Huawei P20 serisi gözler önüne serildi

Huawei'in 27 Mart günü Paris'te düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtacağı Huawei P20, P20 Lite ve P20 Pro akıllı telefon modellerinin yeni görselleri ortaya çıktı. Her üç model de Apple'ın başlatmış olduğu çentik furyasına katılırken, parmak izi tarayıcının konumu modellere göre farklılık gösteriyor.

Huawei P20 Lite

Ön ve arka yüzeyinde cam malzemeye yer verilen Huawei P20 Lite, çift arka kamera kombinasyonuna sahip. Parmak izi tarayıcısı arka panele konumlandırılan model, P20 ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi çentikli bir tasarıma sahip. 5.84 inç boyutunda 19: 9 formatına sahip 1080x2280 çözünürlüklü ekran ile geleceği söylenen modelin, Leica imzalı 16 MP + 2 MP çift arka kamera dizilimine sahip olması bekleniyor. Ön tarafta ise 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasının yer alacağı konuşuluyor. Kirin 659 platformundan güç alması muhtemel cihaza 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi eşlik edecek gibi görünüyor. 2900 mAh boyutlu pilden besleneceğine kesin gözüyle bakılan P20 Lite modelinin EMUI 8.0 arayüzü entegre edilmiş Android 8.0 işletim sistemiyle geleceği kuvvetle muhtemel.

Huawei P20

Parmak izi tarayıcısının konumu dışında tasarımsal anlamda bir farklılık görmediğimiz Huawei P20'de parmak izi tarayıcısı, kardeşi P20 Lite'dan farklı olarak ön panelde Home butonuna entegre edilmiş şekilde bulunuyor. Çift arka kamera kombinasyonun devam ettirildiğini modelde kameraların altında iki adet küçük nokta bulunuyor ve bu deliklerin ikincil mikrofonlar olduğu tahmin ediliyor. Kirin 970 yonga setinden güç alması beklenen telefonuna dair bilinenler şimdilik bu kadar.

Huawei P20 Pro

Huawei P20 serisinin en tepe modeli P20 Pro, sahip olduğu üç arka kamera sensörüyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Kameraların teknik detayları şimdilik belirsizliğini korusa da kamera performansının bir hayli etkileyici olacağından şüphemiz yok. 4 adet yüksek performans sunan 2.4 GHz frekans hızına sahip Cortex- A73 ve 4 adet de 1.8 GHz hızında çalışan Cortex- A53 olmakla beraber toplamda 8 çekirdekli bir mimariye sahip Kirin 970 platformundan güç alacağına kesin gözüyle bakılan telefonun detaylarına dair bilinenler şimdilik bu kadar.

Üç varyant için de fiyatların sırasıyla 369£, 679£ ve 899£ sahip olması bekleniyor. Cihazların depolama seçeneklerine göre fiyatların artacağını da belirtelim.

https://twitter.com/evleaks/status/971501484943671296