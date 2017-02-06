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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Robotlar 2030’a kadar 250.000 adet kamu çalışanının yerini alacak

İngiliz düşünce kuruluşu Reform’un açıkladığı rapora göre ülkede robotlar 2030’a kadar 250.000 kamu çalışanının yerini alarak yaklaşık 20 milyar euro tasarruf yapılmasını sağlayacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Robotlar 2030’a kadar 250.000 adet kamu çalışanının yerini alacak
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Yapay zeka ile gelişen robot teknolojilerinin insanları işinden edeceği düşüncesi günümüzde oldukça yaygın hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıl bunun gerçek anlamda ilk örneğini Japonya’da bir sigorta şirketinin bazı çalışanları işten çıkararak yerlerine yapay zekaya sahip bilgisayarları almasıyla görmüştük. Şimdi ise İngiliz düşünce kuruluşu Reform, İngiltere’de de yapay zekanın 250.000 kamu personelinin işini elinden alacağını iddia ediyor.
Ayrıca Bkz. "Google, uydu görüntüleme servisi Terra Bella'yı satıyor"

Reform’un raporuna göre ülkede hız kazanan yapay zeka teknolojisi, 15 yıldan kısa bir süre içinde istikrarsız çalışan kamu personellerinin yerini alarak zamandan ve kamu personellerine harcanan paradan tasarruf sağlayacak. Rapora göre yapay zekanın en fazla rol alacağı alan hükümet daireleri olacak. Bakanlıklarda ve çeşitli müdürlüklerde görev alacak olan yapay zeka 130.000 kamu çalışanının yerini alarak 2.6 milyar euroya varan tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak.

Yapay zekaya işlerini kaptıracakların sayısının oldukça fazla olduğu bir diğer bölümde sağlık sektörü olacak. Ulusal Sağlık Hizmeti’ne bağlı olarak çalışan ve hastaya bilgi verip onun durumunu sorma, damardan verilmeyen ilaçları hastaya verme gibi görevleri yürüten hemşirelerin %30’unun işinin yapay zeka tarafından yapılacağı öngörülen raporda içlerinde randevu veren sekreterlerin ve yöneticilerin olduğu 90.000 sağlık personelinin de işini kaybedeceği öngörülüyor.

Ayrıca Bkz. "Tüm içeceklerin robotlar tarafından hazırlandığı kafe: Cafe X"

Raporda robotların akciğer kanserinin teşhisinde ve basit operasyonlarda doktorlardan daha etkili olduğu vurgulanırken bu durumun 24.000 pratisyen hekimi de işinden edeceği ileri sürüldü. Böylelikle sağlık sektöründeki bu yer değiştirmeler ülkeye 17 milyar euro tasarruf sağlayacak.

İş Kayıplarına Dikkat!

Tabi bu kadar personelin kademe kademe işten çıkartılması ve 2030 yılına gelindiğinde toplam 250.000’e yakın kişinin işsiz kalması toplum ve hükümet için oldukça tehlikeli. Bunun farkında olan araştırmanın yazarlarından Alexander Hitchcock, toplumdaki bu hızlı değişimin tartışmalı olduğunun ve iş kayıplarının hassas bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi ancak bu değişimin insanlara daha iyi, güvenli, akıllı ve ekonomik kamu hizmetleri olarak geri döneceğinden de emin olduğunu belirtti.


Belki İngiltere de geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği'nin onayladığı robot yasası gibi yeni bir yasal düzenlemeyle robotların hukuki durumunu ve işsiz kalan insanlara ne yapılacağını belirleyebilir.


http://news.sky.com/story/robots-could-replace-250000-public-sector-workers-10758115 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
arel.gr 2 yıl en beğenilen
oy kullanacaklarsa sıkıntı yok !
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Firaristt 2 yıl
Matbaa gelmesin, hathatlar işsiz kalır, elektrik gelmesin, yağcılar işsiz kalır... Robotlar gelmesin köleler işsiz kalır... Üretin kardeşim, bir tarafınızı yayarak yatacağınıza üretin de gelecek kaygınız olmasın. Amelelik yapmaya mı layık görüyorsunuz kendinizi? O zaman kusura bakmayın, gelişime kurban gidersiniz. Robot için doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. İnsan unutabilir, hata yapabilir. Robot unutmaz, doğru kodlandıysa, arızası yoksa hata yapmaz. 10 kere gideceğin devlet dairesine taş çatlasa 1 defa gidersin ve işin çözülür. Teknoloji iyidir ama yönetebilene, kullanabilene.
Matbaa gelmesin, hathatlar işsiz kalır, elektrik gelmesin, yağcılar işsiz kalır... Robotlar gelmesin köleler işsiz kalır... Üretin kardeşim, bir tarafınızı yaya...
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2 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 2 yıl
Soliter oynarlarsa tam olur
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kadirirdem 2 yıl
Bize gelmesi 2045-2050 civarında
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SEO-Uzmanı 2 yıl
Karl Marx ; tr.wikipedia.org/...
~~
Das Kapital (kitap) ; Makinelerin İşsiz Bıraktığı İşçilerle İlgili Telâfi Teorisi
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BekirTemel 2 yıl
Şimdiden 200 bin vatan hainini tabloya yazsınlar o zaman ama bunların isyan etme hakları biraz var gibi.
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ardaq 2 yıl
kpss'ye de girsinler
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sniper23 2 yıl
Bizim kamudakiler bunu kesinlikle beğenmedi.
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arel.gr 2 yıl en beğenilen
oy kullanacaklarsa sıkıntı yok !
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Firaristt 2 yıl
Matbaa gelmesin, hathatlar işsiz kalır, elektrik gelmesin, yağcılar işsiz kalır... Robotlar gelmesin köleler işsiz kalır... Üretin kardeşim, bir tarafınızı yayarak yatacağınıza üretin de gelecek kaygınız olmasın. Amelelik yapmaya mı layık görüyorsunuz kendinizi? O zaman kusura bakmayın, gelişime kurban gidersiniz. Robot için doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. İnsan unutabilir, hata yapabilir. Robot unutmaz, doğru kodlandıysa, arızası yoksa hata yapmaz. 10 kere gideceğin devlet dairesine taş çatlasa 1 defa gidersin ve işin çözülür. Teknoloji iyidir ama yönetebilene, kullanabilene.
2 Yanıt Yanıtla +5
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mokinto 2 yıl Firaristt
Firaristt

Matbaa gelmesin, hathatlar işsiz kalır, elektrik gelmesin, yağcılar işsiz kalır... Robotlar gelmesin köleler işsiz kalır... Üretin kardeşim, bir tarafınızı yayarak yatacağınıza üretin de gelecek kaygınız olmasın. Amelelik yapmaya mı layık görüyorsunuz kendinizi? O zaman kusura bakmayın, gelişime kurban gidersiniz. Robot için doğru doğrudur, yanlış yanlıştır. İnsan unutabilir, hata yapabilir. Robot unutmaz, doğru kodlandıysa, arızası yoksa hata yapmaz. 10 kere gideceğin devlet dairesine taş çatlasa 1 defa gidersin ve işin çözülür. Teknoloji iyidir ama yönetebilene, kullanabilene.

Belli noktalara katılsam bile "üretin kardeşim" ifadesi de tembelliğin bir ifadesi, aynı adamlar ne yapmış demek gibi.

Ben de sana aynı felsefeden hareketle ayda 1 adet patates ile doy kardeşim desem ne kadar yapılabilir ise üretin kardeşim ve yapay zekayı alt edin demek o kadar yapılabilinir bir şey.

Yapay zeka bir defa amelenin işini yapmaz .Sistemi düzenleyen eğitimli kitleleri hedef alır. Fazla insan az gelir eşittir isyan ve savaşlar. Peki o noktada kendini galip sayabilir misin? Hayır . Bu noktada 40 bin kişilik Inka ordusunun 180 kişilik İspanyol askerleriyle alt edildiğini düşünürsek gene teknoloji karşısında şansımız yok.

Meseleye çok daha derin bakmalıyız. Belkide eğitim sistemleri bile buna göre kurgulanmalı. Ha bu arada bu da bir çeşit evrimdir veya doğal seleksiyon. Ne derseniz artık.
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k2fg9 2 yıl
Bunların işini elinden alamayacağı kimse yok. Sanırım sadece bazı sanat dalları etkilenmez. Bunun dışında doktordan mühendisleri, öğretmenden hakeme herkes işinden olacak.
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catborise 2 yıl
steinbeck in gazap üzümlerini okuyun arkadaslar; tarımda makineleşmenin nasıl bir yıkıma yol açtığını ve ardından piyasaya çıkan yeni işleri düşünün.
dönüsümler daima kaosa yol açarlar. 4. endüstri devrimi geliyor. Bundan önce de olduğu gibi bu devrime ayak uydurmak sancılı olacak. geçiş sürecinde milyonlarca insan işini kaybedecek, farklı işlere yönelecek...
bu değişimin en keyifli yanı robotlara rahmet okutan doktorların bu durumdan oldukça nasiplenecek olmaları, ne kadar ruhsuz olsa da robotlar hastaları it yerine koymazlar...
sürücü teröründe nasıl bir güzellik olacak gerisini de siz tahmin ediniz..
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Piêr Dé Sans 2 yıl catborise
Sen geride kalmışsın biraz.
medium.com/...
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