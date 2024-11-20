Devran döndü: AB, Çinli şirketlerden teknoloji transferi istiyor

Devran döndü: Süreç Aralık’ta başlıyor
Aralık ayında, Avrupa’daki batarya üretimini desteklemek amacıyla 1 milyar avroluk bir hibe programı başlatılacak. Bu program, Çinli firmalar için teknoloji transferi ve Avrupa'da yerel üretim şartlarını içeren yeni kriterleri de beraberinde getirecek. AB yetkilileri, bu pilot uygulamanın ilerleyen dönemlerde diğer yeşil teknoloji sektörlerine de genişletilebileceğini belirtiyor.
Bu adım, Çin’in kendi pazarına giriş yapmak isteyen yabancı şirketlerden teknoloji paylaşımı talep eden uygulamalarını andırıyor. Geçmişte Çin, ülkesinde üretim yapmak isteyen firmaların teknoloji transferi yapmasını istiyordu. Şimdi ise AB, Çinli şirketlerin teknoloji bilgi birikimini aktarmasını istiyor.
AB-Çin ticaretinde gerilim yükseliyor
Öte yandan, Çin’in en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, Avrupa’da Macaristan ve Almanya’da devasa fabrikalar kurarak AB’nin artan düzenlemelerine uyum sağlamaya çalışıyor. Benzer şekilde, Envision Energy de İspanya ve Fransa’da büyük yatırımlar yapıyor. Ancak Çin Ticaret Bakanlığı, yerli otomobil üreticilerini, AB'deki siyasi belirsizlik nedeniyle Avrupa’da ağır yatırımlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor.
AB’nin Çin’i yetişme çabaları da şimdiye kadar istenen ilerlemeyi gösteremiyor. Özellikle İsveç merkezli batarya üreticisi Northvolt, üretim kapasitesini artırmakta zorlanırken iflasın eşiğine gelmesi alarm niteliğinde bir durum.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..