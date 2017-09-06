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Çinli VPN satıcısına 9 ay hapis cezası

VPN kullanımını yasaklayan Çin hükümeti, bu kararında ne kadar ciddi olduğunu gösterdi. Ülkede, VPN programları satan bir vatandaşa 9 ay hapis cezası verildi.
1 yıl
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Diğer
Furkan Babur
Yazar
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İnternet kullanıcılarının özgürce internete girmesine engel olan, oldukça geniş kapsamlı bir sansür programının uygulandığı Çin'de bu yılın başından itibaren VPN ve benzeri programları yasaklama hareketi başlatılmış ve VPN kullanan kişilerin cezalandırılacağı duyurulmuştu. Bu kararın sıkı bir şekilde uygulandığı geçtiğimiz günlerde Çin'in en büyük sosyal medya platformlarından olan Weibo'da paylaşılan mahkeme dosyalarıyla ortaya çıktı. Paylaşılan belgelere göre 26 yaşındaki bir Çin vatandaşı VPN programları satmaktan tutuklanmış ve 9 ay hapis cezasına çarptırılmış.

Ceza Medyaya Yansımadı 

Guanddong bölgesindeki bir mahkemede görülen davada Deng Jiewei isimli Çin vatandaşı kendi web sitesi üzerinden, ''insanların sansür duvarını aşmalarına yardım eden programlar'' sattığı gerekçesiyle 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme dosyaları yeni paylaşılmış olsa da hem Jiewei'nin faaliyetleri hem de mahkemenin kararının tarihi ise dikkat çekti. 2015 yılında ortağıyla birlikte VPN programları satan Jiewei, geçtiğimiz yıl eylül ayında insanlara, ''Çin topraklarındaki IP adresleriyle erişilemeyen yabancı siteleri ziyaret edebilecekleri'' programlar satarak 14.000 yuan kazandığı için tutuklandı. Jiewei hakkındaki hüküm ise bu yılın mart ayında verildi ancak medyaya yansımadı.
Dava dosyalarının paylaşılmasının ardından binlerce Çinli, Weibo'da hem mahkemenin kararına hem de VPN konusundaki bu sert yaptırımlara olan öfkesini dile getirdi. VPN konusunda son derece kararlı olan Çin hükümeti ise bu yılın başında internet servis sağlayıcılarına bir emir göndermiş ve sonrasında bazı VPN tedarikçilerini kapatmıştı. Hükümet son olarak Apple'a baskı uygulamış ve App Store'daki bütün VPN uygulamaları kaldırılmıştı.

http://www.bbc.com/news/technology-41160383 Yorum Yaz
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volkie 1 yıl
çin'e bakıp şükür demek isterdim ama malesef, çine yetişmek için yarişan bir siyasi iktidar tarafindan yönetiliyoruz, umarım 2019 bir milad olur ve bu kabus biter
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sniper23 1 yıl
Yeni Çin'de sıradan bir gün
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kaazto28 1 yıl
Opera da bir vpn var...
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Six Feet Under. 1 yıl
Türkiyede'de aynısı olması gerekiyor. VPN kullanımı yasaklanması lazım.
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canobeg 1 yıl Six Feet Under.
Six Feet Under.
Türkiyede'de aynısı olması gerekiyor. VPN kullanımı yasaklanması lazım.


haklısınız hocam millet zorno izlemek için alıyo vpn yi
sonra bide devlet sırlarımızı açığa çıkaran videoları izliyorlar
e boşuna mı yasaklanıyor o siteler
töbe töbe fetö ye hizmet ediyorlar hocam bu vpn lobisi
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hacı.basat 1 yıl Six Feet Under.
Six Feet Under.
Türkiyede'de aynısı olması gerekiyor. VPN kullanımı yasaklanması lazım.

Bence VPN kullanımı değil, satışının yasaklanması lazım, kullanmak ve satış çok farklı, vpn'i aldığın firma bunu kullanan bilgisayarda tam yetkili konuma geliyor, bu işi freeware yapan firmalara zaten Çin bile ceza kesemiyor.
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Jon SNOW 37 1 yıl
saçmalığa bak
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