Çin'den internete 15 milyar dolar değerinde yatırım

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre Çin; internet şirketlerine yatırım yapmak, onları desteklemek ve ülkenin ekonomik dönüşümünü internet üzerine temellendirmek için 100 milyar yuan (14.6 milyar dolar) değerinde bir yatırım fonu oluşturacak. Bugün Pekin’de başlatılan fonun finanse edilmesi için Maliye Bakanlığı ve hisselerin çoğunluğu devlete ait olan Citic Guoan Grubu, China Post Insurance, China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi şirketlerden para toplanacak.
Dev e-Ticaret Pazarı Oluşturulacak
Çin ayrıca geçen yıl duyurduğu 5 Yıllık Plan’a göre günümüzde yaklaşık 600 milyar doların döndüğü e-ticaret hacmini 2020 yılına kadar 10 katına çıkararak 6 trilyon dolarlık dev bir e-ticaret pazarı haline getirmeyi ve 50 milyon kişiye iş istihdamı sağlamayı planlıyor.
Kısa bir süre içerisinde 14.6 milyar dolar toplanılarak internet alanında çalışma yapmak isteyen şirketlerin finansmanı için kullanılacak olan fonun, sadece devlet tarafından işletilen şirketler için mi kullanılacağı yoksa Alibaba, Tencent, Baidu gibi özel şirketlerin de bu fondan faydalanıp faydalanamayacağı ise henüz belli değil.
http://www.scmp.com/business/china-business/article/2064386/china-sets-100-billion-yuan-state-fund-invest-internet Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ülkede istihbarat mı kötü ?
açın bakın yıllık bütçesine.
Ülkede bilimsel faliyetler mi yapılmıyor?
açın bakın ilgili bakanlığın bütçesine.
Böyle devam edersek ara eleman ülkesi olacağız.Şu Türk aklı ziyan olacak ona yanıyorum.Bir firma yerli telefon diye önümüze ithal teknoloji çıkartacak, diğeri yerle arama motoru diye saçmalık uyduracak.
Biz de artık <İlkokul mezunu sınırsız enerji üretti> haberleri ile kandırırız kendimizi.
Yorumda muhalifler damlar diyen arkadaşa soruyorum.Vatandaşın görevi-devletin görevi nedir bunu biliyor musun?
Benim amacım ülkemizi dev aynasında görenler için bir durum tespiti.
Biz 1925-1945 arası ne kadar sözü geçen bir devletsek şuan o kadar sıradanlaşmaya başlıyoruz.
Ekonomi,bilimin yanı sıra her zaman övündüğümüz ahlaki değerlerimizi de kaybediyoruz.
Bu süreçten kurtulmanın başlangıcı kendimizin ne olduğunu-olmadığını iyi bilmekten geçiyor.
Artık batının bizi bizim olmayan köprülerden dolayı kıskanmadığını , ülkece bilim ve sanayideki buluşlarımızın "sınırsız enerjiyi bulan ilkokullu" veya "almanlara kızdı kendi arabasını yaptı" 'dan öteye gitmediğini farketmemiz gerekiyor.
Bundan 2 yıl önce nobel ödülünü bir Türk aldı.Yurtdışında yaşıyor.
Geçen sene Nasa ile bir Türk şirketi anlaştı.Şirketin kurucuları Amerika'da.
Ben biliyorum.Bizim üniversiteden kaç tane akademisyenin ülkeyi terk ettiğini.
Kısaca amacım kıyaslamadan daha çok kim olduğumuzu gösterme.Zira Atatürk'ün kurduğu bu ülkenin bu halde olması içimi acıtıyor.