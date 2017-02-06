Çin'in hava kirliliğiyle mücadelede yeni silahı dikey ormanlar

Tam Boyutta Gör

Çin’de başta Pekin olmak üzere pek çok şehirde hava kirliliğinin had safhaya ulaşması sonucu ülkede sert bir yenilenebilir enerji politikası ve karbon salınımını azaltma mücadelesi başlamıştı. Benzinli ve dizel araçlara kısıtlama getiren, elektrikli araçlara ise teşvik veren Çin, inşa halinde olan kömür santrallerinin inşaatlarını da durdurduğunu duyurmuştu.

Ayrıca Bkz.

"Robotlar 2030’a kadar 250.000 adet kamu çalışanının yerini alacak"

Tüm bunlarla beraber karbondioksiti azaltmak için ülkede yeni bir düşünce hayata geçirilecek: Dikey ormanlar. İtalyan mimar Stefano Boeri Architetti’nin tasarımı olan ve Milano’da oldukça popülerleşen dikey ormanların bir benzeri de Nanjing Kuleleri adıyla Çin’in Nanjing şehrinden yapılacak. 200 Metrelik ve 100 metrelik iki kuleden oluşan bu yapılar bölgede bulunan 23 türden 2500 çalıya ve 110 ağaca ev sahipliği yapacak. Bu bitki örtüsü sayesinde kuleler, günlük 60kg oksijen üretebilmek için yeterli miktarda karbondioksiti emecek.

Kuleler sadece orman olarak kullanılmakla kalmayıp farklı şekillerde hizmet de verecek. Uzun olan kule içinde ofis, müze, doğaya uygun mimarlığın anlatılacağı bir okul ve çatı katında özel bir kulüp bulunacak. Kısa kulede ise 247 odalı Hyatt oteli, yüzme havuzları, mağazalar, restoranlar ve konferans salonları bulunacak.

Daha önce İtalya’nın Milano şehrinde ve İsviçre’nin Lozan şehrinde inşa edilen dikey ormanların 3.sü olacak Nanjing Kuleleri, Çin’de dikey ormanların başlangıç noktasını oluşturacak ve Chongqing, Shijiazhuang, Liuzhou, Guizhou şehirlerinde de benzer yapılar inşa edilecek.

https://www.cnet.com/news/pollution-fighting-vertical-forest-coming-to-china/