Çinli internet korsanları, ABD'nin önemli silah bilgilerine ulaştı

Askeri anlamda dünyanın en gelişmiş ve büyük ordusuna sahip olmasına rağmen Çinli internet korsanlarına yenik düşen Amerika Birleşik Devletleri, birçok önemli silah projesini elinden kaçırdı.





Washington Post’un haberine göre Çinli internet korsanları tarafından elde edilen gelişmiş silah planları arasında, PAC-3 Patriot füze sistemi, Terminal High Altitude Area Defense (Yüksek İrtifa Alan Savunma) sistemi, Deniz Kuvvetleri Aegis Balistik Füze sistemi, F-18 ve F-35 Joint Strike Fighter savaş uçaklarının gizli bilgileri, dikey kalkış yapabilen V-22 Osprey helikopter/uçak modeli planları, Black Hawk helikopter modeli ve yeni jenerasyon "Littoral Combat Ship" savaş gemisinin planları gibi oldukça önemli ve kilit görevler için kullanılan sistemler yer alıyor.

Saldırılara neden olarak Çin'in silah üretimi teknolojisini arttırmak ve ABD'yi askeri açıdan zayıflatmak istemesi gösteriliyor. Bu kadar güvenli verilerin nasıl ele geçirildiği ya da ABD tarafından bilinmeyen başka hangi önemli verilerin Çinli internet korsanlarının eline geçtiği de şimdilik tam olarak bilinmiyor.

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/confidential-report-lists-us-weapons-system-designs-compromised-by-chinese-cyberspies/2013/05/27/a42c3e1c-c2dd-11e2-8c3b-0b5e9247e8ca_story.html