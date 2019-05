YouTube MP3 platformu için kapatılma kararı

İnternetin en büyük YouTube müzik dönüştürücüsü olarak kabul edilen ancak yasal olmayan yollarla bu işi yapan YouTube-MP3.org sitesine geçen yıl önemli tazminat davaları açılmıştı. Mahkeme sürecinde artık sona gelindi.

Mahkeme bitiyor

Aylık 60 milyon kullanıcısı olan ve internette yasal olmayan müzik dönüştürme işlemlerinin yüzde 40’ına sahip olan YouTube MP3 platformuna geçen yıl sonbahar aylarında Sony Music, Universal Music Group, Capitol Record, Warner Bros. gibi isimlerin yer aldığı şirketler topluluğu tarafından dava açılmıştı.

Davada "Missy Elliott - Get Ur Freak On", "James Blunt - You’re Beautiful", "Sugar Ray - When It’s Over" gibi 304 adet parçanın illegal olarak dağıtıldığı iddia ediliyor ve her bir hak ihlali için 150 bin dolar tazminat talep ediliyordu.

Gelen bilgilere göre mahkeme henüz açıklanmayan miktarda tazminata hükmetti ve alan adının şirketler topluluğuna devredilmesi kararını verdi. Eğer 24 saat içerisinde site sahibi bu kararı uygulamazsa bu kez alan adı sahibinin bu işlemi yapması için 30 gün süresi olacak.

YouTube MP3 platformu teknik olarak halen erişime açık ancak herhangi bir videoyu müziğe çevirmek istediğiniz zaman hata mesajları alıyorsunuz. Bu davanın diğer illegal müzik dönüştürücü platformları nasıl etkileyeceği merak konusu.