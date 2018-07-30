Çin'in yerli tasarım pervaneli uçağı kısa mesafe uçuşlarda kullanılmaya başlandı

Uçuş testlerinden elde edilen başarılı sonuçların ardından sertifika işlemleri tamamlanan Çin’in yerli Y-12 çok amaçlı uçağı, ülkenin kuzeydoğusundaki Heilongjiang Eyaleti’nde yurtiçi kısa mesafeli sivil uçuşlarda kullanılmaya başlandı.

Geçtiğimiz cuma günü faaliyete geçen Nenjiang Mo’ergen Havalimanı’nın açılışı Y-12 uçakları tarafından gerçekleştirilen ilk uçuşlarla yapıldı. Y-12’ler tarafından yapılan açılış uçuşları Nenjiang şehri ile eyaletin başkenti Harbin, Mohe ve Heihe şehirleri arasında gerçekleşti.

Acil durum kurtarma uçuşlarında da kullanılacak

İlk olarak ülkenin sivil hava taşımacılığı sektöründe hizmet vermeye başlayan Y-12 serisi AVIC Harbin Aircraft Industry Company Ltd. tarafından üretildi. Turboprop adı verilen motorlarla çalışan Y-12 uçağının aynı zamanda kargo taşımacılığı ile yüksek veya dağlık bölgelerdeki acil durum kurtarma uçuşlarında da kullanılması planlanıyor.

Çin ve ABD’nin uçuşa elverişlilik standartlarına göre yerli olarak geliştirilen çift motorlu pervaneli Y-12 serisi uçakların ülkenin sivil havacılık sektörünün gelişmesine büyük katkı sağlayacağı düşünülüyor.

http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/28/c_137354292.htm