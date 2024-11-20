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    Anlık Bildirim

    Devran döndü: AB, Çinli şirketlerden teknoloji transferi istiyor

    Avrupa Birliği, ile Çin arasındaki ticari hamleler devam ediyor. AB, blok genelinde sübvansiyonlar karşılığında Çinli şirketlerin Avrupalı işletmelere teknoloji transferi yapmaya zorlamak niyetinde.
    Devran döndü: AB, Çinli şirketlerden teknoloji transferi istiyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği (AB), temiz teknoloji sektöründe rekabet gücünü artırmak ve Çin'den gelen düşük maliyetli ithalatın etkilerini azaltmak amacıyla yeni bir ticaret stratejisi hazırlıyor. Brüksel’in yeni düzenlemesine göre, AB sübvansiyonlarından yararlanmak isteyen Çinli şirketlerin Avrupa'da üretim tesisleri kurması ve teknolojik bilgi birikimini Avrupalı işletmelerle paylaşması gerekecek.

    Devran döndü: Süreç Aralık’ta başlıyor

    Aralık ayında, Avrupa’daki batarya üretimini desteklemek amacıyla 1 milyar avroluk bir hibe programı başlatılacak. Bu program, Çinli firmalar için teknoloji transferi ve Avrupa'da yerel üretim şartlarını içeren yeni kriterleri de beraberinde getirecek. AB yetkilileri, bu pilot uygulamanın ilerleyen dönemlerde diğer yeşil teknoloji sektörlerine de genişletilebileceğini belirtiyor.

    Bu adım, Çin’in kendi pazarına giriş yapmak isteyen yabancı şirketlerden teknoloji paylaşımı talep eden uygulamalarını andırıyor. Geçmişte Çin, ülkesinde üretim yapmak isteyen firmaların teknoloji transferi yapmasını istiyordu. Şimdi ise AB, Çinli şirketlerin teknoloji bilgi birikimini aktarmasını istiyor.

    AB-Çin ticaretinde gerilim yükseliyor

    Devran döndü: AB, Çinli şirketlerden teknoloji transferi istiyor
    AB’nin yeni ticaret stratejisi, geçtiğimiz ay Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan %35'e varan ek vergilerle zaten gergin olan AB-Çin ticari ilişkilerini daha da zorlaştırabilir. Bu vergiler, Avrupa'nın elektrikli araç sektöründe yerel üretimi korumayı hedefliyordu.

    Öte yandan, Çin’in en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, Avrupa’da Macaristan ve Almanya’da devasa fabrikalar kurarak AB’nin artan düzenlemelerine uyum sağlamaya çalışıyor. Benzer şekilde, Envision Energy de İspanya ve Fransa’da büyük yatırımlar yapıyor. Ancak Çin Ticaret Bakanlığı, yerli otomobil üreticilerini, AB'deki siyasi belirsizlik nedeniyle Avrupa’da ağır yatırımlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

    AB’nin Çin’i yetişme çabaları da şimdiye kadar istenen ilerlemeyi gösteremiyor. Özellikle İsveç merkezli batarya üreticisi Northvolt, üretim kapasitesini artırmakta zorlanırken iflasın eşiğine gelmesi alarm niteliğinde bir durum.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

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    coraspirin 5 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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