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Çin'in yerli tasarım pervaneli uçağı kısa mesafe uçuşlarda kullanılmaya başlandı

Çin'in yerli tasarım Y-12 çok amaçlı uçak serisi ilk olarak sivil hava taşımacılığında kullanılmaya başlandı. Turboprop motora sahip uçaklar kargo taşımacılığı ve kurtarma uçuşlarında da kullanılacak.
9 ay
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Çin'in yerli tasarım pervaneli uçağı kısa mesafe uçuşlarda kullanılmaya başlandı
 

Uçuş testlerinden elde edilen başarılı sonuçların ardından sertifika işlemleri tamamlanan Çin’in yerli Y-12 çok amaçlı uçağı, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaleti’nde yurtiçi kısa mesafeli sivil uçuşlarda kullanılmaya başlandı.

Geçtiğimiz cuma günü faaliyete geçen Nenjiang Mo’ergen Havalimanı’nın açılışı Y-12 uçakları tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşlarla yapıldı. Y-12’ler tarafından yapılan açılış uçuşları Nenjiang şehri ile eyaletin başkenti Harbin, Mohe ve Heihe şehirleri arasında gerçekleşti.

Acil durum kurtarma uçuşlarında da kullanılacak 

İlk olarak ülkenin sivil hava taşımacılığı sektöründe hizmet vermeye başlayan Y-12 serisi AVIC Harbin Aircraft Industry Company Ltd. tarafından üretildi. Turboprop adı verilen motorlarla çalışan Y-12 uçağının aynı zamanda kargo taşımacılığı ile yüksek veya dağlık bölgelerdeki acil durum kurtarma uçuşlarında da kullanılması planlanıyor.

Çin ve ABD’nin uçuşa elverişlilik standartlarına göre yerli olarak geliştirilen çift motorlu pervaneli Y-12 serisi uçakların ülkenin sivil havacılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.


http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/28/c_137354292.htm Yorum Yaz
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hollowman_ 9 ay en beğenilen
Bizimkiler şu uçağı yapsaydı, anında "elin oğlu ay'a gidiyor biz anca pervaneli uçak" yorumları patlardı.
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DH Misafiri 9 ay
Adamlar yapacağız deyip, yapıyorlar.
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OverClocK1ng 9 ay
Bizimkileri de KEK diye keklediler...
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fortune1905 9 ay
Sadece popülist soylemler. Fazla bir anlami yok dediklerinin. Adamlar f35 yapabilmek icin yillardir calisiyorlar o kadar birikimleri oldugu halde. Oyle pat diye yapmadilar. Bizde pat diye yapamayiz.
Demesi gereken sadece suydu. Yapilmis bir sozlesme var.oylr kafalarina gore vermiyoruz diyemezler. Bunun tahkimi var.tazminati var. Ayrica biz proje ortagiyiz.bazi parcalari burda uretiliyor.
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Fenomenon 9 ay
Yüzde kaç yerli. %10 mu %100 mü
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BekirHan 9 ay
Avic ilk kez hava aracı yapan bir firma değil ki! Adamlar zaten uzun zamandır Eurocopter gibi Avrupalı varyantların Çin benzerlerini yapıyorlar.
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DH Misafiri 9 ay
Adamlar yapacağız deyip, yapıyorlar.
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stalker(1979) 9 ay
Çinin 280 koltuk kapasiteli Comac cr929 uçak projesi var. Bu uçağa bakıp da küçümsemeyin çin i

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hollowman_ 9 ay en beğenilen
Bizimkiler şu uçağı yapsaydı, anında "elin oğlu ay'a gidiyor biz anca pervaneli uçak" yorumları patlardı.
2 Yanıt Yanıtla +12
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fortune1905 9 ay hollowman_
kusura bakma ama bu şekilde dalga konusu olmasının sebebi siyasilerdir. daha geçen gün bakanın biri çıkmış diyor ki. ''bizim hürkuşumuz var f-35i vermezlerse vermesinler... bu 2 uçağı birbiriyle karşılaştırmak cahilliğin zirvesidir.''
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Nikomer 9 ay hollowman_
Uçağın ana amacı kurtarma ve kargo gibi kısa mesafe işler ve kısa mesafe inişleri yapması için tasarlanmış. Ayrıca harbin y-12 1982 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmiş ve 85' de seri üretime geçilmiş. Öyle pervane deyip kesip attıramazsın turboprop motoru. He dersin ki "motoru Kanadalı bir firmanın" o zaman derler adamın zaten "yerli ve milli" gibi bir iddiası yok. Ayrıca Çin armut toplamamış zamanında imgproc.airliners.net/... yani adam ister pervaneli yapar ister karpuz taşımacılığı için uçak yapar kimse laf edemez sonuçta icraati var.
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Coco.Jambo 9 ay
Haber değeri on numara bir haber. Tebrikler.
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y-12 uçak, turboprop ve
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