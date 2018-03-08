Çinli e-ticaret sitesi DHGate.com, Türkiye’ye ofis açtı

en büyük ofisi olma özelliği taşıyor. Çin’in popüler e-ticaret sitelerinden DHGate.com , Türkiye’ye ofis açtı. İstanbul’a açılan ofis, Macaristan ve ABD’den sonra firmanın yurt dışındakiolma özelliği taşıyor.

İstanbul Şişli’ye açılan 500 metrekare büyüklüğündeki ofiste Türk müşteriler için ürünler sergilenecek. Müşteri satın almak istediği ürünü burada görme fırsatına sahip olacak. Aynı üründen çok sayıda sipariş verecek müşteriler için büyük kolaylık sağlayacak. İnternet sitesinde 40 milyonun üzerinde ürün var. İlk etapta bin 200 kadar ürünün İstanbul ofisinde sergilenmesi planlanıyor.

DHGate Türkiye Genel Müdürü Hou Yibing, yeni ve canlı pazara girmek amacıyla Türkiye’yi seçtiklerini belirtti. Kaliteli ve patentli ürünlerin satışını yapacaklarını ifade eden Hou Yibing, "Türklerin gözünde Çin malı ürün deyince kalitesiz ve ucuz ürün akla geliyor. Ama sitemizdeki ürünlerin fiyatları o kadar düşük değil ama kaliteli. Biz bu sitede kaliteli ve patentli ürünleri buraya getirmeyi amaçlıyoruz. Bir güvenlik sistemimiz var. Sitemizde dükkân açan fabrikaların hepsini inceledik" ifadelerini kullandı.

Hou Yibing’in açıklamalarına birkaç ekleme yapmak gerekiyor. DHGate.com’da çakma ürünlerin satışı yapılabiliyor. Örneğin 35 dolara aldığınız Ray-Ban marka bir gözlük, orijinalinden ayırt edilemeyecek kadar başarılı hazırlanmış yan sanayi ürün olabilir. Satılan ürünlerin orijinal olup olmadığını anlamak için müşteri yorumları ve satıcı puanı büyük önem taşıyor.

Antalya’da düzenlenen G20 zirvesinde Tarihi İpek Yolu’nu elektronik İpek Yolu olarak yeniden kurabilmek için bir takım anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmanın Çin tarafını için DHGate görevlendirilmişti. 2016 yılında DHGate, Türkçe olarak Türk müşterilerine hizmet vermeye başlamıştı. DHGate, Şişli’de açtığı ofise ek olarak biri Avrupa ve Anadolu yakasına birer showroom mağazası açacak.