Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter Typhoon için tarihi imza

Eurofighter Typhoon için imza atıldı
Tarafların imza attığı belgeyle birlikte Türkiye’nin Typhoon topluluğuna resmen katılımı yönünde güçlü bir irade ortaya kondu. Resmi açıklamada, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın uzun yıllardır süregelen savunma ilişkilerinin NATO çerçevesindeki iş birlikleriyle daha da pekiştiği vurgulandı. Taraflar ayrıca, bu stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönünde kararlılıklarını yineledi.
İmzalanan Mutabakat Zaptı, taraflar arasında tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Her iki ülkenin savunma bakanları da bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanması yönünde ortak hedef taşıdıklarını ifade etti.
Almanya da onay vermişti
Kısa bir süre önce Alman basınında çıkan haberde Almanya’nın Türkiye’ye Eurofighter savaş uçağı ihracatına onay verdiği bildirilmişti. Türkiye, 40 adet Eurofighter savaş uçağı satın almak istiyor. Mevcut güncel bilgilere göre uçaklar İngiltere merkezli BAE Systems tarafından üretilecek.
Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ortak geliştirdiği bir savaş uçağı konumunda. Türkiye, talep ettiği 40 uçağın siparişini vermesi halinde bunun maliyeti yaklaşık 4,75 milyar euro olacak. Ancak bu resmi bir rakam değil. Fiyat, sipariş kapsamına, uçakların varyantlarına ve alınacak mühimmatlara göre değişebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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