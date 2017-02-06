Çin'in hava kirliliğiyle mücadelede yeni silahı dikey ormanlar

Tüm bunlarla beraber karbondioksiti azaltmak için ülkede yeni bir düşünce hayata geçirilecek: Dikey ormanlar. İtalyan mimar Stefano Boeri Architetti’nin tasarımı olan ve Milano’da oldukça popülerleşen dikey ormanların bir benzeri de Nanjing Kuleleri adıyla Çin’in Nanjing şehrinden yapılacak. 200 Metrelik ve 100 metrelik iki kuleden oluşan bu yapılar bölgede bulunan 23 türden 2500 çalıya ve 110 ağaca ev sahipliği yapacak. Bu bitki örtüsü sayesinde kuleler, günlük 60kg oksijen üretebilmek için yeterli miktarda karbondioksiti emecek.
Daha önce İtalya’nın Milano şehrinde ve İsviçre’nin Lozan şehrinde inşa edilen dikey ormanların 3.sü olacak Nanjing Kuleleri, Çin’de dikey ormanların başlangıç noktasını oluşturacak ve Chongqing, Shijiazhuang, Liuzhou, Guizhou şehirlerinde de benzer yapılar inşa edilecek.
https://www.cnet.com/news/pollution-fighting-vertical-forest-coming-to-china/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
2 köprü 2 tünel yapın; avrıpa nasıl kıskani
hava kirlliğinden suçlayan olursa "hadi lan! suç işliyorum sana mı soracağım?" dersin en kötü
Hava kirli olsa da %100 yerli kirli ise; o da bi üretimdir sonuçta..
senin acın baya büyük anlaşılan
Florasan acısı kolay çıkmaz hocam. Arkadaş liseli muhtemelen ailesi ne söylüyorsa foruma onu yansıtıyor işte, büyüyünce öğrenir. Zaten yorumları hep bu tarzda, reel hayatta silik olanlar böyle forumda tatmin ediyor kendini.