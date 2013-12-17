Çinli akıllı telefon devlerinden gelecek yıl 200 milyon satış hedefi





İç pazarda önemli satış rakamlarına ulaşan Oppo, Xiaomi, Vivo gibi Çinli akıllı telefon devleri sözkonusu global pazar olduğunda herhangi bir varlık gösteremiyor. Çin'in global akıllı telefon pazarındaki temsilcileri ise ZTE, Huawei ve Lenovo şeklinde sıralanıyor.





Dünyanın en büyük 10 akıllı telefon üreticisi arasında yer alan bu 3 marka gelecek yıl için de agresif bir strateji izlemeyi planlıyor. Digitimes tarafından verilen bilgilere göre bu 3 dev ve Coolpad, gelecek yıl için en az 50 milyon akıllı telefon satışı hedefi belirlemiş durumda. Bu da toplamda 200 milyon civarında bir rakama tekabül ediyor.





Firmaların en büyük desteği elbette yine Çin'den gelecek. 600 milyon aboneye sahip China Mobile operatörünün yerel 4G LTE ağlarına destek vermeye başlaması ve uygun fiyatlı cihazlar piyasaya sürmek istemesi üreticilerin iştahını kabartıyor. Ayrıca global pazarlarda ZTE, Huawei ve Lenovo'nun başarılı satışlar yapması bekleniyor.





Bunun yanında Xiaomi ve TCL Alcatel firmaları da gelecek yıl için 40 milyon satış hedefine odaklanmış durumda. Böylece Çinli firmaların gelecek yıl 300 milyon civarında akıllı telefon satış hedefi olduğu söylenebilir.

http://www.phonearena.com/news/ZTE-Huawei-Coolpad-and-Lenovo-to-sell-50-million-smartphones-each-in-2014_id50419