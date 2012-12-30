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Çin'in Chengdou şehri geleceğin Silikon Vadisi olmak istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir zamanlar klon cenneti olarak adlandırılsa da, Çin, son dönemlerde yaptığı önemli hamlelerle, teknoloji dünyasında yenilikleri ile konuştuğumuz bir ülke haline geldi. 

Ülkenin güney doğusunda bulunan Chengdou şehri, 14 milyonluk bir metropol olmasının yanında, geleceğin Silikon Vadisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Küçük girişimlerden büyük batılı firmalara kadar pek çok teşebbüs bu şehirde yatırım yapmanın yolarını arıyor.

Chengdou şehrini önemli yapan ise ucuz işçilik ücretleri ve hükümetin yatırım konusunda teşvik edici desteği. Örneğin yatırım amaçlı bir yıllık 0 faizli kredi desteği bunlardan birisi. Şehir şimdiden bir teknoloji üretim merkezi haline gelmiş durumda ve Çin'in sürekli büyüyen tüketici pazarına buradan giriş yapmak mümkün. Dünyanın en büyük bağımsız binası burada inşa ediliyor ve önemli teknolojik çalışmalara kapı açması bekleniyor.

Şehrin 130 kilometre karelik yüksek teknoloji bölgesinde 1000 tanesi yabancı olmak üzere, 29 000 firma faaliyet gösteriyor. Dünyada satılan iPad modellerinin yarısına yakını burada birleştiriliyor. Intel, yongalarının yarısını bu şehirde üretiyor.

Şehir, üretimin de ötesine geçerek bir yenilik merkezi olmak istiyor ve bu amaçla bir Yazılım Parkı kurulmuş durumda. 

Bölgede Lenovo, Huawei, ZTE ve Foxconn büyük yatırımlar yaparken, Tecent ve Alibaba gibi internet portalları da buradan yönetiliyor. Texas Instruments, Intel, Fujitsu, IBM, Hewlett Packard, Microsoft, Sun, SAP, Ubisoft, Siemens, Motorola, Nokia, Ericsson, Alcatel ve Dell firmaları da yine burada yatırım yapan batılı devler.

Chengdou'nun satış gelirleri 2011 yılı itibariyle 47.6 milyar dolar olurken, 20 milyon bilgisayar üretildi. 2012 yılında 50 milyon bilgisayar sevk edilmişken, 100 milyon üretim kapasitesi mevcut. 2015 yılında da 150 milyon tablet ve 80 milyon dizüstü üretim kapasitesine ulaşılacağı tahmin ediliyor.

Şehirde vergi oranları da oldukça düşük. Ancak bölgede ödenen maaşların teknoloji uzmanlarının beklediği yüksek seviyeleri karşılamadığı ifade ediliyor. Bununla birlikte şehirdeki yetenekli işçi gücü en büyük avantaj konumunda. 

http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2012/12/31/2003551371/1 Yorum Yaz
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PS3!BF3! 6 yıl en beğenilen
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Guest 6 yıl
dockhanger
butun dunyanın tek sucu bu cınlılerın büyümesi ucuz iş gücü

bir gün orada rejim değişirse dünyanın ve çin'in hali ne olur merak ediyorum
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dockhanger 6 yıl
butun dunyanın tek sucu bu cınlılerın büyümesi ucuz iş gücü
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depeche35 6 yıl

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wolf silver 6 yıl
bir şehir ve 47 milyar $ satış yapıyor. bizde 81 şehir ve toplam 150 milyar $ ihracat yapılıyor...
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hukumran 6 yıl
Vaktinde Japonlar da böyleydi. Taklit ede ede ustalaştılar sonra.
Amerikan rüyasından uyanma vaktinin geldiğini haber veriyor bütün bunlar. Ya Hindistanı destekleyecekler Çine ikame olacak bir güç olacak batının elinde ya da Çini bölecekler. Başka her yol 2050 de Çin rüyasına çıkıyor. Yakındır. (kalabalık nüfusları başlarına bir yerde bela olacak gerçi ama bekleyip göreceğiz slikon vadisi mi olacak yoksa çöplük vadisi mi)
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haymatloshan 6 yıl
Devlet çok destekliyor teknoloji konusunda firmaları Çin'de,Çin'in adı çıkmış o yüzden ön yargıları yıkamıyorlar kolay kolay.Çin'in gözardı edilen bir hususu da,çoğu büyük firmalar orada fabrika kurduğundan ötürü teknoloji transferi,mühendislik transferi (halk arasında çalıp kullanmak diye kolayca ifade edebiliriz) ile kendileri de güzel üretimler yapmaya başladılar.Dünya'nın en kalabalık ülkesi,ülkesindeki milyonerler bile bazı ülkelerin nüfuslarından fazla,yani Çin'i öyle yabana atamazsınız.Önümüzdeki 5 yıl içerisinde geleceğin 100 yılına damga vuracak bir güç kendini hissettiriyor.Bundan 15-20 yıl önce yüzümü doğuya çevirmemiz gerekiriyordu ve hamleler yapılıyordu lakin önü kesildi,şimdi göstermelik 1-2 adımdan öteye gidemedik.Avrupa ve Amerika kıtalar bilhassa Kuzey Amerika ülkeleri Dünya'nın enerjisini harcayarak neslini tüketecekler,artık eskisi gibi devam etmeyecek bu düzen.Güneşin doğudan doğduğunu hatırlatacaklar herkese.
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Cardinals 6 yıl
Klasik bir DH Repliği kullanmak istiyorum: Tutmaz.
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PS3!BF3! 6 yıl en beğenilen
En büyük destekçileri de Kanal 7'de ve Shopping TV'de satılan merdivenaltı tabletler ve Ertem Şener'in reklamında oynadığı telefonlar
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