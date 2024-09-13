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    Çin'den üreticilere "teknoloji paylaşmayın" uyarısı: BYD'nin Türkiye yatırımı tehlikeye girer mi?

    Elektrikli araç üreticilerinin fabrika yatırımı yaparken kritik teknolojileri paylaşılmaması konusunda uyarılarda bulunan yönetim özellikle Hindistan ve Türkiye'deki yatırımlara dikkat çekiyor.

    Çinli elektrikli araç üreticilerine Türkiye, Avrupa ve ABD'de ticaret kısıtlamaları uygulanıyor. Bu kapsamda ek vergiye maruz kalan şirketler de çareyi denizaşırı ülkelerde fabrika kurup üretim yapmakta arıyor. Ancak Çin'in bu duruma bir dur demeye hazırlandığı öğrenildi.

    "Montaj yapın ama teknoloji paylaşmayın"

    BYD'nin Türkiye yatırımı tehlikede mi? Tam Boyutta Gör
    Bloomberg'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çin, üreticilere, ek vergilerden kurtulmak için dünyanın çeşitli bölgelerinde fabrika kursalar bile gelişmiş elektrikli araç teknolojisinin ülke sınırları içerisinde kalmasını sağlamaları konusunda ciddi bir uyarıda bulundu. Yani yönetim, üreticilerin farklı ülkelerde montaj yapmasına müsaade ediyor ancak Ar-Ge çalışmalarının ve kritik teknolojilerin paylaşılmasına sıcak bakmıyor.

    Pekin'den gelen bu talimatların BYD ve Chery gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin İspanya, Tayland ve Macaristan'da fabrika kurma planlarını netleştirmesi neticesinde ortaya çıktı.

    Toplantıda Hindistan ve Türkiye'ye özellikle değinildi

    Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında otomobil üreticileriyle bir toplantı düzenledi ve Hindistan'da otomotivle ilgili herhangi bir yatırım yapmamalarını istedi. Özel konuların konuşulduğu bu toplantının Çin'in elektrikli araç endüstrisinin bilgi birikimini korumak için yapıldığı belirtildi.

    Buna ek olarak, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen otomobil üreticilerinin de öncelikle Çin'in elektrikli araç sektörünü denetleyen Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na ve Türkiye'deki Çin büyükelçiliğine bilgi vermeleri gerektiği ifade edildi. Görüldüğü üzere Hindistan ve Türkiye'ye yönelik otomotiv yatırımları özellikle ele alınmış durumda. Özellikle BYD'den sonra Chery'nin de Türkiye yatırımıyla anılması işleri daha da ciddi hale getiriyor.

    BYD'nin Türkiye yatırımı tehlikede mi? Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacak olursa, 8 Temmuz 2024 tarihinde düzenlenen BYD Yeni Nesil Araç Yatırımı İmza Töreni ile Çinli şirketin Türkiye yatırımı netlik kazanmıştı. 1 milyar dolarlık yatırımla kurulacak fabrikada şarj edilebilir hibrit araç üretimi yapılacağı, yıllık 150 bin araç üretme kapasitesiyle 5 bin kişiye istihdam sağlanacağı ifade edilmişti.

    Türkiye yatırımı tehlikede mi?

    Çin'in bu kararı şimdilik BYD'nin Türkiye yatırımını engelleyecek gibi görünmüyor. Halihazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı imza töreni gerçekleştirilen bir yatırım anlaşmasından Pekin yönetiminin habersiz olması imkansız. Ancak, Çin'in bu direktifleri doğrultusunda BYD'nin yapacağı yatırım bizim umduğumuz gibi batarya ve Ar-Ge yatırımını da kapsamak yerine sadece "montaj" amaçlı olabilir.

    Bloomberg'e göre BYD bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 3 gün önce

    çöp

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    onderweb 5 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    Türkiye Haberleri, çin ve
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