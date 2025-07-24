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    TUSAŞ’tan Endonezya’ya 48 adet KAAN satışı için stratejik ortaklık

    Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Endonezya ile 48 adet KAAN savaş uçağını kapsayan tarihi anlaşmayı derinleştiriyor. Yeni çerçeve anlaşma üretim, mühendislik ve teknoloji transferini kapsıyor.

    TUSAŞ’tan Endonezya’ya KAAN satışı için stratejik ortaklık Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ, Endonezya ile imzaladığı KAAN tedarik sözleşmesini ileri bir aşamaya taşıyarak iki ülke arasında havacılık sanayiine dayalı stratejik ortaklık sürecini başlattı. 24 Temmuz 2025 tarihinde duyurulan yeni çerçeve anlaşma, KAAN savaş uçağının ortak üretimi, mühendislik desteği ve teknoloji paylaşımını kapsıyor.

    PT RAD ve PTDI ile imzalar atıldı

    TUSAŞ’tan Endonezya’ya KAAN satışı için stratejik ortaklık Tam Boyutta Gör
    Bu kapsamda Endonezya’nın önde gelen savunma şirketleri PT Republik Aero Dirgantara (PT RAD) ve PT Dirgantara Indonesia (PTDI) ile çok boyutlu bir iş birliği yürütülecek.

    Yeni anlaşmaya göre PT RAD, KAAN uçaklarının Endonezya'da üretilebilmesi için gerekli altyapının hazırlanmasından, fabrika kurulumu ve yerel tesislerin işletilmesine kadar birçok alanda sorumluluk üstlenecek. Ayrıca bu kurum, ROKETSAN ile ortak bir şirket kurarak KAAN’a özel geliştirilecek mühimmatların üretiminde aktif rol oynayacak.

    Endonezya’nın köklü havacılık şirketlerinden PTDI, KAAN projesine mühendislik desteği verecek. Yapısal tasarım, kompozit parça üretimi, aviyonik sistemler ve detay imalat gibi teknik alanlarda TUSAŞ ile koordineli çalışmalar yürütecek. PTDI ayrıca Türkiye tarafından belirlenecek programlara doğrudan katılım sağlayacak.

    48 KAAN teslim edilecek, teknoloji de paylaşılacak

    Hatırlanacağı üzere 11 Haziran 2025 tarihinde Jakarta’da düzenlenen INDO Defence 2025 fuarında 48 adet KAAN savaş uçağının satışı için taraflar arasında anlaşmaya varılmıştı. İmzalanan sözleşmeye göre teslimatlar 120 ay içinde tamamlanacak. 48 adet KAAN uçağının teslimatları ise halihazırda geliştirilme aşamasında olan yerli motor ile gerçekleştirilecek. TUSAŞ, o dönem yaptığı açıklamada “Bu anlaşma, sadece Millî Muharip Uçak KAAN’ın teslimatını değil; Endonezya’ya havacılık alanında teknoloji transferini de kapsayacak” demişti.

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    MDK 12 saat önce

    30km ile viraj dönsede görsek

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    vixx 1 gün önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 1 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 1 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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