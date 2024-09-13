Çin'den üreticilere "teknoloji paylaşmayın" uyarısı: BYD'nin Türkiye yatırımı tehlikeye girer mi?

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Çinli elektrikli araç üreticilerine Türkiye, Avrupa ve ABD'de ticaret kısıtlamaları uygulanıyor. Bu kapsamda ek vergiye maruz kalan şirketler de çareyi denizaşırı ülkelerde fabrika kurup üretim yapmakta arıyor. Ancak Çin'in bu duruma bir dur demeye hazırlandığı öğrenildi.

"Montaj yapın ama teknoloji paylaşmayın"

Tam Boyutta Gör Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çin, üreticilere, ek vergilerden kurtulmak için dünyanın çeşitli bölgelerinde fabrika kursalar bile gelişmiş elektrikli araç teknolojisinin ülke sınırları içerisinde kalmasını sağlamaları konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Yani yönetim, üreticilerin farklı ülkelerde montaj yapmasına müsaade ediyor ancak Ar-Ge çalışmalarının ve kritik teknolojilerin paylaşılmasına sıcak bakmıyor.

Pekin'den gelen bu talimatların BYD ve Chery gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin İspanya, Tayland ve Macaristan'da fabrika kurma planlarını netleştirmesi neticesinde ortaya çıktı.

Toplantıda Hindistan ve Türkiye'ye özellikle değinildi

Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında otomobil üreticileriyle bir toplantı düzenledi ve Hindistan'da otomotivle ilgili herhangi bir yatırım yapmamalarını istedi. Özel konuların konuşulduğu bu toplantının Çin'in elektrikli araç endüstrisinin bilgi birikimini korumak için yapıldığı belirtildi.

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Buna ek olarak, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen otomobil üreticilerinin de öncelikle Çin'in elektrikli araç sektörünü denetleyen Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na ve Türkiye'deki Çin büyükelçiliğine bilgi vermeleri gerektiği ifade edildi. Görüldüğü üzere Hindistan ve Türkiye'ye yönelik otomotiv yatırımları özellikle ele alınmış durumda. Özellikle BYD'den sonra Chery'nin de Türkiye yatırımıyla anılması işleri daha da ciddi hale getiriyor.

Tam Boyutta Gör Hatırlanacak olursa, 8 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen BYD Yeni Nesil Araç Yatırımı İmza Töreni ile Çinli şirketin Türkiye yatırımı netlik kazanmıştı. 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak fabrikada şarj edilebilir hibrit araç üretimi yapılacağı, yıllık 150 bin araç üretme kapasitesiyle 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı ifade edilmişti.

Türkiye yatırımı tehlikede mi?

Çin'in bu kararı şimdilik BYD'nin Türkiye yatırımını engelleyecek gibi görünmüyor. Halihazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı imza töreni gerçekleştirilen bir yatırım anlaşmasından Pekin yönetiminin habersiz olması imkansız. Ancak, Çin'in bu direktifleri doğrultusunda BYD'nin yapacağı yatırım bizim umduğumuz gibi batarya ve Ar-Ge yatırımını da kapsamak yerine sadece "montaj" amaçlı olabilir.

Bloomberg'e göre BYD bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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