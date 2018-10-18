Çin, uzaya ''Yapay Ay'' fırlatmayı planlıyor

Son yıllarda havacılık ve uzay alanlarında agresif hamleler atan Çin, bu kez ilginç bir planla karşımızda. Çin'in güneybatısında bulunan Chengdu şehri, şehrin aydınlatılması için sokak lambaları yerine ''Yapay Ay'' kullanmak istiyor. Geçtiğimiz hafta şehirde düzenlenen inovasyon ve girişimcilik etkinliğinde Chengdu Havacılık Bilimi ve Teknolojisi Mikroelektronik Sistem Araştırma Enstitüsü(Casc) Başkanı Wu Chunfeng, projenin detaylarını paylaştı.





Wu Chunfeng yaptığı açıklamayla birlikte projeyi ilk kez kamuoyuyla paylaşsa da aslınca Casc'in projeyi hayata geçirmek için yıllar önce çalışmalara başladığını dile getirdi. Chengdu şehir yönetiminin veya Çin hükümetinin projeye destek verip vermediği şu an için belirsiz ancak Casc 2020 yılında Yapay Ay projesini hayata geçirmeyi planlıyor.





Ay'dan 8 kat daha parlak olacak

Projede Yapay Ay olarak isimlendirilen bileşenler aslında aydınlatma görevini üstlenecek olan 3 adet uydu. Aynaya benzer yansıtıcı bir maddeden yapılacak olan 3 uydu, yeryüzünden 500 kilometre yükseklikte yörüngeye yerleştirilecek. Uyduların, Ay'dan 8 kat daha parlak olacağını belirten Wu Chunfeng, bu sayede 10 ila 80 kilometrekarelik bir alanın aydınlatılabileceğini tahmin ediyor. Uydular sayesinde Güneş battıktan sonra şehrin alacakaranlık benzeri bir görünüme sahip olacağını dile getiren Chunfeng, uydular kontrol edilerek parlaklığın ve aydınlatma süresinin farklı senaryolara göre değiştirilebileceğini de vurguluyor.





Wu Chunfeng'e göre projenin en büyük artısı tasarruf kısmında kendisini gösterecek. Şu anda Chengdu şehrinde 50 kilometrelik bir alanın aydınlatılması için ciddi bir meblağ harcandığını ifade eden Chunfeng, Yapay Ay projesiyle birlikte her ay yaklaşık 1.2 milyar yuan (240 milyon dolar) tasarruf sağlanabileceğini belirtiyor. Ayrıca deprem gibi felaketler nedeniyle elektrik kesintisi yaşanması halinde uydular doğrudan felaket bölgesini aydınlatmak için de kullanılabilecek.





Wu Chunfeng, projenin elektrik masraflarını ne kadar kısacağını açıklasa da projenin toplam maliyetini paylaşmış değil. Çin'in en büyük sosyal medya platformu olan Weibo'da kullanıcılar projenin maliyeti ve bu maliyetin kim tarafından karşılanacağı konusunu tartışmaya başlamış durumda. Ayrıca proje ile doğa yasalarının bozulabileceği ve uyduların görüntü kirliliğine neden olabileceği de Çinli internet kullanıcılarının endişeleri arasında.





Benzer projeler test edilmişti

Tabi Chunfeng'in Yapay Ay hayali ne zaman gerçeğe dönüşür bilinmez ancak şu bir gerçek ki benzeri projeler daha önce test edilmişti. 2013 yılında Norveç'in Rjukan kasabası Güneş ışığından faydalanabilmek adına kasabayı çevreleyen dağın en yüksek noktasına dev aynalar yerleştirmişti. Toplam maliyeti 835 bin dolar olan proje ile kasaba Güneş ışığından daha fazla faydalanır hale gelmişti.





Biraz daha geriye gittiğimizde ise Casc'in projesine çok daha benzer bir projenin Ruslar tarafından test edildiğini görüyoruz. 1990'lı yıllarda Rus bilim insanları Znamya deneyleri ile Güneş'ten gelen ışığı geceleri Dünya'ya yansıtmanın yollarını aramıştı. Znamya 2 misyonunda 20 metrelik bir aynadan oluşan uydu gökyüzüne fırlatılmış ve kısa bir süreliğine de olsa Dolunay parlaklığı elde edilmişti. 1999 yılında başlatılan ve Znamya 2'nin devamı niteliğinde olan Znamya 2.5 misyonu ise fırlatmadan kısa bir süre sonra yaşanan kaza nedeniyle başarısız olmuştu.

https://www.theguardian.com/science/2018/oct/17/chinese-city-plans-to-launch-artificial-moon-to-replace-streetlights