum bile...
Daha Çorba içemeyenler Çin i espri konusu yapıyork,tipik .
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanahmet 7 ay
Bence güzel fikir ama şehir aydınlatması için sıkıntılı.
Güzel fikir çünkü güneş tarlasını aydınlattığımız zaman gece de elektrik üretilebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 7 ay
Ben de yapay uydu fırlatıp dönme hızını sınırsız elektriğe dönüştürme, fikrimi çaldılar sanmıştım ama nerede o zeka!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4829 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
yapay ay, uydu ve
5 etiket daha Uzay çin aydınlatma Bilim ve Teknoloji Furkan Babur
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Çentikli tasarıma direnen Samsung, ekrana gömülü ön kamerayı test ediyor 7 ay Lenovo’dan hem büyüklere hem küçüklere akıllı saatler 7 ay Spotify Premium versiyonuna yeni özellikler geldi 7 ay MediaTek Helio P70 daha gelişmiş bir yapay zekâ sunacak 7 ay Kendi kendine dengede durabilen bisiklet 7 ay Skyactiv-X motorla donatılmış yeni Mazda3 geliyor 7 ay 4 kameralı yeni Lenovo K5 modelleri duyuruldu 7 ay ARM tabanlı Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Yarı fiyata üst segment gimbal "Zhiyun Smooth Q incelemesi" 7 ay iPad Pro etkinliği 30 Ekim tarihinde yapılacak 7 ay Call of Duty: Black Ops 4, üç günde 500 milyon dolar kazandırdı 7 ay Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı 7 ay Giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro duyuruldu 7 ay Red Hydrogen One tüm teknik özellikleriyle karşımızda 7 ay 2019 model iPhone Max, 3 arka kameraya sahip olabilir 7 ay Eminem'in yeni Venom klibi Google Pixel 3 ile çekildi 7 ay Helm ile kendi özel eposta sunucunuzu kurun 7 ay Uzun süredir beklenen yeni Spotify Wear OS uygulaması kullanıma sunuluyor 7 ay Facebook, kullanıcıların verilerini çalan hackerlara bir adım daha yaklaştı 7 ay Adobe’nin yeni deneysel araçları içerik üreticilerini sevindirecek 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor Sonraki WhatsApp için Tatil Modu ve iki yeni özellik yolda 7 ay Komatsu otonom inşaat araçlarını görücüye çıkardı 7 ay Apple Watch Series 4 kutudan çıkıyor 7 ay Essential önemli sayıda çalışanı işten çıkarıyor 7 ay eBay, Amazon'a dava açtı 7 ay Caviar’dan mekanik saat entegreli lüks iPhone XS modelleri 7 ay Xiaomi Mi Mix 3 ilk 10GB RAM ve 5G desteği sunan telefon olacak 7 ay Huawei Mate 20 Pro'yu önden görmek için Macaristan'a gittik (vLOG) 7 ay Asus ZenFone Lite L1 ve ZenFone Max M1 duyuruldu 7 ay 400km menzilli yerli üretim elektrikli otomobil 7 ay Yılın vahşi yaşam fotoğrafçılığı yarışmasının en gözde fotoğrafları 7 ay Vertu Aster P tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay HTC Exodus'un tasarımını gösteren yeni bir teaser yayınlandı 7 ay Sony yenilenebilir enerji hedefini 10 yıl öne çekti 7 ay Samsung otomotiv sektörüne özel yongalar geliştiriyor 7 ay Mercedes mi yoksa BMW mi? 2018 satışlarında kim önde? 7 ay Google Haritalar artık e-şarj istasyonlarını da listeleyecek 7 ay Antibiyotik direncini dakikalar içinde tespit eden test 7 ay DC'nin Flash filmi bir kez daha ertelendi 7 ay Huawei, microSD'nin yerini nano bellek kartlarının almasını istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim