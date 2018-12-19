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Casper’dan yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü

Uygun fiyata oyuncu monitörü arayanlar için Casper kendi alternatifini hazırladı. Casper 27 inç QUAD HD oyuncu monitörü AMD FreeSync gibi önemli özelliklerle geliyor.
5 ay
8,2b
1
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Casper’dan yüksek yenileme hızına sahip oyuncu monitörü

Oyuncu monitörü pazarında üreticilerin rekabeti giderek yoğunlaşıyor. Daha fazla üreticinin pay almak istemesi nedeniyle ürün gamı da zenginleşmiş durumda. Yerli üretici Casper da büyümeden pay almak istiyor.

Casper 27 inç QUAD HD oyuncu monitörü özellikleri ve fiyatı

Casper 27 inç QUAD HD oyuncu monitörü bu alanda rekabete katıldı. 27 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük sunan monitör modeli 144Hz tazeleme hızına ve 1ms tepki süresine sahip. Böylece oyuncular kadar profesyonellerin de ilgisini çekecek.

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Gövdede metal alaşım kullanan Casper böylece dayanıklılığı artırmış. Ayrıca ince ekran çerçeveleri sayesinde aynı boyuttaki rakiplerinden daha kompakt bir yapı sunuyor. Kalınlık sadece 8mm. Şık standı ise genel görünümü tamamlıyor.

AMD FreeSync teknolojisi ile yırtılmaların da önüne geçen monitör ayrıca iki adet 3W hoparlörü ile ses kalitesini yukarıya taşıyor. Arka kısımda 2 adet HDMI, 1 adet DP ve 1 adet DVI portu mevcut. Monitör modeli resmî sitesinde 1369TL fiyat etiketine sahip.

 

http://casper.com.tr/casper-27-quad-hd-monitor Yorum Yaz
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