Çin'den internete 15 milyar dolar değerinde yatırım

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Çin Başbakanı Li Keqiang’in 2015’te geleneksel endüstride ve diğer bilgi teknolojilerinde internetin aktif bir şekilde kullanılması olarak tanımlayabileceğimiz ‘‘Internet Plus’’ dönemini başlatmaları ve internet alanında yatırımlara önayak olmaları gerektiğini açıklamıştı. O günden günümüze özellikle internet hızını arttırmak için yatırımlar yapan ve 2016-2018 yılları arasında internet alanında 182 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyuran Çin, bunlara paralel yeni bir yatırım kararı daha aldı.

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’nın haberine göre Çin; internet şirketlerine yatırım yapmak, onları desteklemek ve ülkenin ekonomik dönüşümünü internet üzerine temellendirmek için 100 milyar yuan (14.6 milyar dolar) değerinde bir yatırım fonu oluşturacak. Bugün Pekin’de başlatılan fonun finanse edilmesi için Maliye Bakanlığı ve hisselerin çoğunluğu devlete ait olan Citic Guoan Grubu, China Post Insurance, China Mobile, China Unicom ve China Telecom gibi şirketlerden para toplanacak.

Dev e-Ticaret Pazarı Oluşturulacak

Çin ayrıca geçen yıl duyurduğu 5 Yıllık Plan’a göre günümüzde yaklaşık 600 milyar doların döndüğü e-ticaret hacmini 2020 yılına kadar 10 katına çıkararak 6 trilyon dolarlık dev bir e-ticaret pazarı haline getirmeyi ve 50 milyon kişiye iş istihdamı sağlamayı planlıyor.

Kısa bir süre içerisinde 14.6 milyar dolar toplanılarak internet alanında çalışma yapmak isteyen şirketlerin finansmanı için kullanılacak olan fonun, sadece devlet tarafından işletilen şirketler için mi kullanılacağı yoksa Alibaba, Tencent, Baidu gibi özel şirketlerin de bu fondan faydalanıp faydalanamayacağı ise henüz belli değil.

http://www.scmp.com/business/china-business/article/2064386/china-sets-100-billion-yuan-state-fund-invest-internet