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    Anlık Bildirim

    Google'dan Türkiye'deki kumar uygulamalarına yeşil ışık!

    Google, kumar uygulamarına izin verilen ülkeler arasında Türkiye'yi de ekledi. Böylece Türk kullanıcılar, Google Play Store'dan gerçek parayla oynanan kumar uygulamalarına erişebilecek.
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    Kumar uygulamaları Türkiye'ye geri dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Google; geliştiriciler için paylaştığı bir bilgi notunda, kumar uygulamarına izin verilen ülkeler arasına Türkiye'nin de dahil edildiğini duyurdu. Böylece lisanslı kumar uygulamalarının Google Play Store'a yüklenmesinin önü açılmış oldu.

    Lisanslı kumar ve bahis uygulamaları Google Play Store'a geliyor

    Google tarafından paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler yer alıyor:

    Kumar uygulamaları Türkiye'ye geri dönüyor! Tam Boyutta Gör
    Söz konusu bilgi notunda yalnızca lisanslı uygulamaların Play Store'da yer alacağına dikkat çekiliyor. Yani muhtemelen yasal izni bulunmayan uygulamalar mağazada yer almayacak. Öyle ki ülkemizde bahis oynatma işi devlet tekeli altında işlemektedir. Özel kişiler tarafından işletilen bahis yerleri veya web siteleri ancak devlet tarafından özel olarak yetkilendirilmeleri halinde yasal kabul edilmektedir. Bu kapsam dışında kalan internet sitelerinden bahis oynanması yasadışı bahis olarak kabul ediliyor. 
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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 2 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 5 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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