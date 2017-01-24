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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'den internete 15 milyar dolar değerinde yatırım

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua; ülkenin internet teknolojilerinde dünya devi olması için 100 milyar yuan (14.6 milyar dolar) yatırım fonu oluşturulacağını duyurdu.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin'den internete 15 milyar dolar değerinde yatırım
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Çin Başbakanı Li Keqiang’in 2015’te geleneksel endüstride ve diğer bilgi teknolojilerinde internetin aktif bir şekilde kullanılması olarak tanımlayabileceğimiz ‘‘Internet Plus’’ dönemini başlatmaları ve internet alanında yatırımlara önayak olmaları gerektiğini açıklamıştı. O günden günümüze özellikle internet hızını arttırmak için yatırımlar yapan ve 2016-2018 yılları arasında internet alanında 182 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyuran Çin, bunlara paralel yeni bir yatırım kararı daha aldı.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre Çin; internet şirketlerine yatırım yapmak, onları desteklemek ve ülkenin ekonomik dönüşümünü internet üzerine temellendirmek için 100 milyar yuan (14.6 milyar dolar) değerinde bir yatırım fonu oluşturacak. Bugün Pekin’de başlatılan fonun finanse edilmesi için Maliye Bakanlığı ve hisselerin çoğunluğu devlete ait olan Citic Guoan Grubu, China Post Insurance, China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi şirketlerden para toplanacak.

Dev e-Ticaret Pazarı Oluşturulacak 

Çin ayrıca geçen yıl duyurduğu 5 Yıllık Plan’a göre günümüzde yaklaşık 600 milyar doların döndüğü e-ticaret hacmini 2020 yılına kadar 10 katına çıkararak 6 trilyon dolarlık dev bir e-ticaret pazarı haline getirmeyi ve 50 milyon kişiye iş istihdamı sağlamayı planlıyor.

Kısa bir süre içerisinde 14.6 milyar dolar toplanılarak internet alanında çalışma yapmak isteyen şirketlerin finansmanı için kullanılacak olan fonun, sadece devlet tarafından işletilen şirketler için mi kullanılacağı yoksa Alibaba, Tencent, Baidu gibi özel şirketlerin de bu fondan faydalanıp faydalanamayacağı ise henüz belli değil.


http://www.scmp.com/business/china-business/article/2064386/china-sets-100-billion-yuan-state-fund-invest-internet Yorum Yaz
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ITTF 2 yıl en beğenilen
Hiçbir başarı tesadüf değildir.
Ülkede istihbarat mı kötü ?
açın bakın yıllık bütçesine.
Ülkede bilimsel faliyetler mi yapılmıyor?
açın bakın ilgili bakanlığın bütçesine.
Böyle devam edersek ara eleman ülkesi olacağız.Şu Türk aklı ziyan olacak ona yanıyorum.Bir firma yerli telefon diye önümüze ithal teknoloji çıkartacak, diğeri yerle arama motoru diye saçmalık uyduracak.
Biz de artık <İlkokul mezunu sınırsız enerji üretti> haberleri ile kandırırız kendimizi.
Yorumda muhalifler damlar diyen arkadaşa soruyorum.Vatandaşın görevi-devletin görevi nedir bunu biliyor musun?
Hiçbir başarı tesadüf değildir.Ülkede istihbarat mı kötü ?açın bakın yıllık bütçesine.Ülkede bilimsel faliyetler mi yapılmıyor?açın bakın ilgil...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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ITTF 2 yıl bozalp21
Hocam amacım aslında Türkiye ve Çin karşılaştırması yapmak değil.
Benim amacım ülkemizi dev aynasında görenler için bir durum tespiti.
Biz 1925-1945 arası ne kadar sözü geçen bir devletsek şuan o kadar sıradanlaşmaya başlıyoruz.
Ekonomi,bilimin yanı sıra her zaman övündüğümüz ahlaki değerlerimizi de kaybediyoruz.
Bu süreçten kurtulmanın başlangıcı kendimizin ne olduğunu-olmadığını iyi bilmekten geçiyor.
Artık batının bizi bizim olmayan köprülerden dolayı kıskanmadığını , ülkece bilim ve sanayideki buluşlarımızın "sınırsız enerjiyi bulan ilkokullu" veya "almanlara kızdı kendi arabasını yaptı" 'dan öteye gitmediğini farketmemiz gerekiyor.
Bundan 2 yıl önce nobel ödülünü bir Türk aldı.Yurtdışında yaşıyor.
Geçen sene Nasa ile bir Türk şirketi anlaştı.Şirketin kurucuları Amerika'da.
Ben biliyorum.Bizim üniversiteden kaç tane akademisyenin ülkeyi terk ettiğini.
Kısaca amacım kıyaslamadan daha çok kim olduğumuzu gösterme.Zira Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin bu halde olması içimi acıtıyor.
Hocam amacım aslında Türkiye ve Çin karşılaştırması yapmak değil.Benim amacım ülkemizi dev aynasında görenler için bir durum tespiti.Biz 1925-1945 ara...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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Batumatu 2 yıl
Türk Telekom ve Superonline bunun altında kalır mı TT hemen Messi ile reklam çeker, Superonline Harran Üniversitesinin interneti Harvard'dan daha iyi der ve yine Dünyanın en iyisi biz oluruz.
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ITTF 2 yıl en beğenilen
Hiçbir başarı tesadüf değildir.
Ülkede istihbarat mı kötü ?
açın bakın yıllık bütçesine.
Ülkede bilimsel faliyetler mi yapılmıyor?
açın bakın ilgili bakanlığın bütçesine.
Böyle devam edersek ara eleman ülkesi olacağız.Şu Türk aklı ziyan olacak ona yanıyorum.Bir firma yerli telefon diye önümüze ithal teknoloji çıkartacak, diğeri yerle arama motoru diye saçmalık uyduracak.
Biz de artık <İlkokul mezunu sınırsız enerji üretti> haberleri ile kandırırız kendimizi.
Yorumda muhalifler damlar diyen arkadaşa soruyorum.Vatandaşın görevi-devletin görevi nedir bunu biliyor musun?
2 Yanıt Yanıtla +35
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bozalp21 2 yıl ITTF
ITTF

Hiçbir başarı tesadüf değildir.
Ülkede istihbarat mı kötü ?
açın bakın yıllık bütçesine.
Ülkede bilimsel faliyetler mi yapılmıyor?
açın bakın ilgili bakanlığın bütçesine.

Böyle devam edersek ara eleman ülkesi olacağız.Şu Türk aklı ziyan olacak ona yanıyorum.Bir firma yerli telefon diye önümüze ithal teknoloji çıkartacak, diğeri yerle arama motoru diye saçmalık uyduracak.
Biz de artık <İlkokul mezunu sınırsız enerji üretti> haberleri ile kandırırız kendimizi.

Yorumda muhalifler damlar diyen arkadaşa soruyorum.Vatandaşın görevi-devletin görevi nedir bunu biliyor musun?

Kardeş eleştirmeye sonuna kadar hakkın varda, karşılaştırdığın ülkeler TÜRKİYE ve ÇİN !.. Adamlar 2 milyar nüfüsa gidiyor, düşün ki 1 dolar maaşla giçinen var!! Biz kendimiz 1 doları kabul eder miyiz millet olarak ??? Adamlar kendilerini robot ettiler böyle büyüyebilmek için vs...vs...

Bizdeki sistem birşey üretmek istiyorsan engel üstüne engel çıkarmak üzerine kurulu... Gerçekten bürokrasi tüm dünyanın ( başta türkiye ) baş belası.


Eleştirilerinde sonuna kadar katılıyorum bu arada. :)

Saygılarımla...
1 Yanıt Yanıtla +1
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V4LKyR 2 yıl ITTF
ITTF

Hiçbir başarı tesadüf değildir.
Ülkede istihbarat mı kötü ?
açın bakın yıllık bütçesine.
Ülkede bilimsel faliyetler mi yapılmıyor?
açın bakın ilgili bakanlığın bütçesine.

Böyle devam edersek ara eleman ülkesi olacağız.Şu Türk aklı ziyan olacak ona yanıyorum.Bir firma yerli telefon diye önümüze ithal teknoloji çıkartacak, diğeri yerle arama motoru diye saçmalık uyduracak.
Biz de artık <İlkokul mezunu sınırsız enerji üretti> haberleri ile kandırırız kendimizi.

Yorumda muhalifler damlar diyen arkadaşa soruyorum.Vatandaşın görevi-devletin görevi nedir bunu biliyor musun?

Türk aklı?
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soneday 2 yıl
akk
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Wi Fi 2 yıl
Muhalif takımı az sonra dizilir :)
1 Yanıt Yanıtla +2
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mokinto 2 yıl Wi Fi
Wi Fi

Muhalif takımı az sonra dizilir :)

Zaten iki unsuru birleştiremezsen sonuca varamazsın.

Bak dün eski bir Apple çalışanı ne diyor? "Jobs tan sonra şirket içindeki ürün yaratma tartışmaları ve itirazları bitti ve yenilikçi ürünler çıkmaz oldu" diyor. Muhalif takımı dediğin biz istemezük diyenler ise bu topluma Osmanlı'da da Cumhuriyet döneminde de en büyük zararı onlar verdi. Ama yapılan her işi şakşaklamak gerek demek ise senin isteğin,o zaman gene bir b.k olmaz o işten. Sadece para yetmez.

Bırak eleştirenler de olsun .Yanlış ise sende gel doğrusunu anlat. Ama kimseyi küçümseme.
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