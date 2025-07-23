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    Türkiye ile İngiltere arasında Eurofighter Typhoon için tarihi imza

    Türkiye ile Birleşik Krallık, Eurofighter Typhoon savaş uçağı alımı için mutabakat zaptı imzaladı. İmzalarMilli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey tarafında atıldı.

    Türkiye ile İngiltere, Eurofighter Typhoon için imzaları attı Tam Boyutta Gör
    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve İngiltere Savunma Bakanı John Healey, Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı kullanıcısı olarak kabulüne yönelik tam kapsamlı bir anlaşma için kritik bir adım attı. Taraflar, İstanbul’da düzenlenen IDEF 2025 Fuarı kapsamında bir Mutabakat Zaptı imzaladı.

    Eurofighter Typhoon için imza atıldı

    Tarafların imza attığı belgeyle birlikte Türkiye’nin Typhoon topluluğuna resmen katılımı yönünde güçlü bir irade ortaya kondu. Resmi açıklamada, Türkiye ve Birleşik Krallık’ın uzun yıllardır süregelen savunma ilişkilerinin NATO çerçevesindeki iş birlikleriyle daha da pekiştiği vurgulandı. Taraflar ayrıca, bu stratejik ortaklığın güçlendirilmesi yönünde kararlılıklarını yineledi.

    Türkiye ile İngiltere, Eurofighter Typhoon için imzaları attı Tam Boyutta Gör
    Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın önde gelen çok rollü muharip uçaklarından biri olarak biliniyor. Türkiye’nin bu platforma dâhil olması, hava kuvvetlerinin caydırıcılık kapasitesini artıracak ve savunma sanayisinde uluslararası iş birliğini derinleştirecek. Bakanlar, bu gelişmenin aynı zamanda iki ülkenin savunma sanayi kabiliyetlerinin karşılıklı alımı yoluyla desteklenmesini sağlayacak yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

    İmzalanan Mutabakat Zaptı, taraflar arasında tam kapsamlı bir anlaşmaya yönelik önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor. Her iki ülkenin savunma bakanları da bu adımı memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve gerekli düzenlemelerin en kısa sürede tamamlanması yönünde ortak hedef taşıdıklarını ifade etti.

    Almanya da onay vermişti

    Kısa bir süre önce Alman basınında çıkan haberde Almanya’nın Türkiye’ye Eurofighter savaş uçağı ihracatına onay verdiği bildirilmişti. Türkiye, 40 adet Eurofighter savaş uçağı satın almak istiyor. Mevcut güncel bilgilere göre uçaklar İngiltere merkezli BAE Systems tarafından üretilecek.

    Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ortak geliştirdiği bir savaş uçağı konumunda. Türkiye, talep ettiği 40 uçağın siparişini vermesi halinde bunun maliyeti yaklaşık 4,75 milyar euro olacak. Ancak bu resmi bir rakam değil. Fiyat, sipariş kapsamına, uçakların varyantlarına ve alınacak mühimmatlara göre değişebilir.

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