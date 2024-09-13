Çin'den üreticilere "teknoloji paylaşmayın" uyarısı: BYD'nin Türkiye yatırımı tehlikeye girer mi?

- "Montaj yapın ama teknoloji paylaşmayın"
- Toplantıda Hindistan ve Türkiye'ye özellikle değinildi
- Türkiye yatırımı tehlikede mi?
- Yorumlar
Çinli elektrikli araç üreticilerine Türkiye, Avrupa ve ABD'de ticaret kısıtlamaları uygulanıyor. Bu kapsamda ek vergiye maruz kalan şirketler de çareyi denizaşırı ülkelerde fabrika kurup üretim yapmakta arıyor. Ancak Çin'in bu duruma bir dur demeye hazırlandığı öğrenildi.
"Montaj yapın ama teknoloji paylaşmayın"
Pekin'den gelen bu talimatların BYD ve Chery gibi ülkenin önde gelen şirketlerinin İspanya, Tayland ve Macaristan'da fabrika kurma planlarını netleştirmesi neticesinde ortaya çıktı.
Toplantıda Hindistan ve Türkiye'ye özellikle değinildi
Çin Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz temmuz ayında otomobil üreticileriyle bir toplantı düzenledi ve Hindistan'da otomotivle ilgili herhangi bir yatırım yapmamalarını istedi. Özel konuların konuşulduğu bu toplantının Çin'in elektrikli araç endüstrisinin bilgi birikimini korumak için yapıldığı belirtildi.
Buna ek olarak, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen otomobil üreticilerinin de öncelikle Çin'in elektrikli araç sektörünü denetleyen Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'na ve Türkiye'deki Çin büyükelçiliğine bilgi vermeleri gerektiği ifade edildi. Görüldüğü üzere Hindistan ve Türkiye'ye yönelik otomotiv yatırımları özellikle ele alınmış durumda. Özellikle BYD'den sonra Chery'nin de Türkiye yatırımıyla anılması işleri daha da ciddi hale getiriyor.
Türkiye yatırımı tehlikede mi?
Çin'in bu kararı şimdilik BYD'nin Türkiye yatırımını engelleyecek gibi görünmüyor. Halihazırda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı imza töreni gerçekleştirilen bir yatırım anlaşmasından Pekin yönetiminin habersiz olması imkansız. Ancak, Çin'in bu direktifleri doğrultusunda BYD'nin yapacağı yatırım bizim umduğumuz gibi batarya ve Ar-Ge yatırımını da kapsamak yerine sadece "montaj" amaçlı olabilir.
Bloomberg'e göre BYD bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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