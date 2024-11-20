Devran döndü: AB, Çinli şirketlerden teknoloji transferi istiyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği (AB), temiz teknoloji sektöründe rekabet gücünü artırmak ve Çin'den gelen düşük maliyetli ithalatın etkilerini azaltmak amacıyla yeni bir ticaret stratejisi hazırlıyor. Brüksel’in yeni düzenlemesine göre, AB sübvansiyonlarından yararlanmak isteyen Çinli şirketlerin Avrupa'da üretim tesisleri kurması ve teknolojik bilgi birikimini Avrupalı işletmelerle paylaşması gerekecek.

Devran döndü: Süreç Aralık’ta başlıyor

Aralık ayında, Avrupa’daki batarya üretimini desteklemek amacıyla 1 milyar avroluk bir hibe programı başlatılacak. Bu program, Çinli firmalar için teknoloji transferi ve Avrupa'da yerel üretim şartlarını içeren yeni kriterleri de beraberinde getirecek. AB yetkilileri, bu pilot uygulamanın ilerleyen dönemlerde diğer yeşil teknoloji sektörlerine de genişletilebileceğini belirtiyor.

Bu adım, Çin’in kendi pazarına giriş yapmak isteyen yabancı şirketlerden teknoloji paylaşımı talep eden uygulamalarını andırıyor. Geçmişte Çin, ülkesinde üretim yapmak isteyen firmaların teknoloji transferi yapmasını istiyordu. Şimdi ise AB, Çinli şirketlerin teknoloji bilgi birikimini aktarmasını istiyor.

AB-Çin ticaretinde gerilim yükseliyor

AB’nin yeni ticaret stratejisi, geçtiğimiz ay Çin’den ithal edilen elektrikli araçlara uygulanan %35'e varan ek vergilerle zaten gergin olan AB-Çin ticari ilişkilerini daha da zorlaştırabilir. Bu vergiler, Avrupa'nın elektrikli araç sektöründe yerel üretimi korumayı hedefliyordu.

Northvolt: Avrupa’nın umuduydu ama şimdi batmanın eşiğinde 1 gün önce eklendi

Öte yandan, Çin’in en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, Avrupa’da Macaristan ve Almanya’da devasa fabrikalar kurarak AB’nin artan düzenlemelerine uyum sağlamaya çalışıyor. Benzer şekilde, Envision Energy de İspanya ve Fransa’da büyük yatırımlar yapıyor. Ancak Çin Ticaret Bakanlığı, yerli otomobil üreticilerini, AB'deki siyasi belirsizlik nedeniyle Avrupa’da ağır yatırımlardan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

AB’nin Çin’i yetişme çabaları da şimdiye kadar istenen ilerlemeyi gösteremiyor. Özellikle İsveç merkezli batarya üreticisi Northvolt, üretim kapasitesini artırmakta zorlanırken iflasın eşiğine gelmesi alarm niteliğinde bir durum.

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Devran döndü: AB, Çinli şirketlerden teknoloji transferi istiyor