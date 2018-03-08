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Çinli e-ticaret sitesi DHGate.com, Türkiye’ye ofis açtı

Çinin önde gelen online alışveriş platformlarından DHGate.com, Türkiye'ye ofis açtı. Kurumsal ilişkileri yürütüleceği ofiste müşterilerin deneyimlemesi için bin 200 ürün sergilenecek.
1 yıl
5,8b
1
47
Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Çin’in popüler e-ticaret sitelerinden DHGate.com, Türkiye’ye ofis açtı. İstanbul’a açılan ofis, Macaristan ve ABD’den sonra firmanın yurt dışındaki en büyük ofisi olma özelliği taşıyor.

İstanbul Şişli’ye açılan 500 metrekare büyüklüğündeki ofiste Türk müşteriler için ürünler sergilenecek. Müşteri satın almak istediği ürünü burada görme fırsatına sahip olacak. Aynı üründen çok sayıda sipariş verecek müşteriler için büyük kolaylık sağlayacak. İnternet sitesinde 40 milyonun üzerinde ürün var. İlk etapta bin 200 kadar ürünün İstanbul ofisinde sergilenmesi planlanıyor.

DHGate Türkiye Genel Müdürü Hou Yibing, yeni ve canlı pazara girmek amacıyla Türkiye’yi seçtiklerini belirtti. Kaliteli ve patentli ürünlerin satışını yapacaklarını ifade eden Hou Yibing, "Türklerin gözünde Çin malı ürün deyince kalitesiz ve ucuz ürün akla geliyor. Ama sitemizdeki ürünlerin fiyatları o kadar düşük değil ama kaliteli. Biz bu sitede kaliteli ve patentli ürünleri buraya getirmeyi amaçlıyoruz. Bir güvenlik sistemimiz var. Sitemizde dükkân açan fabrikaların hepsini inceledik" ifadelerini kullandı.

Hou Yibing’in açıklamalarına birkaç ekleme yapmak gerekiyor. DHGate.com’da çakma ürünlerin satışı yapılabiliyor. Örneğin 35 dolara aldığınız Ray-Ban marka bir gözlük, orijinalinden ayırt edilemeyecek kadar başarılı hazırlanmış yan sanayi ürün olabilir. Satılan ürünlerin orijinal olup olmadığını anlamak için müşteri yorumları ve satıcı puanı büyük önem taşıyor.

Antalya’da düzenlenen G20 zirvesinde Tarihi İpek Yolu’nu elektronik İpek Yolu olarak yeniden kurabilmek için bir takım anlaşmalar imzalanmıştı. Bu anlaşmanın Çin tarafını için DHGate görevlendirilmişti. 2016 yılında DHGate, Türkçe olarak Türk müşterilerine hizmet vermeye başlamıştı. DHGate, Şişli’de açtığı ofise ek olarak biri Avrupa ve Anadolu yakasına birer showroom mağazası açacak.


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hareketliperde 1 yıl en beğenilen
Donanımhaber Çinde şube açmış zannettim
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muroooo19 1 yıl Qantas
elektronik konusunda adamlar bir numara. Sen kaliteli mal al bak bakalım nasıl memnun kalıyorsun. Xiaomi mi 6 telefona sahibim. Enfes bi makine yapmış adamlar. Şu ön yargılarınızı kırın. Bizim burda deri cüzdan 60 100 tl arası ben 27 lira civarına aldım çinden. 3 aydır kullanıyorum harika bir ürün. Kırın önyargılarınızı.
elektronik konusunda adamlar bir numara. Sen kaliteli mal al bak bakalım nasıl memnun kalıyorsun. Xiaomi mi 6 telefona sahibim. Enfes bi makine yapmış adamlar....
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1 Yanıt Yanıtla +29
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pelerinlikedi 1 yıl Qantas
Qantas
ne kadar çer çöp varsa bu çinli sitelerde....
satılanların %95 i gerekli ihtiyaç değil.
hadi gerekli olsa da kaliteli değil....
birbirini yesin bu çinliler de dünyaya daha çok zarar vermesinler.tavşandan beter ürüyorlar.tek çocuk olayı da kalktı.
dünyanın ekosisteminin içine ediyorlar...

Dünyada tüm üretim neredeyse Çin' de artık. Ne çer çöpü. İnsan fazlalığı mı dünyayı yokediyor, aç gözlü zenginler mi? Çinli kendi vatandaşına bakabiliyor. Sen hiç üretim olmayan Türkiye' deki " en az beş" çocuğu ne yapacağımızı düşün
Qantasne kadar çer çöp varsa bu çinli sitelerde....satılanların %95 i gerekli ihtiyaç değil.hadi gerekli olsa da kaliteli değil.......
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1 Yanıt Yanıtla +15
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C.CEMİL 1 yıl
sitenin Türkçe olması dışında ne gibi avantajı var ,ben hala anlayamadım ?
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gokhans19 1 yıl C.CEMİL
C.CEMİL
sitenin Türkçe olması dışında ne gibi avantajı var ,ben hala anlayamadım ?

Fiyatlar kol gibi
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xenofx 1 yıl
aliexpress fiyatları arttı, kaliteli ürünlerin fiyatı ucuzların 4-5 katına çıktı. ucuzlar ise alınmaz oldu artık.
kaliteli bir usb kablo 10 liradan aşağı yok. çoğu yer 15-20 liraya satıyor. tamam kalitelide, çin burası, buranın yarı fiyatından daha aşağı olması lazım. ben artık bazen kargo parası için alıyorum , burda 20 lira + kargo ise ordan 20 lira kargo bedava alıyorum hiç değilse garantisi burdan daha temiz. burdan esnafın sattığı kablo elinizde patlar, ordan alın onay verene kadar tertemiz garanti.
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gokhans19 1 yıl xenofx
Orijinalden alıntı: xenofx
aliexpress fiyatları arttı, kaliteli ürünlerin fiyatı ucuzların 4-5 katına çıktı. ucuzlar ise alınmaz oldu artık.
kaliteli bir usb kablo 10 liradan aşağı yok. çoğu yer 15-20 liraya satıyor. tamam kalitelide, çin burası, buranın yarı fiyatından daha aşağı olması lazım. ben artık bazen kargo parası için alıyorum , burda 20 lira + kargo ise ordan 20 lira kargo bedava alıyorum hiç değilse garantisi burdan daha temiz. burdan esnafın sattığı kablo elinizde patlar, ordan alın onay verene kadar tertemiz garanti.

Tronsmart altın uçlu micro usb kablo 3lü paket 19 liraydı kuponla 16,6 liraya geldi. Aynı 3lü kablo n11de 30 lira. 2. el sitelerindeyse kutudan çıkarıp tek tek tutturabildiklerine satıyorlar. Ben alırken 6 dolar ve üzerine 1 dolarda indirim vardı ve 1.8 metre olanı takipli 6,42 dolara geliyordu. 1 metre takipsizde kupon altlimiti yetmediği için 4,99du bende sepet kuponu sayesinde 4,35 dolara aldım.

tr.aliexpress.com/...
Daha önceden 1.8 metre olanını kullanmıştım aşırı memnun kalmıştım gelsin bakalım.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ps3xbox360 1 yıl
arkadaşlar en iyi ve ucuz çin alışveriş sitesi önerir misiniz? aliexpress çok pahalı oldu artık ülkedeki fiyatlarla aynı neredeyse. avantaj kalmadı.
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gokhans19 1 yıl ps3xbox360
ps3xbox360
arkadaşlar en iyi ve ucuz çin alışveriş sitesi önerir misiniz? aliexpress çok pahalı oldu artık ülkedeki fiyatlarla aynı neredeyse. avantaj kalmadı.

Şuan çin siteleri arasında en ucuzu aliexpress. Dolar çok yüksek olduğu için fiyatların kazık görünmesi normal ama aliexpress fiyatlarını beğenmiyorsan diğer sitelere hiç bakma derim. Aliexpesste 10 liraya gelen şey gearbestte banggoodda vs. 2-3 katı.
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tur1st 1 yıl
DH'a ozel ucuza Meizu EP52 satsinlar musterisi olalim.
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2 1 yıl
Site ve uygulama açılmıyor, sizde de oyle mi ?
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halil_tuyun48 1 yıl 2
Evet, sistem güncellemesi varmış.
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SPaCeLoRD 1 yıl 2ekmek1sut
Minimum 14 parça diyor zaten :)
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2ekmek1sut 1 yıl
Tv box alayim dedim siteye uye oldum.tum urunlerde free shipping demesine ragmen 100 dolaar 50dolar extra kargo parasi istiyor hele hele bir satici 3000dolar istiyor.ben o parayla cine gider kendim alir gelirim
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sarahaten 1 yıl
Forumda temsilcisi yok mu?
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rfve 1 yıl
Asıl soru şu ,
Telefon göndereceklermi ? Gümrükten geçirebileceklermi ?
Gerisi diğer sitelerde de var.
Türkiye'de ofis + Depo açar telefonları bir şekilde Türkiye'den adreslere gönderirsen o zaman gel...
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DH Misafiri 1 yıl
haberi okuduktan sonra 10 arkadaşa sordum bu siteyi bilen yok.ikamet çin ben bile duymadım hiç :))
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