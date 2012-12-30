Çin'in Chengdou şehri geleceğin Silikon Vadisi olmak istiyor





Bir zamanlar klon cenneti olarak adlandırılsa da, Çin, son dönemlerde yaptığı önemli hamlelerle, teknoloji dünyasında yenilikleri ile konuştuğumuz bir ülke haline geldi.





Ülkenin güney doğusunda bulunan Chengdou şehri, 14 milyonluk bir metropol olmasının yanında, geleceğin Silikon Vadisi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Küçük girişimlerden büyük batılı firmalara kadar pek çok teşebbüs bu şehirde yatırım yapmanın yolarını arıyor.





Chengdou şehrini önemli yapan ise ucuz işçilik ücretleri ve hükümetin yatırım konusunda teşvik edici desteği. Örneğin yatırım amaçlı bir yıllık 0 faizli kredi desteği bunlardan birisi. Şehir şimdiden bir teknoloji üretim merkezi haline gelmiş durumda ve Çin'in sürekli büyüyen tüketici pazarına buradan giriş yapmak mümkün. Dünyanın en büyük bağımsız binası burada inşa ediliyor ve önemli teknolojik çalışmalara kapı açması bekleniyor.





Şehrin 130 kilometre karelik yüksek teknoloji bölgesinde 1000 tanesi yabancı olmak üzere, 29 000 firma faaliyet gösteriyor. Dünyada satılan iPad modellerinin yarısına yakını burada birleştiriliyor. Intel, yongalarının yarısını bu şehirde üretiyor.





Şehir, üretimin de ötesine geçerek bir yenilik merkezi olmak istiyor ve bu amaçla bir Yazılım Parkı kurulmuş durumda.





Bölgede Lenovo, Huawei, ZTE ve Foxconn büyük yatırımlar yaparken, Tecent ve Alibaba gibi internet portalları da buradan yönetiliyor. Texas Instruments, Intel, Fujitsu, IBM, Hewlett Packard, Microsoft, Sun, SAP, Ubisoft, Siemens, Motorola, Nokia, Ericsson, Alcatel ve Dell firmaları da yine burada yatırım yapan batılı devler.





Chengdou'nun satış gelirleri 2011 yılı itibariyle 47.6 milyar dolar olurken, 20 milyon bilgisayar üretildi. 2012 yılında 50 milyon bilgisayar sevk edilmişken, 100 milyon üretim kapasitesi mevcut. 2015 yılında da 150 milyon tablet ve 80 milyon dizüstü üretim kapasitesine ulaşılacağı tahmin ediliyor.





Şehirde vergi oranları da oldukça düşük. Ancak bölgede ödenen maaşların teknoloji uzmanlarının beklediği yüksek seviyeleri karşılamadığı ifade ediliyor. Bununla birlikte şehirdeki yetenekli işçi gücü en büyük avantaj konumunda.

http://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2012/12/31/2003551371/1