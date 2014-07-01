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Çinli telefon üreticisi Gionee, Samsung Galaxy S5'in kasası ile gırgır geçti

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Çinli telefon üreticisi Gionee, Samsung Galaxy S5'in kasası ile gırgır geçti
Ülkemizde Discovery Elite adı altında farklı ülkelerde ise Elife E7 gibi isimler ile satılan cihaz başta olmak üzere pek çok akıllı telefon modelinin üreticisi Gionee, dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse ettiği Elife S5.5 modelinin yeni videosunda, Samsung'u hedef aldı.
Sadece 5.5mm kalınlığında olan metal kasasıyla dikkat çeken Elife S5.5, 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana, MediaTek'in her biri 1.7GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip MT6592 işlemcisine, 13MP çözünürlüğünde kameraya, Mali450-MP4 grafik birimine, 2GB RAM'e ve 16GB dahili depolama kapasitesine sahip.
İnce kasasına rağmen 2300mAh büyüklüğünde pil ile birlikte gelen telefon için Gionee, son videosunda Samsung Galaxy S5'in plastik gövdesini adeta makaraya alarak rakibine göndermede bulunuyor. Yüksek kaliteli kasa ve görece orta-üst segmente denk gelen donanıma sahip olan Gionee Elife S5.5, daha çok inceliği ile hafızalarda yer edinecek gibi görünüyor.
 
 

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Guest-9D2914531 5 yıl en beğenilen adını nick koydum
adını nick koydum
O değilde, Samsung’un gelirinin yüzde 10 una dahi sahip olamayan firmanın gönderme reklam yapması yerine telefonun reklamını yapsın.

Bu arada s5 e plastik diyenlere verseler nefessiz kullanırlar =)

Bedava nokia 3310 verseler, onu da nefessiz kullanırım
adını nick koydumO değilde, Samsung’un gelirinin yüzde 10 una dahi sahip olamayan firmanın gönderme reklam yapması yerine telefonun reklamın...
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1 Yanıt Yanıtla +85
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mkyb 5 yıl
Kasayla gırgır geçiyor, birde şarj soketiyle dalga geçsin. GM Discovery kullanıcıları anladı ne demek istediğimi.
4 Yanıt Yanıtla +25
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Dr. Mobile 5 yıl
Telefonun özelliklerinin yarısı özellikte olan telefonlar TR'de 2000 olunca anca reklam videosunu izleriz.


Edit:Sonunda plastik değil diyor o kadar büyük bir gönderme yok.Hiçbiri Panda-Neyin Peşindesiniz?'in yerini tutamaz.
Telefonun özelliklerinin yarısı özellikte olan telefonlar TR'de 2000 olunca anca reklam videosunu izleriz.Edit:Sonunda plastik değil diyor o ...
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DearDaily 4 yıl
Samsung ne çekti ya. Gelen geçen vuruyor firmaya yazık
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xTr3m3GP 4 yıl
met@lrock
iphone 5s varken nelerle uğraşıyorsunuz. 3gs bile birçok telefonu ezer.

Evet sadece ezer! Çünkü 3gs araba takozu olduğu için!! :D :D
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HayatBirYalan 5 yıl fx57
Bence T...k geçmiş



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DH Misafiri 5 yıl
s5 e plastik diyenlere sesleniyorum ! Alayınız telefonlarınızı plastik kılıfa koyuyorsunuz. sonra burada ahkam kesiyorsunuz.
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Glorfindel1907 5 yıl
Adamlar hak ediyor bence
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hasanefe10 5 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
s5 e plastik diyenlere sesleniyorum ! Alayınız telefonlarınızı plastik kılıfa koyuyorsunuz. sonra burada ahkam kesiyorsunuz.

ne diyelim?? naylon olsun ozaman
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met@lrock 5 yıl
iphone 5s varken nelerle uğraşıyorsunuz. 3gs bile birçok telefonu ezer.
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Umutcan 5 yıl
Vay be çinliler bile premium telefon üretti adamlar halen aynen devam...
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Technotronic 5 yıl
Telefon pazarı artık çinlilerin eline geçmeye başladı,ilk dönemde çıkarmış oldukları televizyonlu büyük ekranlı telefonlar fiyaskoydu ama bu konuda kendilerini baya geliştirdiler .Bir kaç yıl sonra piysaya tamamen ağırlıklarını koyacagını düşünüyorum.Özellikle samsung un satışları bir hayli düşecek gibi görünüyor.
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V4LKyR 5 yıl
Kıskanç karı: It's just a pretty phone... / Sadece şirin bir telefon işte aq. (kıskan kıskan kıskançlıktan çatlıyor)
Başroldeki karı: It's more than pretty. And not made of plastic. / Şirin bir telefondan daha fazlası. Ve plastik değil. asdjadakljaoşdodgkodgasdsfglşjkdlşjcvkbjlşc (gülme efektleri, hobaa)
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Biggest Star 5 yıl
şu kasası güzel dediğiniz telefonların hepsini iPhone 5s ezip geçiyor haberiniz yok :P
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yavuzuslu 5 yıl
ya Türküyeye getirdilerde kullanmadıkmı adamın pazarı yok arasan bulamıyorsun sonra kalkmış telefonunu öğüyor donanım olarak kasa kalitesi olarak samsung dan ve diğer cihaz lardan iyisi mutlaka var hani nerde türkiye pazarında hiç biri yok adamların pazarı yok mal öğüyorlar telefonları harika olsa ne olur arayınca bulamadıktan sonra arayınca bulup alamıyorsam benim için çöptür yalansa eyvallah
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BARIŞ55 5 yıl
Videodaki animasyon güzel olmuş. Samsung tan hiç öyle reklam göremedim.

Nokia kullanıyorum zaten.
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FlyingUnderpants 5 yıl
Samsung dibine kadar hak ediyor bu elestrileri. Ulen serinin 5. (besinci) telefonunu yapiyorsun, yil olmus 2014; ekrani cevreleyen plastik dandiklikten yikiliyor. 10 liralik oyuncaklarda bile o parlak plastik kullanilmiyor. Arkasi desen sozum ona deri. haha. Yaziklar olsun bu telefonu utanmadan piyasaya suren Samsung'a. 2,200TL bayilanlara da bir sey demiyorum, zira agir kacar.
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