TUSAŞ ve GE Aerospace, HÜRJET’in motorları için anlaşma imzaladı

Anlaşma, aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki ihracat hedeflerine de katkı sağlayacak. TUSAŞ, HÜRJET’i sadece yerli ihtiyaçlara değil, küresel pazara yönelik rekabetçi bir platform olarak konumlandırmayı hedefliyor.
Türkiye, HÜRJET programı kapsamında en az 100 adet F404 motorunun tedarikini planlıyordu. Öte yandan TUSAŞ, HÜRJET için iç pazar artı ihracat için toplamda 300 adetten daha fazla üretim gerçekleştirmek istiyor. HÜRJET’in 2026 veya 2027 yılında envantere girmesi bekleniyor. 2028 yılında ise İspanya’ya ilk teslimatların başlaması hedefleniyor.
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya