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Huawei P20 serisi gözler önüne serildi

Evan Blass, 27 Mart tarihinde lanse edilecek P20 Lite, P20 ve P20 Pro modellerinin çeşitli açılardan çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Cihazların muhtemel özellikleri ve çıkış fiyatları haberimizde.
1 yıl
5,5b
1
31
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Huawei'in 27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtacağı Huawei P20, P20 Lite ve P20 Pro akıllı telefon modellerinin yeni görselleri ortaya çıktı. Her üç model de Apple'ın başlatmış olduğu çentik furyasına katılırken, parmak izi tarayıcının konumu modellere göre farklılık gösteriyor.

Huawei P20 Lite

Ön ve arka yüzeyinde cam malzemeye yer verilen Huawei P20 Lite, çift arka kamera kombinasyonuna sahip. Parmak izi tarayıcısı arka panele konumlandırılan model, P20 ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi çentikli bir tasarıma sahip. 5.84 inç boyutunda 19: 9 formatına sahip 1080x2280 çözünürlüklü ekran ile geleceği söylenen modelin, Leica imzalı 16 MP + 2 MP çift arka kamera dizilimine sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının yer alacağı konuşuluyor. Kirin 659 platformundan güç alması muhtemel cihaza 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi eşlik edecek gibi görünüyor. 2900 mAh boyutlu pilden besleneceğine kesin gözüyle bakılan P20 Lite modelinin EMUI 8.0 arayüzü entegre edilmiş Android 8.0 işletim sistemiyle geleceği kuvvetle muhtemel. 

Huawei P20

Huawei P20 serisi gözler önüne serildi
 
Parmak izi tarayıcısının konumu dışında tasarımsal anlamda bir farklılık görmediğimiz Huawei P20'de parmak izi tarayıcısı, kardeşi P20 Lite'dan farklı olarak ön panelde Home butonuna entegre edilmiş şekilde bulunuyor. Çift arka kamera kombinasyonun devam ettirildiğini modelde kameraların altında iki adet küçük nokta bulunuyor ve bu deliklerin ikincil mikrofonlar olduğu tahmin ediliyor. Kirin 970 yonga setinden güç alması beklenen telefonuna dair bilinenler şimdilik bu kadar.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 serisinin en tepe modeli P20 Pro, sahip olduğu üç arka kamera sensörüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kameraların teknik detayları şimdilik belirsizliğini korusa da kamera performansının bir hayli etkileyici olacağından şüphemiz yok. 4 adet yüksek performans sunan 2.4 GHz frekans hızına sahip Cortex- A73 ve 4 adet de 1.8 GHz hızında çalışan Cortex- A53 olmakla beraber toplamda 8 çekirdekli bir mimariye sahip Kirin 970 platformundan güç alacağına kesin gözüyle bakılan telefonun detaylarına dair bilinenler şimdilik bu kadar. 
Üç varyant için de fiyatların sırasıyla 369£, 679£ ve 899£ sahip olması bekleniyor. Cihazların depolama seçeneklerine göre fiyatların artacağını da belirtelim. 
 

https://twitter.com/evleaks/status/971501484943671296 Yorum Yaz
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Kerim5100 1 yıl en beğenilen
Ve yine o iğrenç çentik... Üstüne üstlük altta da bayır gibi boşluk varken...
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fuckulteli 1 yıl
Altta şerit çerçeve varken, çentik iğrençliği, zevksizliği nedir arkadaş! Yamalı gözüken bir ekran görüyorum ben.
Madem çentik seviciler kendileri; ev butonu(parmak izi sensörünü) eklemek için aşağıya şerit olarak çerçeve bırakacaklarına, çentik olarak ekleselermiş onu da!
Altta şerit çerçeve varken, çentik iğrençliği, zevksizliği nedir arkadaş! Yamalı gözüken bir ekran görüyorum ben.Madem çentik seviciler kendileri; ev bu...
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1 Avatar
3arbar 1 yıl
p20 ve p20 pro güzel görünüyorlar.
zenfone 5z den artısı home butonu ve parmak izi okuyucunun önde olması.umarım kapasitif tuşlarda home butonunun yanındadılar.
3.5 mm jack ve fm radyo da varsa olay tamamdır.
zaten leica kamera çok iyi
bu arada zenfone 5z ye göre negatif yönü fiyatı olur.
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DH Misafiri 1 yıl
Huawei X20 ??
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zero fear 1 yıl
Huawei kendi kendini bitirir bu tasarımla
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Zafer Kemal 1 yıl
Tasarım çok iyi önde parmak izi var ve çok ince muhtemelen kapasitif tuşlarda vardır.
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ArchiStudent 1 yıl
Bence de çentik abartıldığı kadar rahatsız edici değil. Kullanıldıkça buna da alışılacaktır.
Büyük ekran oranına rağmen telefon çok kibar olacak gibi. Ayrıca bu kez Lite modelde de Leica tercih edilmesi güzel olmuş
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ogzhnakcy90 1 yıl
Çektiğe amma çok takılmış. Çentik yerine boş çerçeve olsa daha mı iyiydi? En azından boş çerçeve yerine ekranın bir parçası var. Bence gayet de hoş duruyor.
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aycibin 1 yıl
güçlü telefon olmuş ama ne olursa olsun o bir huawei.s9+ fiyatına çıkarsa satmaz.o fiyata zaten s9+ alır herkes.marka değeri denen birşey var.
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bortecine09 1 yıl
Şu çentiği alt tarafa da yapsalar keşke. Tuşun olduğu yer de çentik olsa tam olacak. Arka tasarımını beğendim. Huawei yazısının ön yüzden kalkması ve arka yüzdeki yeri hoş olmuş.
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esmerbuyucu 1 yıl
Üç arka kamerayı görünce aklıma Light L16 geldi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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silversmith 1 yıl
Arafta kalmış ekran oranlarını istemiyoruz. Çerçeve istemiyoruz dedik, ekranın içine çentik icat ettiler. Böylelikle ekranların içine de....
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