Çinli VPN satıcısına 9 ay hapis cezası

İnternet kullanıcılarının özgürce internete girmesine engel olan, oldukça geniş kapsamlı bir sansür programının uygulandığı Çin'de bu yılın başından itibaren VPN ve benzeri programları yasaklama hareketi başlatılmış ve VPN kullanan kişilerin cezalandırılacağı duyurulmuştu. Bu kararın sıkı bir şekilde uygulandığı geçtiğimiz günlerde Çin'in en büyük sosyal medya platformlarından olan Weibo'da paylaşılan mahkeme dosyalarıyla ortaya çıktı. Paylaşılan belgelere göre 26 yaşındaki bir Çin vatandaşı VPN programları satmaktan tutuklanmış ve 9 ay hapis cezasına çarptırılmış.

Ceza Medyaya Yansımadı

Guanddong bölgesindeki bir mahkemede görülen davada Deng Jiewei isimli Çin vatandaşı kendi web sitesi üzerinden, ''insanların sansür duvarını aşmalarına yardım eden programlar'' sattığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme dosyaları yeni paylaşılmış olsa da hem Jiewei'nin faaliyetleri hem de mahkemenin kararının tarihi ise dikkat çekti. 2015 yılında ortağıyla birlikte VPN programları satan Jiewei, geçtiğimiz yıl eylül ayında insanlara, ''Çin topraklarındaki IP adresleriyle erişilemeyen yabancı siteleri ziyaret edebilecekleri'' programlar satarak 14.000 yuan kazandığı için tutuklandı. Jiewei hakkındaki hüküm ise bu yılın mart ayında verildi ancak medyaya yansımadı.

Dava dosyalarının paylaşılmasının ardından binlerce Çinli, Weibo'da hem mahkemenin kararına hem de VPN konusundaki bu sert yaptırımlara olan öfkesini dile getirdi. VPN konusunda son derece kararlı olan Çin hükümeti ise bu yılın başında internet servis sağlayıcılarına bir emir göndermiş ve sonrasında bazı VPN tedarikçilerini kapatmıştı. Hükümet son olarak Apple'a baskı uygulamış ve App Store'daki bütün VPN uygulamaları kaldırılmıştı.