Hem jet hem de roket: Efsanevi SABRE motoru yeniden hayat buluyor

40 yıllık hayal gerçekleşiyor
1982 yılında British Aerospace ve Rolls-Royce, HOTOL projesiyle, uçak gibi kalkıp yörüngeye çıkabilen bir uzay aracı hayal etmişti. Ancak proje, 1987’de "fazla iddialı" bulunarak İngiliz hükümeti tarafından rafa kaldırılmıştı. Bunun üzerine mühendisler Alan Bond, John Scott-Scott ve Richard Varvill, pes etmek yerine Reaction Engines adlı şirketi kurdu. Bu şirket, HOTOL’un temel teknolojisini yeni bir motorda yaşatmaya başladı: SABRE.
SABRE, yıllar boyunca hem İngiliz hem Amerikan hükümetlerinden destek aldı, BAE Systems gibi dev yatırımcıların ilgisini çekti. Ancak 2024’te yaşanan finansal sıkıntılar, şirketin dağılmasına yol açtı. Şimdi ise SABRE teknolojisi, Frazer-Nash liderliğinde kurulan yeni bir konsorsiyum tarafından Invictus projesi kapsamında canlandırılıyor.
Hem uçak hem roket
Yeni hedef, 2031 yılına kadar Mach 5 hızını aşabilen, atmosferin sınırında görev yapabilecek, yeniden kullanılabilir bir uzay uçağı üretmek. Üstelik bu sistem, sadece yeryüzüne değil, uzun vadede yörüngeye ulaşmayı da amaçlıyor.
Tüm bunlar için ise benzersiz bir soğutma sistemi kullanılacak. Zaten SABRE’yi benzersiz kılan özelliklerden biri de sahip olduğu ön soğutma sistemi. Hipersonik hızlarda uçarken motora giren hava 1.000 °C’yi aşabiliyor – bu da normal malzemeleri eritecek kadar sıcak. İşte bu noktada, sıvı hidrojenle soğutulan özel bir ısı değiştirici devreye giriyor. İç içe geçmiş binlerce ince borudan geçen sıvı helyum, gelen havayı 1/20 saniyeden kısa sürede oda sıcaklığına indiriyor. Böylece motor, havayı güvenli şekilde yakıtla karıştırıp ateşleyebiliyor.
Her ne kadar Invictus projesinde hedef Mach 5 seviyesi olsa da SABRE motorunun potansiyeli çok daha fazla. Bu motor Mach 25’i aşabilir – yani alçak dünya yörüngesine çıkacak kadar hızlı.
Avrupa arkasında
Bu arada Invictus, Avrupa’nın tek uzay uçağı projesi değil. Geçtiğimiz ay, Fransa hükümeti ve Dassault Aviation, VORTEX adını taşıyan bir başka uzay uçağını duyurdu. Öte yandan dünya genelinde de uzay uçağı konseptine dönüş yaşanıyor. NASA’nın 2011’de emekliye ayırdığı Space Shuttle’dan sonra, ABD ordusunun X-37B adlı insansız uzay aracı aktif olarak kullanılıyor. Çin’in Shenlong adlı benzer bir aracı, Virgin Galactic’in ise turizm ve araştırma için kullandığı yörünge altı uzaya uçağı bulunuyor. Ayrıca Sierra Nevada, Dawn Aerospace ve Radian Aerospace gibi özel şirketler de bu alanda çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynakça https://newatlas.com/space/reaction-engines-hypersonic-tech-invictus-program/ https://www.space.com/space-exploration/launches-spacecraft/europe-working-to-launch-invictus-hypersonic-space-plane-by-2031-video Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: