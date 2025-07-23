Almanya’dan Türkiye’ye Eurofighter onayı: 40 savaş uçağı için yeşil ışık

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Tam Boyutta Gör Almanya, Türkiye’ye 40 adet Eurofighter savaş uçağı ihracatına onay verdi. Spiegel'in edindiği bilgilere göre, Ankara'nın 2023 yılı Mart ayında yaptığı ön talep, Almanya’daki yeni hükümetin kurduğu Federal Güvenlik Konseyi tarafından nihayet onaylandı. Uçaklar, İngiltere merkezli BAE Systems tarafından üretilecek ve Almanya’dan yapılacak parça tedarikiyle tamamlanacak.

Almanya’dan onay geldi, engel kalmadı

Bu adım, Almanya’daki Friedrich Merz liderliğindeki yeni koalisyon hükümetinin ilk büyük dış politika hamlelerinden biri oldu. İngiltere ise Eurofighter ihracatı konusunda koordineli hareket etme niyetini kamuoyuna zaten açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün, satın alma görüşmelerinde ilerleme kaydedildiğini, Almanya ve İngiltere'nin konuyu olumlu karşıladığını dile getirmişti.

Tam Boyutta Gör Eurofighter Typhoon, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya’nın ortak geliştirdiği bir savaş uçağı. Konsorsiyuma üye ülkelerden biri olan Almanya'nın ihracat izni olmadan bu uçakların üçüncü ülkelere satışı mümkün olmuyor. Bu nedenle Türkiye'nin talebi, Berlin’in iznine bağlıydı zira diğer ülkelerden onay alınmıştı.

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Spiegel'e göre Almanya’nın kararı öncesinde, hem İngiltere hem de Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis bilgilendirildi. Türkiye ise süreç boyunca uçakları NATO içi dayanışma kapsamında kullanacağını, başka bir NATO üyesine karşı kullanmayacağını yazılı olarak taahhüt etti.

Bununla birlikte Türkiye ve İngiltere, 40 adetlik Eurofighter Typhoon savaş uçağı konusunda henüz tüm detayları kararlaştırmış değil. Mühimmat ve uçakların varyantı gibi konularda kesin kararlar henüz alınmadı. Ancak aktarılanlara göre Türkiye talep ettiği 40 uçağın siparişini vermesi halinde, bunun maliyeti yaklaşık 4,75 milyar euro olacak.

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