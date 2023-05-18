Google'dan Türkiye'deki kumar uygulamalarına yeşil ışık!

Lisanslı kumar ve bahis uygulamaları Google Play Store'a geliyor
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Google tarafından paylaşılan bilgi notunda şu ifadeler yer alıyor:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.