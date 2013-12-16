Çin'in Ay'a yolladığı ilk uzay aracı Yutu, fotoğraf göndermeye başladı

Haber Editörü
Çin'in Ay'a gönderdiği ilk uzay araçları olma özelliğini taşıyan Chang’e-3 ve Yutu (Jade Rabbit), başarılı yolculukları sonrası ilk adımdan neredeyse 37 yıl sonra Ay yüzeyine iniş yaptı ve Yutu tarafından çekilen fotoğraflar Dünya'ya yollanmaya başlandı. Çin aynı zamanda bu gelişimiyle ABD ve Rusya'dan sonra Ay yüzeyine keşif robotu gönderen üçüncü ülke olmayı başardı.
İnsansız olarak çalışma gösteren Yutu'nun gönderdiği fotoğraflarda, Ay'ın yüzeyi ile Çin bayrağı yanında iniş aracı Chang’e-3'de ayrıntılı bir şekilde görülebiliyor. Ay bünyesinde 3 ay boyunca 5 km2'lik bir alanda araştırma yapacağı ve araştırma kapsamında topladığı örnekleri 2017 yılında Dünya'ya göndermesi planlanan Yutu, teknik olarak esnek toprakta kavrama yapabilen 6 adet tekerleğe, bir çok sensöre, güneş enerjisi panellerine, büyük sıcaklık değişikliklerine dayanabilen gövde yapısına, yaklaşık 120 kg ağırlığa, saatte 200 metre hareket hızına ve 30 dereceye kadar eğimli tepeler tırmanabilme yeteneğine sahip.
Çin'in uzay aracından gelen videoları aşağıda izleyebilir, konu hakkında yayınlanan bütün görsellere ise buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.slashgear.com/chinas-robot-moon-landing-mission-sends-back-selfies-15308882/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin ay'a çıkan 3. ülke olmuş. Türkiye'de halk kombiye
abandı diye elektrik kesilmiş..
adamların aya araç yollaması ile komünizm arasında nasıl bir bağ kurdun.sovyetler de araç yolladı hem aya hemde gezegenlere.
1-önce komünimz ile sosyalizm arasındaki farkı öğrenmelisin.çin komünizm ile yöneilmemiştir.
2-uzaya ilk insanı yollayan Sovyetlerdir ,aya ilk araç yollayan Sovyetlerdir.yani komünizm ile alakası yok bu işin.
3-kapitalist düzende köellikde vardı bir dönem.sömürge manda da vardı.katliamlar soykırımlar yapıldı.kapitalizmin temeli bunlar değil tabiki. ama komünizmdeki mantık da çindeki Sovyetlerdeki gibi bir rejim değil.
4-aya araç yollayan 3. ülke çin. uzaya insan yollayan 3.ülke yine çin. almanya fransa İngiltere var kapitalist olan.uzay çalışmaları para ve zaman isteyen şeyler.çinin basarısını fazla küçümsüyorsun.kaldıki aynı çin bize hava savunma füzesi satıyor. yine pek çok füze teknolojisi de çinden geliyor bizim gibi ülkelere.Çinin hem parası var hemde rusya gibi uzay altyapısı olan bir müttefiki var.
5-dünyada kapitalist olan ,şeriatçı olan ,monarşi ile yönetilen ,krallık ile yönetilen ve BASKICI olan devletler var. çini baskıcı olmakla suçlarken dünya geneline bakmak lazım.batılılar dışında demokrasi zihniyeti pek e gelişmiş değil dünyada.dolayısıyla gelişmesi bir süreç seklinde olacaktır.işçi hakları insan hakları zamanla yerine oturacaktır. sistemin değişmesiyle zihniyet pek değişmiyor.çindeki değişimin komünimz ile alakası yok.Biz nasıl ki bir sürecin içine girdiysek ülkecek onlar içinde bu durum geçerli..
6-tomhawkvari falanda değil çinin aya yolladığı roket.alakası bile yok.