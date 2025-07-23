Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter onayı: 40 savaş uçağı için yeşil ışık

Almanya’dan onay geldi, engel kalmadı
Bu adım, Almanya’daki Friedrich Merz liderliğindeki yeni koalisyon hükümetinin ilk büyük dış politika hamlelerinden biri oldu. İngiltere ise Eurofighter ihracatı konusunda koordineli hareket etme niyetini kamuoyuna zaten açıklamıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün, satın alma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini, Almanya ve İngiltere'nin konuyu olumlu karşıladığını dile getirmişti.
Spiegel'e göre Almanya’nın kararı öncesinde, hem İngiltere hem de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis bilgilendirildi. Türkiye ise süreç boyunca uçakları NATO içi dayanışma kapsamında kullanacağını, başka bir NATO üyesine karşı kullanmayacağını yazılı olarak taahhüt etti.
Bununla birlikte Türkiye ve İngiltere, 40 adetlik Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda henüz tüm detayları kararlaştırmış değil. Mühimmat ve uçakların varyantı gibi konularda kesin kararlar henüz alınmadı. Ancak aktarılanlara göre Türkiye talep ettiği 40 uçağın siparişini vermesi halinde, bunun maliyeti yaklaşık 4,75 milyar euro olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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