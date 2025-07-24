Titra Teknoloji sahneye çıktı: ALPİN-2, SEYYAH ve PARS VTOL

Fuarda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ALPİN-2’nin zorlu coğrafyalarda görev yapacak şekilde geliştirildiğini vurgulayarak, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Özel Kuvvetlerimizin zorlu coğrafyalarda lojistik ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş ve sahadaki askerimizle birlikte güncellenerek artık teslim edilecek hale gelmiştir. Hem donanımı hem de yazılımıyla özellikle otopilot yazılımının yerlileştirilmesiyle son halini almıştır” dedi.
Güncellenen ALPİN 2, yeni motoru ile 20 beygirlik güç artışı sağlarken elektronik harp ortamlarında görev yapabilen yeni algoritmalarla geliştirildi. Ayrıca yerli otopilot ile dışa bağımlılık sıfırlandı ve vinç sistemiyle daha güvenli yük taşıma imkânı sağlandı. ALPİN-2 ayrıca, FPV drone platformu MERKÜT ile tam entegrasyon sayesinde silahlı İHA olarak da görev yapabiliyor. Böylece havadan havaya ve havadan karaya karmaşık görev senaryolarında aktif kullanılabilecek bir platform haline geldi.
GPS olmayan veya sinyallerin karıştırıldığı ortamlarda görev yapabilen gelişmiş görsel navigasyon kabiliyeti, ALPİN-2'yi askeri operasyonlarda daha yetenekli hale getiriyor.
ALPİN-2, 200 kg faydalı yük kapasitesine sahip. 9 saatten fazla bir süre havada kalabilen insansız helikopter, 21 bin ft servis tabanına sahip ve 200 km kontrol yarı çapı sunuyor.
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya