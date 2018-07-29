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Çin'in insansız helikopteri test uçuşunu tamamladı

Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirilen Çin'in ilk büyük insansız helikopteri Xiangying-200 test uçuşlarını tamamladı. Helikopter sahil güvenlik ve acil kurtarma gibi alanlarda kullanılacak.
10 ay
2b
1
5
havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Çin'in insansız helikopteri test uçuşunu tamamladı
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Son yıllarda insansız hava araçları geliştirmeye odaklanan Çin, yapısı itibariyle drone ve diğer İHA'lardan ayrılan ilk büyük insansız helikopteri Xiangying-200'ü test etti. Çin Bilimler Akademisi çatısı altında çalışan Shenyang Otomasyon Enstitüsü tarafından geliştirilen Xiangying-200; otonom uçuş, güverteden kalkış ve güverteye iniş gibi görevlerden oluşan test sürecini başarıyla tamamladı.


200 kilogram taşıma kapasitesi  

8.7 metre uzunluğunda ve 2.5 metre yüksekliğinde olan Xiangying-200, 200 kilogramlık yük taşıma kapasitesine sahip. Kontrol sistemi, güç sistemi ve iletim sistemi gibi kilit unsurların da Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirildiği helikopter başarılı testlerin ardından şimdi görev yapmak için yetkili kurumların onayını bekliyor.


Elektrikli motora sahip olup olmadığı konusunda açıklama yapılmayan helikopterin öncelikli faaliyet alanları sahil güvenlik, modern tarım ve acil kurtarma operasyonları olacak. Helikopterin ilk görevine ne zaman başlayacağı ise şu an için belirsiz.

 

http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/27/c_137352466.htm Yorum Yaz
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RichesMen 10 ay en beğenilen
eskiden hep amerikalılar diye okurduk yeni bir şeyler yapılınca, şimdi çinliler japonlar ruslar türkler vs diye devam ediyor ... dünyada bazılarının yeri değişiyor ve bundan fazlasıyla rahatsızlar.
eskiden hep amerikalılar diye okurduk yeni bir şeyler yapılınca, şimdi çinliler japonlar ruslar türkler vs diye devam ediyor ... dünyada bazılarının yeri değişi...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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Nostromo- 10 ay
Ulan insanlısına bile millet binmeye korkuyor. Habire bir yerlerde helikopter kazası haberleri varken insansızına kim biner ?
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gbzlim 10 ay
Kim bilir hangi yandas cinlilere para yedirdiler. Yine birileri zengin oldu. Helikopteri boyayan ustanin telefonu iphone oldugu söylenenler arasında.
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RichesMen 10 ay en beğenilen
eskiden hep amerikalılar diye okurduk yeni bir şeyler yapılınca, şimdi çinliler japonlar ruslar türkler vs diye devam ediyor ... dünyada bazılarının yeri değişiyor ve bundan fazlasıyla rahatsızlar.
1 Yanıt Yanıtla +5
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RichardB 9 ay RichesMen
Cin amerikanin yerini alinca gorursunuz neler yapiyor
Amerikayi mumla ararsiniz o zaman
bizim milletteki bu cin Rus sevdasi cok garip, la Amerika hepsinden cok cok daha iyi sadece kartlari oynamayi bilmiyoruz hep hatali ata oynuyoruz
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smart1978 10 ay
Yerlisi nerede?
Iktidar ailesine ait sermaye grubu bi ise el atabilir mi acaba ? Ihaleleri de saglam olur...
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