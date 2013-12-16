Çin'in Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Yutu, fotoğraf göndermeye başladı

Çin'in Ay'a gönderdiği ilk uzay araçları olma özelliğini taşıyan Chang’e-3 ve Yutu (Jade Rabbit), başarılı yolculukları sonrası ilk adımdan neredeyse 37 yıl sonra Ay yüzeyine iniş yaptı ve Yutu tarafından çekilen fotoğraflar Dünya'ya yollanmaya başlandı. Çin aynı zamanda bu gelişimiyle ABD ve Rusya'dan sonra Ay yüzeyine keşif robotu gönderen üçüncü ülke olmayı başardı.





İnsansız olarak çalışma gösteren Yutu'nun gönderdiği fotoğraflarda, Ay'ın yüzeyi ile Çin bayrağı yanında iniş aracı Chang’e-3'de ayrıntılı bir şekilde görülebiliyor. Ay bünyesinde 3 ay boyunca 5 km2'lik bir alanda araştırma yapacağı ve araştırma kapsamında topladığı örnekleri 2017 yılında Dünya'ya göndermesi planlanan Yutu, teknik olarak esnek toprakta kavrama yapabilen 6 adet tekerleğe, bir çok sensöre, güneş enerjisi panellerine, büyük sıcaklık değişikliklerine dayanabilen gövde yapısına, yaklaşık 120 kg ağırlığa, saatte 200 metre hareket hızına ve 30 dereceye kadar eğimli tepeler tırmanabilme yeteneğine sahip.





Çin'in uzay aracından gelen videoları aşağıda izleyebilir, konu hakkında yayınlanan bütün görsellere ise buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.slashgear.com/chinas-robot-moon-landing-mission-sends-back-selfies-15308882/