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YouTube MP3 platformu için kapatılma kararı

YouTube videolarını MP3 formatına dönüştürmek için akla ilk gelen platform olan YouTube MP3, geçen yıldan bu yana devam eden tazminat davası sonucunda kapatılıyor.
1 yıl
22,4b
1
36
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternetin en büyük YouTube müzik dönüştürücüsü olarak kabul edilen ancak yasal olmayan yollarla bu işi yapan YouTube-MP3.org sitesine geçen yıl önemli tazminat davaları açılmıştı. Mahkeme sürecinde artık sona gelindi.

Mahkeme bitiyor

Aylık 60 milyon kullanıcısı olan ve internette yasal olmayan müzik dönüştürme işlemlerinin yüzde 40’ına sahip olan YouTube MP3 platformuna geçen yıl sonbahar aylarında Sony Music, Universal Music Group, Capitol Record, Warner Bros. gibi isimlerin yer aldığı şirketler topluluğu tarafından dava açılmıştı.

Davada "Missy Elliott - Get Ur Freak On", "James Blunt - You’re Beautiful", "Sugar Ray - When It’s Over" gibi 304 adet parçanın illegal olarak dağıtıldığı iddia ediliyor ve her bir hak ihlali için 150 bin dolar tazminat talep ediliyordu.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy J7 Plus resmileşti"

Gelen bilgilere göre mahkeme henüz açıklanmayan miktarda tazminata hükmetti ve alan adının şirketler topluluğuna devredilmesi kararını verdi. Eğer 24 saat içerisinde site sahibi bu kararı uygulamazsa bu kez alan adı sahibinin bu işlemi yapması için 30 gün süresi olacak.

YouTube MP3 platformu teknik olarak halen erişime açık ancak herhangi bir videoyu müziğe çevirmek istediğiniz zaman hata mesajları alıyorsunuz. Bu davanın diğer illegal müzik dönüştürücü platformları nasıl etkileyeceği merak konusu.

 

https://www.theverge.com/tech/2017/9/4/16252348/youtube-mp3-org-shut-down Yorum Yaz
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Mianfei 1 yıl en beğenilen Kefelon
Kefelon
Spotify varken hala diretmenin manası yok. Öğrenci versiyonu 7 TL, birde Enpara %50 iade ediyor 3.5 TL ödüyorum ayda. 3.5 TL'yi yolda görse eğilip almayacak adamlar müzik için paramı ödenir diye dolanıp duruyor, ellerinde günde 10-15 TL verdikleri sigaralarıyla...

Dinlediğim tarzda müziklerin çoğu spotifyde yok. Ayrıca dosyalarımın elimde olmasını seviyorum. Yıllardır süre gelen şarkıların birleşimi olan 100lerce gblık arşivimi spotifye yeğlerim. Kaç kere denedim kullanmayı youtubeda ki her şarkı (remix kıl tüy) eklenmedikçe zannetmiyorum ki benim gibi playlist ve arşivci hastalar işinden vazgeçsin :) Ama 10 tl kulak zevkine para veremeyen insanı bende anlamıyorum. Hadi ben denedim kendi yöntemimi daha çok seviyorum. Adam gidiyo para vermiyo youtubedan yolda müzik dinliyo gbına 10 tl veriyo
KefelonSpotify varken hala diretmenin manası yok. Öğrenci versiyonu 7 TL, birde Enpara %50 iade ediyor 3.5 TL ödüyorum ayda. 3.5 TL'yi yolda g...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Kefelon 1 yıl
Spotify varken hala diretmenin manası yok. Öğrenci versiyonu 7 TL, birde Enpara %50 iade ediyor 3.5 TL ödüyorum ayda. 3.5 TL'yi yolda görse eğilip almayacak adamlar müzik için paramı ödenir diye dolanıp duruyor, ellerinde günde 10-15 TL verdikleri sigaralarıyla...
Spotify varken hala diretmenin manası yok. Öğrenci versiyonu 7 TL, birde Enpara %50 iade ediyor 3.5 TL ödüyorum ayda. 3.5 TL'yi yolda görse eğilip almayacak ada...
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4 Yanıt Yanıtla +27
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Sirchade 1 yıl
şu spotify'ı herkese dayatmak isteyenler de sıktı artık.
spotify'da dinlediğim şarkıların çoğu yok. aynen yukardaki arkadaşın yazdığı gibi. youtube'daki tüm şarkılar eklenmediği sürece para verip almam.
şu spotify'ı herkese dayatmak isteyenler de sıktı artık.spotify'da dinlediğim şarkıların çoğu yok. aynen yukardaki arkadaşın yazdığı gibi. youtube'daki tüm ...
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fuujitsu 1 yıl
Çok sevdiğim bir siteydi benim tık diye indiriyordu öyle diğerleri gibi yok dönüştürmek için bekleniyor felan diyip en sonda indirme linkini çıkartmak için araya 20 reklam sıkıştırmıyordu. Keşke kapatılmasaydı.
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Celonfix 1 yıl
Torrentlerde 320kbps mp3ler , mükemmel ses kalitesindeki flaclar varken, bu siteden 128kbps mp3 dosyası indiren varmı acaba halen? Ha korsan kullanmak istemeyende itunesten 10tl karşılığında istediği albümü alabiliyor. Spotify denen program megabaytlarca önbellek biriktiren, lag yapan,müzik dinlemek için programa ihtiyaç bırakan bir program kullanmam şahsen.
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Guest-5B59C177F 1 yıl
Spotify iyi güzel hoşta çok yer kaplıyor. Hiç müzik indirmedim ve boyutu 2 GB'ı geçti. Dinlediğim müzikleri indirmiş gibi hafızaya atıyor ve uygulama içinde önbellek silme ayarı yok. O kadar para veriyoruz rezilliğe bak.
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DarkHellKnightX 1 yıl
Zaten Youtube video ve ses dosyasını ayrı olarak sunuyor. Flashgot gibi bir eklenti ile kolayca indirilebiliyor.
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kenan_0 1 yıl
Kim uğraşacak MP3 le. Arabaya usb ye mp3 atiyorum ama sarkilari guncellemeyle ugrasamiyorum. Spotfy daha kullanışlı oluyor.
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kenan_0 1 yıl Mr. Jingles
Ben ekolayzira basinca telin kendi içindeki ekolayzir açıliyor. Samsung galaksi s5
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kenan_0 1 yıl Kefelon
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Mr. Jingles 1 yıl burakdc
Ekolayzır var yanlış bilgilendirme yapmayalım.
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-ToLGaHaN- 1 yıl
Bir yandan haklılar kapatmakta emek var sonuçta ordada haksız kazanç oluyor.Bir yandan da diğer tarafta uğraşmış emek harcamış oda hakediyor.
Bilemedim şimdi en iyisi ortak bir çalışma ile böyle bir site açıp her iki taraf içinde hem kazanç hemde kullanıcalara yani bizlere bir imkan sunulur...
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Mr. Jingles 1 yıl
Spotify'da dinlediğim müzik yok diye YouTube videosunu ses dosyasına çevirip rezalet kaliteyle dinleyenler zaten bir zahmet Spotify kullanmasın. Bir de bu şekilde arşiv yapanlar var rezilliğe gel.
İyi kulak kanseri falan olmuyorlar.
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Mianfei 1 yıl Mr. Jingles
Mr. Jingles
Spotify'da dinlediğim müzik yok diye YouTube videosunu ses dosyasına çevirip rezalet kaliteyle dinleyenler zaten bir zahmet Spotify kullanmasın. Bir de bu şekilde arşiv yapanlar var rezilliğe gel.
İyi kulak kanseri falan olmuyorlar.


youtube videolarını flac kalitesinde çeviren paralı program kullanıyorum insanları ezikleme çaban çok komik , nasıl bi eziklik psikolojisindeysen sardığın yönlere bak bi tarafımla güldüm xxx israfı xd blok
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Exterminio 1 yıl Mr. Jingles
Youtube videoları 720p üzerinde 192 kbps AAC kullanıyor ki bu da gayet tatmin edici bir sıkıştırmadır. Arşiv de yapılır günlük de dinlenir. Rezillik denecek bir kalite ise kesinlikle değildir, boş konuşmaya gerek yok.
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