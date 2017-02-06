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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'in hava kirliliğiyle mücadelede yeni silahı dikey ormanlar

Hava kirliliğinin çok üst seviyelere ulaştığı Çin bu durumla mücadele edebilmek için gökyüzüne uzanan ormana benzer kuleler inşa etmeyi ve böylece günlük 60 kilo oksijen elde etmeyi planlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
6,5b
1
29
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Çin'in hava kirliliğiyle mücadelede yeni silahı dikey ormanlar
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Çin’de başta Pekin olmak üzere pek çok şehirde hava kirliliğinin had safhaya ulaşması sonucu ülkede sert bir yenilenebilir enerji politikası ve karbon salınımını azaltma mücadelesi başlamıştı. Benzinli ve dizel araçlara kısıtlama getiren, elektrikli araçlara ise teşvik veren Çin, inşa halinde olan kömür santrallerinin inşaatlarını da durdurduğunu duyurmuştu.
Ayrıca Bkz. "Robotlar 2030’a kadar 250.000 adet kamu çalışanının yerini alacak"

Tüm bunlarla beraber karbondioksiti azaltmak için ülkede yeni bir düşünce hayata geçirilecek: Dikey ormanlar. İtalyan mimar Stefano Boeri Architetti’nin tasarımı olan ve Milano’da oldukça popülerleşen dikey ormanların bir benzeri de Nanjing Kuleleri adıyla Çin’in Nanjing şehrinden yapılacak. 200 Metrelik ve 100 metrelik iki kuleden oluşan bu yapılar bölgede bulunan 23 türden 2500 çalıya ve 110 ağaca ev sahipliği yapacak. Bu bitki örtüsü sayesinde kuleler, günlük 60kg oksijen üretebilmek için yeterli miktarda karbondioksiti emecek.

Kuleler sadece orman olarak kullanılmakla kalmayıp farklı şekillerde hizmet de verecek. Uzun olan kule içinde ofis, müze, doğaya uygun mimarlığın anlatılacağı bir okul ve çatı katında özel bir kulüp bulunacak. Kısa kulede ise 247 odalı Hyatt oteli, yüzme havuzları, mağazalar, restoranlar ve konferans salonları bulunacak.

Daha önce İtalya’nın Milano şehrinde ve İsviçre’nin Lozan şehrinde inşa edilen dikey ormanların 3.sü olacak Nanjing Kuleleri, Çin’de dikey ormanların başlangıç noktasını oluşturacak ve Chongqing, Shijiazhuang, Liuzhou, Guizhou şehirlerinde de benzer yapılar inşa edilecek.


https://www.cnet.com/news/pollution-fighting-vertical-forest-coming-to-china/ Yorum Yaz
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nefendim 2 yıl en beğenilen
kule nedir arkadaş; hadi kirliliği önlediniz... avrıpa kıskandı mı?... Yok

2 köprü 2 tünel yapın; avrıpa nasıl kıskani

hava kirlliğinden suçlayan olursa "hadi lan! suç işliyorum sana mı soracağım?" dersin en kötü

Hava kirli olsa da %100 yerli kirli ise; o da bi üretimdir sonuçta..
kule nedir arkadaş; hadi kirliliği önlediniz... avrıpa kıskandı mı?... Yok2 köprü 2 tünel yapın; avrıpa nasıl kıskanihava kirlli...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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absamet 2 yıl nefendim
nefendim

kule nedir arkadaş; hadi kirliliği önlediniz... avrıpa kıskandı mı?... Yok


2 köprü 2 tünel yapın; avrıpa nasıl kıskani


hava kirlliğinden suçlayan olursa "hadi lan! suç işliyorum sana mı soracağım?" dersin en kötü


Hava kirli olsa da %100 yerli kirli ise; o da bi üretimdir sonuçta..


senin acın baya büyük anlaşılan
nefendimkule nedir arkadaş; hadi kirliliği önlediniz... avrıpa kıskandı mı?... Yok2 köprü 2 tünel yapın; avrıpa ...
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4 Yanıt Yanıtla +17
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DaYWaLkeR 2 yıl absamet
absamet
nefendim

kule nedir arkadaş; hadi kirliliği önlediniz... avrıpa kıskandı mı?... Yok


2 köprü 2 tünel yapın; avrıpa nasıl kıskani


hava kirlliğinden suçlayan olursa "hadi lan! suç işliyorum sana mı soracağım?" dersin en kötü


Hava kirli olsa da %100 yerli kirli ise; o da bi üretimdir sonuçta..


senin acın baya büyük anlaşılan

Florasan acısı kolay çıkmaz hocam. Arkadaş liseli muhtemelen ailesi ne söylüyorsa foruma onu yansıtıyor işte, büyüyünce öğrenir. Zaten yorumları hep bu tarzda, reel hayatta silik olanlar böyle forumda tatmin ediyor kendini.
absametnefendimkule nedir arkadaş; hadi kirliliği önlediniz... avrıpa kıskandı mı?... Yok...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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crywolf35 2 yıl
hava kirliliğine hiç etkisi olmaz ama hiç yoktan iyidir.
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mrsmrc 2 yıl
Planet Earth II'nin "Cities" bölümünde bahsedilmişti bu konudan.
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hollowman_ 2 yıl
yine saçma sapan hamasi ülkedeki icraatları aşağılayan yorumlar yapılmış. TR'nin 90 yıllık döneminde en büyük ağaçlandırma faaliyetleri şu hükümet döneminde yapıldı. şehir içinde 3-5 peysaj değişikliği için ağaç duyarı kasan malumatsız tipler şurda iki + puan kapayım diye saçmalıyor.
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Torlak Kemal 2 yıl hollowman_
hollowman_
yine saçma sapan hamasi ülkedeki icraatları aşağılayan yorumlar yapılmış. TR'nin 90 yıllık döneminde en büyük ağaçlandırma faaliyetleri şu hükümet döneminde yapıldı. şehir içinde 3-5 peysaj değişikliği için ağaç duyarı kasan malumatsız tipler şurda iki + puan kapayım diye saçmalıyor.

Doğrudur, AKP döneminde orman ekimi hızlandı. Ama atladığın bir şey var: Orman kaybı orman kazanımından fazla. Hemen aşağıdaki bağlantıdan tüm dünyanın orman verilerini inceleyebilirsin. İl il durumları görebilirsin. Mesela Çanakkale'de net orman varlığı artmış ama İstanbul'da azalmış. Ülke genelinde de önemli bir azalma söz konusu (yangınlar+imar+kaçak yapılaşma+kaçak kesim > devlet ekimi)
globalforestwatch.org/...
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eric13 2 yıl
Dunyanin sonu geldiginde binalar nasil gozukecek diye merak edenler icin .....
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pofpor01 2 yıl
Bu proje hayat geçerse bizim için kötü olacak sanki. Bütün orman alanlarını ortadan kaldırıp birilerine satarlar. Sonra da "Nasıl olsa aynı ormanı 3-4 apartmanlık alana yapıyoruz" derler.
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TheCaliph_ 2 yıl
Çin su anki elektrik uretiminde kullandigi fosil kaynaklari tamamen azaltmadan elektrikli araclara tesvik veremez tamamen goz boyama
Elektrikli araclarin artmasi kirliligi de arttiracak
Ha norvec gibi bir ulke olsa tamam da hem o nufusla hem o enerji kaynaklariyla bunu yapmak zor
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sniper23 2 yıl TheCaliph_
TheCaliph_

Çin su anki elektrik uretiminde kullandigi fosil kaynaklari tamamen azaltmadan elektrikli araclara tesvik veremez tamamen goz boyama



Elektrikli araclarin artmasi kirliligi de arttiracak



Ha norvec gibi bir ulke olsa tamam da hem o nufusla hem o enerji kaynaklariyla bunu yapmak zor

Yenilenebilir enerji için milyar dolarlar harcıyorlar.
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bestercan 2 yıl
Artık Tarzan düşünsün
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Barış Manço 2 yıl
Ölü yatırım derler. Bir sonraki günkü haberlerde elektrik kontağından çıkan yangında kulenin yanışını izleriz.
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fuujitsu 2 yıl
Ölü bir yatırım bence. Sadece estetik olarak güzel gözükür başka da bir işe yaramaz. Bunun yerine fabrikalarını adam etsinler.
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alemburda34 2 yıl
Keşke bizimde tek derdimiz böyle şeyler olsa
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