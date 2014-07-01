Çinli telefon üreticisi Gionee, Samsung Galaxy S5'in kasası ile gırgır geçti

Ülkemizde Discovery Elite adı altında farklı ülkelerde ise Elife E7 gibi isimler ile satılan cihaz başta olmak üzere pek çok akıllı telefon modelinin üreticisi Gionee, dünyanın en ince akıllı telefonu olarak lanse ettiği Elife S5.5 modelinin yeni videosunda, Samsung'u hedef aldı.

Sadece 5.5mm kalınlığında olan metal kasasıyla dikkat çeken Elife S5.5, 5-inç büyüklüğünde ve Full HD çözünürlüğünde ekrana, MediaTek'in her biri 1.7GHz hızında çalışan 8 adet Cortex-A7 çekirdeğine sahip MT6592 işlemcisine, 13MP çözünürlüğünde kameraya, Mali450-MP4 grafik birimine, 2GB RAM'e ve 16GB dahili depolama kapasitesine sahip.

İnce kasasına rağmen 2300mAh büyüklüğünde pil ile birlikte gelen telefon için Gionee, son videosunda Samsung Galaxy S5'in plastik gövdesini adeta makaraya alarak rakibine göndermede bulunuyor. Yüksek kaliteli kasa ve görece orta-üst segmente denk gelen donanıma sahip olan Gionee Elife S5.5, daha çok inceliği ile hafızalarda yer edinecek gibi görünüyor.