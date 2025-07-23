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    TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET’in motorları için anlaşma imzaladı

    TUSAŞ ve GE Aerospace arasında stratejik bir anlaşma imzalandı. IDEF 2025’te imzalanan mutabakat zaptı, Türkiye’nin jet eğitim uçağı HÜRJET’in küresel hedeflerine ivme kazandıracak.

    TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET’in motorları için anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle düzenlenen IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı kapsamında çok sayıda anlaşmaya imza atıldı. Aralarında öne çıkan kritik bir anlaşma ise TUSAŞ ve ABD merkezli GE Aerospace arasında gerçekleştirildi. İki şirket arasında imzalanan mutabakat zaptı ile HÜRJET’in F404 turbofan motoru ele alındı.

    F404 motorları için anlaşma

    TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET’in motorları için anlaşma imzaladı Tam Boyutta Gör
    Taraflar, F404 turbofan motorlarının tedariki, entegrasyonu, bakım-onarımı ve gelecekteki potansiyel projeler konusunda iyi niyet anlaşması imzaladı. TUSAŞ tarafından geliştirilen HÜRJET’in kalbinde yer alan F404 motorları, bu anlaşmayla birlikte daha kapsamlı bir destek yapısına kavuşacak. GE Aerospace, yeni prototiplerin uçuş testlerine destek verecek ve HÜRJET’in teknik altyapısını uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek için TUSAŞ ile yakın iş birliği içinde çalışacak.

    Anlaşma, aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki ihracat hedeflerine de katkı sağlayacak. TUSAŞ, HÜRJET’i sadece yerli ihtiyaçlara değil, küresel pazara yönelik rekabetçi bir platform olarak konumlandırmayı hedefliyor.

    Türkiye, HÜRJET programı kapsamında en az 100 adet F404 motorunun tedarikini planlıyordu. Öte yandan TUSAŞ, HÜRJET için iç pazar artı ihracat için toplamda 300 adetten daha fazla üretim gerçekleştirmek istiyor. HÜRJET’in 2026 veya 2027 yılında envantere girmesi bekleniyor. 2028 yılında ise İspanya’ya ilk teslimatların başlaması hedefleniyor.

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 1 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 4 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 9 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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