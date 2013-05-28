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Çinli internet korsanları, ABD'nin önemli silah bilgilerine ulaştı

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Çinli internet korsanları, ABD'nin önemli silah bilgilerine ulaştı
Askeri anlamda dünyanın en gelişmiş ve büyük ordusuna sahip olmasına rağmen Çinli internet korsanlarına yenik düşen Amerika Birleşik Devletleri, birçok önemli silah projesini elinden kaçırdı.

Washington Post’un haberine göre Çinli internet korsanları tarafından elde edilen gelişmiş silah planları arasında, PAC-3 Patriot füze sistemi, Terminal High Altitude Area Defense (Yüksek İrtifa Alan Savunma) sistemi, Deniz Kuvvetleri Aegis Balistik Füze sistemi, F-18 ve F-35 Joint Strike Fighter savaş uçaklarının gizli bilgileri, dikey kalkış yapabilen V-22 Osprey helikopter/uçak modeli planları, Black Hawk helikopter modeli ve yeni jenerasyon "Littoral Combat Ship" savaş gemisinin planları gibi oldukça önemli ve kilit görevler için kullanılan sistemler yer alıyor.
Saldırılara neden olarak Çin'in silah üretimi teknolojisini arttırmak ve ABD'yi askeri açıdan zayıflatmak istemesi gösteriliyor. Bu kadar güvenli verilerin nasıl ele geçirildiği ya da ABD tarafından bilinmeyen başka hangi önemli verilerin Çinli internet korsanlarının eline geçtiği de şimdilik tam olarak bilinmiyor.

http://www.washingtonpost.com/world/national-security/confidential-report-lists-us-weapons-system-designs-compromised-by-chinese-cyberspies/2013/05/27/a42c3e1c-c2dd-11e2-8c3b-0b5e9247e8ca_story.html Yorum Yaz
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celo68 5 yıl en beğenilen
ABD Çin'e karşı yavaş yavaş kamuoyu oluşturuyor onun için yapılmış bir haber
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Litityum 5 yıl EneRGy.
EneRGy.
çinin arkasında abd, abdnin arkasında da israil, israilin arkasında da fransa var

Sonra hepsi bahçıvana
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Derin Millet 5 yıl
ABD'nin en büyük gücü, kendini büyük gösterebilme gücüdür.
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DH Misafiri 5 yıl
Amerika`nın hacklenmeye karşı önlem olarak basit bir önlem alması yeterliydi; bilgisayarın internet kablosunu sökmek! :)
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umitmar48 5 yıl
Anlaşıldı Amerika gene Tanrı kefesine konmuş.adamların propaganda yapmasına gerek yok zaten hata yapsalar millet bilerek yapmıştır diyor.Helal olsun adamlara çok güzel bir zihir ortamı yaratmışlar(!)
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cagataykoroglu 5 yıl
celo68
ABD Çine karşı yavaş yavaş kamuoyu oluşturuyor onun için yapılmış bir haber

Çin e karşı hiç ama hiç birşey yapamazlar. Ufacık yoksul ülkelerle uğraşmaya benzemez.
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lordindarkness 5 yıl
ABD Ordusu ve güvenlik sistemi böylesine akıl almaz bir hata yapacak ve Washingtonpost da bunu böylesine yayınlayacak. Güldürmeyin!
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KaleyDeskop 5 yıl
saçma geldi niye o kadar bilgiyi erişilebilicek internet ağı üzerine konurki
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carter 5 yıl
Çin malı olarak üretileceğinden yine piyasası olmaz.
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paratuzağı 5 yıl
bu kadar önemli bilgileri neden kapalı bir ağda tutmamışlarki
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EneRGy. 5 yıl
çinin arkasında abd, abdnin arkasında da israil, israilin arkasında da fransa var
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Litityum 5 yıl EneRGy.
EneRGy.
çinin arkasında abd, abdnin arkasında da israil, israilin arkasında da fransa var

Sonra hepsi bahçıvana
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wolf silver 5 yıl
Beyler inanmayın hepsi amerikan oyunları..
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Mehacan 5 yıl
Bu çin bence dünyanın en kötü en bela ırkıdır.
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Gece Şarkısı 5 yıl
F18 miş f35 miş. Şu F-22 yi çalsalarda ortam kızışsa biraz
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Umutcan 5 yıl Gece Şarkısı
Gece Şarkısı

F18 miş f35 miş. Şu F-22 yi çalsalarda ortam kızışsa biraz

Onu zaten çalmışlardı diye hatırlıyorum, ondan sonra benzer teknolojilere sahip j-20 uçağını geliştirdiler. Adamlardaki kopyalama gücü hayli fazla
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