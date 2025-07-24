Titra Teknoloji sahneye çıktı: ALPİN-2, SEYYAH ve PARS VTOL

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin savunma sanayisindeki yükselen aktörlerinden Titra Teknoloji, IDEF 2025’te yeni nesil üç ürünü birden tanıttı. Yeni nesil insansız helikopter ALPİN-2, SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi ve PARS VTOL İHA, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen fuarda kamuoyuyla buluştu.

ALPİN-2 güncellendi

Fuarda konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ALPİN-2’nin zorlu coğrafyalarda görev yapacak şekilde geliştirildiğini vurgulayarak, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın ve Özel Kuvvetlerimizin zorlu coğrafyalarda lojistik ihtiyacını karşılamak üzere oluşturulmuş ve sahadaki askerimizle birlikte güncellenerek artık teslim edilecek hale gelmiştir. Hem donanımı hem de yazılımıyla özellikle otopilot yazılımının yerlileştirilmesiyle son halini almıştır” dedi.

Tam Boyutta Gör ALPİN-2, yüzde 80 yerlilik oranıyla sahaya hazır hale getirildi. Türkiye’nin ilk ve tek yerli insansız helikopteri ALPİN’in yeni versiyonu, donanım ve yazılım tarafında tamamen güncellendi.

Güncellenen ALPİN 2, yeni motoru ile 20 beygirlik güç artışı sağlarken elektronik harp ortamlarında görev yapabilen yeni algoritmalarla geliştirildi. Ayrıca yerli otopilot ile dışa bağımlılık sıfırlandı ve vinç sistemiyle daha güvenli yük taşıma imkânı sağlandı. ALPİN-2 ayrıca, FPV drone platformu MERKÜT ile tam entegrasyon sayesinde silahlı İHA olarak da görev yapabiliyor. Böylece havadan havaya ve havadan karaya karmaşık görev senaryolarında aktif kullanılabilecek bir platform haline geldi.

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GPS olmayan veya sinyallerin karıştırıldığı ortamlarda görev yapabilen gelişmiş görsel navigasyon kabiliyeti, ALPİN-2'yi askeri operasyonlarda daha yetenekli hale getiriyor.

ALPİN-2, 200 kg faydalı yük kapasitesine sahip. 9 saatten fazla bir süre havada kalabilen insansız helikopter, 21 bin ft servis tabanına sahip ve 200 km kontrol yarı çapı sunuyor.

Elektronik harpte SEYYAH

Tam Boyutta Gör SEYYAH Görsel Seyrüsefer Sistemi, GPS sinyallerinin kesildiği veya karıştırıldığı ortamlarda görev yapan hava araçları için yüksek doğruluklu konumlama sağlıyor. Yapay zeka destekli harita eşleme sistemiyle çalışan SEYYAH, bulut altı İHA’lar için geliştirildi ancak modüler yapısıyla daha büyük platformlara da entegre edilebiliyor.

PARS VTOL İHA

Tam Boyutta Gör Dikey iniş-kalkış yeteneğine sahip PARS VTOL, sahadaki hareket kabiliyetini artırmak üzere geliştirilen yeni nesil bir insansız hava aracı olarak öne çıkıyor. Dört saate kadar havada kalabilen platform, 60 kilometrelik iletişim menzili ve 4.500 metre servis tavanıyla uzun süreli görevlerde yüksek performans sunuyor. Gerçek zamanlı video aktarımı, gelişmiş EO/IR kamera sistemleri ve lazer hedefleme kabiliyeti gibi yeteneklerle donatılan PARS VTOL, modüler yapısı sayesinde farklı operasyonel ihtiyaçlara kolayca uyum sağlayabiliyor. Sessiz çalışması, artırılmış çevikliği ve otonom operasyon kapasitesiyle özellikle karmaşık görev senaryolarında etkin bir çözüm olarak dikkat çekiyor.

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Titra Teknoloji sahneye çıktı: ALPİN-2, SEYYAH ve PARS VTOL

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