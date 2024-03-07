Tam Boyutta Gör Rekabet Kurumu, Nesine.com hakkında başlattığı soruşturmayı sonuçlandırdı. Nesine.com'a 77 milyon TL idari para cezası verilmesine karar verildi. Ayrıca Nesine.com'un rakipleri dışayıcı uygulamalarını durdurması kararlaştırıldı.

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Rakipleri dışlayıcı anlaşmalar durdurulacak

Kuruldan yapılan açıklamada, Nesine.com'un online şans oyunları pazarında hakim durumda olduğu ve firmalarla rakipleri dışlayıcı reklam anlaşmaları yaptığı belirtildi. Spor kulüpleriyle yapılan forma ve saha reklamı anlaşmalarında diğer şans oyunlarını engelleyen maddelerin durdurulmasına karar verildi. Ayrıca Mackolik uygulaması üzerinde sadece Nesine'ye tahsis edilen reklam alanlarının diğer şans oyunu şirketlerine de tahsis edilmesi kararlaştırıldı.

Rekabet Kurumu, Nesine.com'un münhasırlık içeren bu anlaşmaları nedeniyle Nesine.com'a 77.708.195 TL idari para cezası ve münhasırlık içeren anlaşmaların durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

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Rekabet Kurumu'ndan Nesine.com'a 77 milyon TL ceza