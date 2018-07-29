Çin'in insansız helikopteri test uçuşunu tamamladı

Tam Boyutta Gör

Son yıllarda insansız hava araçları geliştirmeye odaklanan Çin, yapısı itibariyle drone ve diğer İHA'lardan ayrılan ilk büyük insansız helikopteri Xiangying-200'ü test etti. Çin Bilimler Akademisi çatısı altında çalışan Shenyang Otomasyon Enstitüsü tarafından geliştirilen Xiangying-200; otonom uçuş, güverteden kalkış ve güverteye iniş gibi görevlerden oluşan test sürecini başarıyla tamamladı.





200 kilogram taşıma kapasitesi

8.7 metre uzunluğunda ve 2.5 metre yüksekliğinde olan Xiangying-200, 200 kilogramlık yük taşıma kapasitesine sahip. Kontrol sistemi, güç sistemi ve iletim sistemi gibi kilit unsurların da Çin Bilimler Akademisi tarafından geliştirildiği helikopter başarılı testlerin ardından şimdi görev yapmak için yetkili kurumların onayını bekliyor.





Elektrikli motora sahip olup olmadığı konusunda açıklama yapılmayan helikopterin öncelikli faaliyet alanları sahil güvenlik, modern tarım ve acil kurtarma operasyonları olacak. Helikopterin ilk görevine ne zaman başlayacağı ise şu an için belirsiz.

http://www.xinhuanet.com/english/2018-07/27/c_137352466.htm