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Çin'in Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Yutu, fotoğraf göndermeye başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çin'in Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Yutu, fotoğraf göndermeye başladı
Çin'in Ay'a gönderdiği ilk uzay araçları olma özelliğini taşıyan Chang’e-3 ve Yutu (Jade Rabbit), başarılı yolculukları sonrası ilk adımdan neredeyse 37 yıl sonra Ay yüzeyine iniş yaptı ve Yutu tarafından çekilen fotoğraflar Dünya'ya yollanmaya başlandı. Çin aynı zamanda bu gelişimiyle ABD ve Rusya'dan sonra Ay yüzeyine keşif robotu gönderen üçüncü ülke olmayı başardı.

İnsansız olarak çalışma gösteren Yutu'nun gönderdiği fotoğraflarda, Ay'ın yüzeyi ile Çin bayrağı yanında iniş aracı Chang’e-3'de ayrıntılı bir şekilde görülebiliyor. Ay bünyesinde 3 ay boyunca 5 km2'lik bir alanda araştırma yapacağı ve araştırma kapsamında topladığı örnekleri 2017 yılında Dünya'ya göndermesi planlanan Yutu, teknik olarak esnek toprakta kavrama yapabilen 6 adet tekerleğe, bir çok sensöre, güneş enerjisi panellerine, büyük sıcaklık değişikliklerine dayanabilen gövde yapısına, yaklaşık 120 kg ağırlığa, saatte 200 metre hareket hızına ve 30 dereceye kadar eğimli tepeler tırmanabilme yeteneğine sahip.

Çin'in uzay aracından gelen videoları aşağıda izleyebilir, konu hakkında yayınlanan bütün görsellere ise buradan ulaşabilirsiniz.
Çin'in Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Yutu, fotoğraf göndermeye başladı
Çin'in Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Yutu, fotoğraf göndermeye başladı
Çin'in Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Yutu, fotoğraf göndermeye başladı

http://www.slashgear.com/chinas-robot-moon-landing-mission-sends-back-selfies-15308882/ Yorum Yaz
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balomer 5 yıl en beğenilen
Haberlere baktım. İran'ın uzaya yolladığı maymun dönmüş,
Çin ay'a çıkan 3. ülke olmuş. Türkiye'de halk kombiye
abandı diye elektrik kesilmiş..
Haberlere baktım. İran'ın uzaya yolladığı maymun dönmüş,Çin ay'a çıkan 3. ülke olmuş. Türkiye'de halk kombiyeabandı diye elektrik kesilmiş..
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2 Yanıt Yanıtla +61
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olağan_şüpheli 5 yıl SuperSantorelli
SuperSantorelli

Çin yavaş yavaş komunizm etkılerınden kurtulmaya calısıyor,kapıtal ve kuresel sermayeye ıstese de ıstemese de ayak uydurma zorunlulugu artık çin halk cumhurıyetı ıcın kacınılmaz bır gercek oldu.Mılyarlarca nusuf,genıs ulke cografyası,hemen hemen her markaların endustrıyel fabrıkaları,ucuz işcilik,uzun calışma surelerını artık lehıne cevırmeyı başarabılıyor.

adamların aya araç yollaması ile komünizm arasında nasıl bir bağ kurdun.sovyetler de araç yolladı hem aya hemde gezegenlere.
SuperSantorelliÇin yavaş yavaş komunizm etkılerınden kurtulmaya calısıyor,kapıtal ve kuresel sermayeye ıstese de ıstemese de ayak uydurm...
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1 Yanıt Yanıtla +26
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olağan_şüpheli 5 yıl SuperSantorelli
SuperSantorelli

s.s.c.b,çin halk cumhuriyeti,küba,soğuk savaş donemı ve sonraları baskıcı komunızm etkılerı vs her yer de farklı etkılesıme sebep olur her ne kadar ortak bır ıdeolojı olarak gozukse de her ulke'de kı etkılerı farklıdır.

Çin de yıllardır komunızm ıle yonetılıyor 37 yıl sonra mı ay'a kız kaçıran vari toma hawk varı fuze bozuntusu zavazıngo yollayabılmeyı akıl etmıs? komunızm baskısı çin de daha farklı olmasın? Askerı,teknolojı,endustrı vs alanlarda?..

1-önce komünimz ile sosyalizm arasındaki farkı öğrenmelisin.çin komünizm ile yöneilmemiştir.

2-uzaya ilk insanı yollayan Sovyetlerdir ,aya ilk araç yollayan Sovyetlerdir.yani komünizm ile alakası yok bu işin.

3-kapitalist düzende köellikde vardı bir dönem.sömürge manda da vardı.katliamlar soykırımlar yapıldı.kapitalizmin temeli bunlar değil tabiki. ama komünizmdeki mantık da çindeki Sovyetlerdeki gibi bir rejim değil.

4-aya araç yollayan 3. ülke çin. uzaya insan yollayan 3.ülke yine çin. almanya fransa İngiltere var kapitalist olan.uzay çalışmaları para ve zaman isteyen şeyler.çinin basarısını fazla küçümsüyorsun.kaldıki aynı çin bize hava savunma füzesi satıyor. yine pek çok füze teknolojisi de çinden geliyor bizim gibi ülkelere.Çinin hem parası var hemde rusya gibi uzay altyapısı olan bir müttefiki var.

5-dünyada kapitalist olan ,şeriatçı olan ,monarşi ile yönetilen ,krallık ile yönetilen ve BASKICI olan devletler var. çini baskıcı olmakla suçlarken dünya geneline bakmak lazım.batılılar dışında demokrasi zihniyeti pek e gelişmiş değil dünyada.dolayısıyla gelişmesi bir süreç seklinde olacaktır.işçi hakları insan hakları zamanla yerine oturacaktır. sistemin değişmesiyle zihniyet pek değişmiyor.çindeki değişimin komünimz ile alakası yok.Biz nasıl ki bir sürecin içine girdiysek ülkecek onlar içinde bu durum geçerli..

6-tomhawkvari falanda değil çinin aya yolladığı roket.alakası bile yok.
SuperSantorellis.s.c.b,çin halk cumhuriyeti,küba,soğuk savaş donemı ve sonraları baskıcı komunızm etkılerı vs her yer de farklı etkıles...
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Curious Monkey 5 yıl
Ergenler yine saçma sapan forum sitelerinde buldukları uyduruk komplo teorilerini savunmaya başlamışlar.
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cadence1 5 yıl Curious Monkey
yutunun kankisi ihtiyar cücü
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Mehmet Tek 5 yıl
geri dönmesi zor gibi geliyo :D
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milyondabir 5 yıl
ülkemizde bir gün aya cıksa ah ah
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ilkersivgin 5 yıl
millet ayda gezer bizde Müjdat gezer
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DH Misafiri 5 yıl
Ne kadar cahilce mesajlar. Çin'de insanlar 30 dolara çalışmıyor. Şuradan maaş artış hızına bakabilirsiniz. tradingeconomics.com/...
Neredeyse aylık 1200 tl ye geliyor. Birde enflasyon oranlarına bakın. Yani TC'de asgari ücretle çalışan birinden çok daha iyi şartlarda yaşıyorlar. Teknoloji konusunda ise dalga geçmeniz beni gerçekten güldürüyor. Amerikalı abilerinizle gurur duymaya devam edin. Ama Huawei PTT'nin teknolojik altyapısını yönettikçe Çinli'lerin bundan rahatsızlık duyacağını zannetmiyorum. Lenovo leptopumdan da önceki HP'den olduğundan on kat daha memnunum. Artık aldığım herşey Çin malı olacak. Çin şirketi olacak. Siyonistlere para kaptıracağıma.
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mumenu 5 yıl
Çin konusunda çok şüpheciyim , bu teknolojiyi kendileri mi yaptı yoksa , amerikalı bankerler üretim üstlerini Çin'e kaydırarak onlara bu teknolojileri mi hediye etti ?
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okan_cehapelioglu 5 yıl
ulen adamlar son 10 yılda nerden nereye geldi amerikadan sonra savunmaya en fazla bütçe ayıran ülke yakında amerikayıda geçerler biriside batacak demiş cin son 15 yılda ekonomisi en fazla gelişen ülke aynı zamanda tooprak sınırlarınıda genişletiyor
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cinobilly 5 yıl
herkes bir tarafından atmış !

ilki çin 1,5 milyar nüfusu olan ve bu nüfusunun %90'nı aylık 30 dolara çalışacak kadar aç bir millettir.

geri kalan %10 ise orta ve iyi hallidir.

ayrıca çin bu aracı kendisi yapmadı. yaptırıyor :) bunun nesini anlamıyorsunuz ! ruslar ve ne kadar bilim adamı varsa yaptırıyorlar.

mesela bizim üni'nin geçen ay job fair etkinliği vardı. iş panayırı tarzında.

gelen firmalar arasında çinli firmalar vardı ve tek yüksek bütçeli "stajyer" maaşını çin veriyordu. adama sadece bir soru sordum, herif bana imza attırmaya çalıştı. staj olarak başlar, ilk 6 ay 800'a denk gelen bir maaş alacakmışım. oradaki enerji ve plastik malzeme üreten çin firması ev de verecekmiş eğer staj kısmını atlatıp orada çalışmaya başlarsam maaşım 4-5 katına çıkacakmış.

dedim ben Türküm, uçakları sevmem. 3 saate bile zor dayanıyorum, mesafe uzak falan filan sıkarak kurtulmuştum.

yani çin, stajyer üniversite master öğrencisine kadar, batıdan beyin toplama derdinde. çinliler, amerikanın bu alanda yeni rakibi olabilirler ( mi acaba ).
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Ekrem_1905 5 yıl
Sıra TÜRKİYEMİZde :)
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bellair 5 yıl
milyon dolarlık alete 2 megapiksel kamera takmışlar
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LORDTEK 5 yıl
van allen radyasyon kuşaklarını gecemezsiniz
Japonya'da mühendisim. Haberleşme uydularının yüzeyden 37.000 km'de bulunduğunu, daha yoğun olan iç kuşaktan çıkarak 15 yıl sorunsuz bir şekilde çalıştığını hatırlatmak isterim.
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cadence1 5 yıl LORDTEK

satallite uydular radyasyon kuşaklarının( 2 kuşaktır) dışında olamaz . bu kuşaklarda yüksek enerji protonları uydunun yerden sinyal almasına ve sinyal göndermesine engeldir . geo orbit yalanının mucidi clarke denilen uzay masalcısıdır

uyduların bulunabilecegi en mantıklı yer iyonosfer tabakasıdır . haberleşme sinyalleri için dünyanın cevresinde atmosferde ayna görevi yapar

bişeyler okuyorsun fakat hiç sorgulamıyorsun acaba okuduklarım gercek mi diye ?

bana 1 tane geo orbitte uydu göster . fake olmasın resimler çinlilerin resimleri gibi hatta nasanın sahte video ve resimleri gibi vede ruslar ın

uzay konusunda büyük şirketlerin tamamı insanları kandırır . yaşadıgın ülkeden 1 örnek vereyim . mesela japon hükümeti mitsubishi ile 3 uydu için 526 milyon dolara anlaşmış. hemen alttaki linkte gördüğün gift resmi 3 uydunun yörüngesi dünyanın spin yaptıgı yalanı üzerine inşa edilmiş. . halbuki tek bir uyduyla rahatlıkla mobile uygulamaları ses video data aktarımını japonya gibi cok büyük olmayan 1 adada halledebilirsin . orda yaşayacaksan sende ödeyecen bu parayı dicem fakat bizimkilerde turksat 4a ve 4b için mitsu ile coktan anlaşmışlar hemde uydular bitmiş 571 milyon dolara 2 uydu

en.wikipedia.org/...

sanki bu ülkede mühendis yokta yabancıya uydu yaptırıyorlar gideceği yer 400 km yukarısı uydunun .. 35700 km yalan gercek degil . hatta satallite uydu olmadıgını bile düşünüyorum uzayda gercek bir resim video yok cünkü . japonyaya giderken en fazla 10 km yukarı cıktın ucakta uzaya hiç gittin mi hayır . o zaman her türlü kandırılabilirsin





ottawa-rasc.ca/...

adam o kadar ugraşmış buldugu tek şey 1 nokta piksel .... otobüs büyüklüğünde ve dev solar panellerle 35.000 kmden rahatlıkla görülmesi lazım yukardaki linkteki elemanın aparatlarıyla


bu ay yolculuğu mars yolculuğu külliyyen yalan . linkteki videonun giriş kısmında konuşan herif tam bir sahtekar .. oyuncu ların bir kısmıda iss denizaltı kadrosu
yandaki videolarda iss yalanlarınıda izleyin . uluslararası denizaltı istasyonu


youtube.com/...


insanları sömürmenin en sağlam yolllarından biri uzay dır günümüzde . insanlar uzay hakkında pek bilgi sahibi degillerdir onlara gösterilen videolar veya resimler veya bilgilerin gercekle ne kadar örtüştüğünü uzaya cıkamayacakları için anlamalarına imkan yoktur ... büyük bütçelerle insanların vergileri cebe indirilir bu filmlerin maliyeti oldukça düşüktür . çok az kişi gercegin farkındadır . bunlarda komplo teoricileri olarak yaftalanır . bazen şunu düşünüyorum insanlar mı çok saf yoksa bu adamlar mı çok akıllı ..
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UquR2 5 yıl
Vaybe uzay aracininda taklidni yapmis cin bu amerikanin marsa yolladiqi uzay araci 'merak' in tipa tip aynısi
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Illustrious. 5 yıl
Made in PRC.
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