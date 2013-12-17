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Çinli akıllı telefon devlerinden gelecek yıl 200 milyon satış hedefi

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çinli akıllı telefon devlerinden gelecek yıl 200 milyon satış hedefi

İç pazarda önemli satış rakamlarına ulaşan Oppo, Xiaomi, Vivo gibi Çinli akıllı telefon devleri sözkonusu global pazar olduğunda herhangi bir varlık gösteremiyor. Çin'in global akıllı telefon pazarındaki temsilcileri ise ZTE, Huawei ve Lenovo şeklinde sıralanıyor.

Dünyanın en büyük 10 akıllı telefon üreticisi arasında yer alan bu 3 marka gelecek yıl için de agresif bir strateji izlemeyi planlıyor. Digitimes tarafından verilen bilgilere göre bu 3 dev ve Coolpad, gelecek yıl için en az 50 milyon akıllı telefon satışı hedefi belirlemiş durumda. Bu da toplamda 200 milyon civarında bir rakama tekabül ediyor.

Firmaların en büyük desteği elbette yine Çin'den gelecek. 600 milyon aboneye sahip China Mobile operatörünün yerel 4G LTE ağlarına destek vermeye başlaması ve uygun fiyatlı cihazlar piyasaya sürmek istemesi üreticilerin iştahını kabartıyor. Ayrıca global pazarlarda ZTE, Huawei ve Lenovo'nun başarılı satışlar yapması bekleniyor.

Bunun yanında Xiaomi ve TCL Alcatel firmaları da gelecek yıl için 40 milyon satış hedefine odaklanmış durumda. Böylece Çinli firmaların gelecek yıl 300 milyon civarında akıllı telefon satış hedefi olduğu söylenebilir.  

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Huawei-Coolpad-and-Lenovo-to-sell-50-million-smartphones-each-in-2014_id50419 Yorum Yaz
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DH Misafiri 5 yıl
herkes samsung diye ölüyor,bitiyor.ben samsung kadar adi malzeme kullanan bir firma daha tanımıyorum.huawei'nin basarılı atılımları cok dikkat çekici.saglamlık ve performans gayet etkileyici.bazı modellerinde hata yaptıklarını bende kabul ediyorum ama bu her modelinde aynı olacak demek degildir.performans olarak rakiplerine cok yakın,fiyat olarak bir o kadar uygun...şimdi ki idolüm huawei ascend mate 2..umarım Türkiye'ye bir an önce gelir.
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LilTunechi 5 yıl
Hedef yurt dışına açılmaksa az bile.
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cübbeli gandalf 5 yıl
ah bi iyi cihazlari çiktigi gibi gelse tr ye uygun fiyattan
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Al Swearengen 5 yıl
3x gelsin bizde katkıda bulunalım 50 milyona.Eğer gelmezse bu cihaz çok içime oturacak
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dex morgan 5 yıl
huawei umarım birkaç sene sonra daha güzel işlerle adını daha fazla duyuracaktır.
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bekirkurt66 5 yıl
şu çinlilerle dalga geçen arkadaşlar size söylüyorum adamlar ucuza iyi telefon satmayı hedefliyor sizin şu yaptığınıza bak ya hayır batıyomu samsungun fiyatı düşünce
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wolf silver 5 yıl
Daha dogru dürüst bir samsung olmadılar :D :D
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Xtracer 5 yıl
samsung'da s4 için aylık 10 milyon diyordu..yalan oldu
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JoeyBane 5 yıl
Bırakın küçük enişteyi.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
turkcell t40 şuan 100.000 adet satmış
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onsos1100 5 yıl
Şimdi Türkiye de bu markalar bilinmediği için alsanız ucuz Çin malı telefon olarak gözüküyor ama 2 sene sonra çoğu kişi gerile gerile huaweyy demesini bilir
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ecs_elite_group 5 yıl
her mühendise 1 adet hediye ettilerse satmıştır :)
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