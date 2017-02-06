Robotlar 2030’a kadar 250.000 adet kamu çalışanının yerini alacak

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Yapay zeka ile gelişen robot teknolojilerinin insanları işinden edeceği düşüncesi günümüzde oldukça yaygın hale gelmiş durumda. Geçtiğimiz yıl bunun gerçek anlamda ilk örneğini Japonya’da bir sigorta şirketinin bazı çalışanları işten çıkararak yerlerine yapay zekaya sahip bilgisayarları almasıyla görmüştük. Şimdi ise İngiliz düşünce kuruluşu Reform, İngiltere’de de yapay zekanın 250.000 kamu personelinin işini elinden alacağını iddia ediyor.

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Reform’un raporuna göre ülkede hız kazanan yapay zeka teknolojisi, 15 yıldan kısa bir süre içinde istikrarsız çalışan kamu personellerinin yerini alarak zamandan ve kamu personellerine harcanan paradan tasarruf sağlayacak. Rapora göre yapay zekanın en fazla rol alacağı alan hükümet daireleri olacak. Bakanlıklarda ve çeşitli müdürlüklerde görev alacak olan yapay zeka 130.000 kamu çalışanının yerini alarak 2.6 milyar euroya varan tasarruf sağlanmasına yardımcı olacak.

Yapay zekaya işlerini kaptıracakların sayısının oldukça fazla olduğu bir diğer bölümde sağlık sektörü olacak. Ulusal Sağlık Hizmeti’ne bağlı olarak çalışan ve hastaya bilgi verip onun durumunu sorma, damardan verilmeyen ilaçları hastaya verme gibi görevleri yürüten hemşirelerin %30’unun işinin yapay zeka tarafından yapılacağı öngörülen raporda içlerinde randevu veren sekreterlerin ve yöneticilerin olduğu 90.000 sağlık personelinin de işini kaybedeceği öngörülüyor.

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Raporda robotların akciğer kanserinin teşhisinde ve basit operasyonlarda doktorlardan daha etkili olduğu vurgulanırken bu durumun 24.000 pratisyen hekimi de işinden edeceği ileri sürüldü. Böylelikle sağlık sektöründeki bu yer değiştirmeler ülkeye 17 milyar euro tasarruf sağlayacak.

İş Kayıplarına Dikkat!

Tabi bu kadar personelin kademe kademe işten çıkartılması ve 2030 yılına gelindiğinde toplam 250.000’e yakın kişinin işsiz kalması toplum ve hükümet için oldukça tehlikeli. Bunun farkında olan araştırmanın yazarlarından Alexander Hitchcock, toplumdaki bu hızlı değişimin tartışmalı olduğunun ve iş kayıplarının hassas bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi ancak bu değişimin insanlara daha iyi, güvenli, akıllı ve ekonomik kamu hizmetleri olarak geri döneceğinden de emin olduğunu belirtti.





Belki İngiltere de geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği'nin onayladığı robot yasası gibi yeni bir yasal düzenlemeyle robotların hukuki durumunu ve işsiz kalan insanlara ne yapılacağını belirleyebilir.

http://news.sky.com/story/robots-could-replace-250000-public-sector-workers-10758115